分析：习近平特鲁多对话 凸显何种中加关系？

中国国家领导人习近平在G20峰会上和加拿大总理特鲁多短暂互动影片流出，引发广泛关注。有分析人士表示，习近平和特鲁多对话时的身体语言透露了许多信息。中方对加方的看法和定位，也有所显露。
（德国之声中文网）G20峰会期间，加拿大总理特鲁多向外界透露了他向习近平就中国涉嫌间谍活动和“干涉”加拿大选举提出“严重关切”的消息。在随后曝光的一个影片中，习近平向特鲁多表示这种做法“不合适”，并要求加方应以“互相尊重的态度来进行很好的沟通”。特鲁多在对话中没有听完中方翻译的表述，阐明了加方“相信自由、公开和坦率的对话”，并且“在一些问题上我们会有分歧”的态度。两人随后快速结束了这场对话。
整个对话内容随后成为国际各大媒体关注的焦点，目前不清楚习近平是否、以及何时意识到他与特鲁多的这段对话被视频记录。
中国外交部周四（11月17日）试图淡化这段录像，说它显示了两位领导人之间的“正常”对话，“不应该被解释为习近平批评或指责任何人”。
法新社报道称，这是难得能真实瞥见中国领导人的机会，也提醒着人们北京与西方的关系有多么紧张。《金融时报》则在相关报道中分析，习近平10年前上台以来，即使是与外国领导人的私下互动“也是严格按照剧本进行的”。中国外交部和国家媒体对总统外交会议的报道也是精心制作，对外国领导人的讲话进行有选择的编辑，以强调他们与习近平在最重要的议程项目上达成一致。
习近平在G20峰会期间与法国、意大利、西班牙、荷兰、澳大利亚和韩国的领导人举行了正式会晤，但没有与特鲁安排正式会晤。
新加坡国立大学政治学副教授庄嘉颖说，中国领导人以这种“不经意”的方式表达不满是“极其罕见”的。他向法新社表示：习近平的讲话表明他觉得“可以向特鲁多施压，（特鲁多）如果有反应的话，也不会很大”。中国领导人的这种“高度自信”表明，他“并不把特鲁多或加拿大当作需要严肃面对的对话方”。“相比之下，习近平在几天前与（美国总统）拜登的肢体语言......似乎更加亲切”，庄嘉颖分析称。
新西兰惠灵顿维多利亚大学国际关系高级讲师杰克逊（Van Jackson）也向法新社表示，中国领导人的语气类似于“一个大国对一个不那么大的国家发话”。“习近平的语言和身体姿态，对于那些私下里关系不太友好的政府官员来说并不罕见”，杰克逊表示。
他说，中国和美国之间的紧张关系使加拿大处于“特别尴尬的境地”。渥太华和西方部分民主国家共享情报的做法，“几乎确保了随着时间的推移，这将越来越多地引起中国的不满”。
习近平15日与特鲁多的会晤是自2019年以来两位领导人之间第一次面对面的对话。法新社在报道中指出，这次对话发生的时机，是在中国领导人习近平上个月打破长期以来的政治先例、取得第三任期，并让心腹独揽政治局常委之后。
此外，对话的背景其实也并不平和。自2018年华为技术公司高管孟晚舟被拘留以及北京随后以间谍罪逮捕两名加拿大人以来，加中两国的外交关系一直处于高度紧张状态。
虽然去年三人获释后对峙结束，但两国关系仍不乐观。渥太华以国家安全为由，在今年5月禁止使用华为的5G设备，并在本月早些时候命令三家中国公司剥离它们在加拿大的关键矿产股权。
加拿大联邦警察上周还表示，他们正在就中国当局在该国非法设立警察机构的事情展开调查。总理特鲁多上周也表态称，在加拿大广播公司“环球新闻”（Global News）报道了一个由北京资助的联邦选举候选人的“秘密网络”之后，中国正在玩“侵略性游戏”。
同时，中国外交部发言人毛宁本周四（11月17日）在评价中加关系时表示：“近年来中加关系出现困难的原因很明显……错不在中方。”
（法新社、《金融时报》等）
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