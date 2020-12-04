分析：假如孟晚舟获释，“两个迈克尔”命运如何？

（德国之声中文网）如果美国与中国就释放拘押在温哥华的华为高管孟晚舟达成协议，加拿大可望结束与中国发生的这场恶性外交争端。不过这起事件也表明，如果没有美国的介入，加拿大缺乏与北京讨价还价的能力。

即便华为首席财务官孟晚舟返回中国，中加关系仍面临重大挑战。2018年12月，在加拿大警方应美国政府司法互助要求逮捕在温哥华转机的在孟晚舟之后不久，中国拘留了两名加拿大男子——康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗迈克尔（Michael Spavor） ——-并指控他们涉嫌间谍犯罪。

由于未能使他们尽快获释，加拿大外长商鹏飞（Francois-Philippe Champagne）数月来一直在呼吁"重新设定 "与中国的关系。该呼吁旨在平衡在人权问题上的坚定立场、捍卫香港的独立空间和在气候变化等问题上与中国的协作。

四位知情人士表示，由于加拿大政府内部对采取何种措施存在分歧，而且意识到渥太华对北京的影响力十分有限，这一努力停滞不前。一位知情人士说，"对中国有效施压的唯一办法是和志同道合的国家组成联合阵线。美国是其中的关键角色，少了它什么都做不了。"另一位知情人士透露，美国检察官正在与孟晚舟的律师讨论有关她的刑事指控的协议。

加拿大前驻华大使赵朴（Guy Saint-Jacques）接受加拿大广播公司采访时说，"让我们期待他们正在认真讨论，能够达成一个解决方案，否则，我认为两国关系将在很长一段时间内陷入麻烦。" 加拿大官员对是否参与孟晚舟案谈判保持沉默，总理特鲁多周五（12月4日）被问及此事时拒绝发表评论。他说，他的 “首要任务 ”是让被拘押者获释。

外交政策专家表示，加拿大将坚持要求特朗普政府——尽管该政府与渥太华的关系并不那么好——把让中国保证释放被关押的加拿大人作为达成协议的条件之一。

前加拿大驻华外交官、现在维多利亚大学的研究员菲尔-卡尔弗特（Phil Calvert）说，"如果不能将释放‘两个迈克尔’放进谈判方案，孟晚舟返回中国之后，我们再无任何筹码。"

即便孟晚舟获释，接下来的挑战还包括是否允许华为5G电信网络提供设备。其他主要盟国已经对华为产品实施了禁令，但渥太华表示仍在考虑之中。有消息称，加拿大实际上已经封杀了华为，但是因为担心影响被中国拘留“两个迈克尔”的命运，没有公开宣布。

总理特鲁多领导的自由党组建的少数派政府，受到反对党保守党的压力，被要求对中国采取更强硬的立场。保守党领袖奥图尔（Erin O'Toole）11月19日接受采访时说，“（两国关系）没有被重新设定。我没有发现任何一件与中国相关的事情发生了变化。" 商鹏飞办公室提到了该外长上周发表的评论，他说加拿大将对中国采取灵活的立场。他说，"强硬和不负责任的言辞 "不会对被拘留者有什么帮助。

美国当选总统拜登本周表示，他的首要任务之一是与盟友们携手合作， "这样我们就可以制定一致的策略 "对付中国。渥太华将在这种联合中扮演何种角色尚不清楚。一位知情人士说，亚洲地区志同道合的民主国家，例如日本和韩国，是制定协同对付中国政策的重要盟友。该知情者说，"没有美国，加拿大就没有对华政策。"

张平/安静 （路透社）

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