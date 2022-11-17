分析：习近平特鲁多对话 凸显何种中加关系？

（德国之声中文网）G20峰会期间，加拿大总理特鲁多向外界透露了他向习近平就中国涉嫌间谍活动和“干涉”加拿大选举提出“严重关切”的消息。在随后曝光的一个影片中，习近平向特鲁多表示这种做法“不合适”，并要求加方应以“互相尊重的态度来进行很好的沟通”。特鲁多在对话中没有听完中方翻译的表述，阐明了加方“相信自由、公开和坦率的对话”，并且“在一些问题上我们会有分歧”的态度。两人随后快速结束了这场对话。

整个对话内容随后成为国际各大媒体关注的焦点，目前不清楚习近平是否、以及何时意识到他与特鲁多的这段对话被视频记录。

中国外交部周四（11月17日）试图淡化这段录像，说它显示了两位领导人之间的“正常”对话，“不应该被解释为习近平批评或指责任何人”。

法新社报道称，这是难得能真实瞥见中国领导人的机会，也提醒着人们北京与西方的关系有多么紧张。《金融时报》则在相关报道中分析，习近平10年前上台以来，即使是与外国领导人的私下互动“也是严格按照剧本进行的”。中国外交部和国家媒体对总统外交会议的报道也是精心制作，对外国领导人的讲话进行有选择的编辑，以强调他们与习近平在最重要的议程项目上达成一致。

习近平在G20峰会期间与法国、意大利、西班牙、荷兰、澳大利亚和韩国的领导人举行了正式会晤，但没有与特鲁安排正式会晤。

“极其罕见”的表达

新加坡国立大学政治学副教授庄嘉颖说，中国领导人以这种“不经意”的方式表达不满是“极其罕见”的。他向法新社表示：习近平的讲话表明他觉得“可以向特鲁多施压，（特鲁多）如果有反应的话，也不会很大”。中国领导人的这种“高度自信”表明，他“并不把特鲁多或加拿大当作需要严肃面对的对话方”。“相比之下，习近平在几天前与（美国总统）拜登的肢体语言......似乎更加亲切”，庄嘉颖分析称。

新西兰惠灵顿维多利亚大学国际关系高级讲师杰克逊（Van Jackson）也向法新社表示，中国领导人的语气类似于“一个大国对一个不那么大的国家发话”。“习近平的语言和身体姿态，对于那些私下里关系不太友好的政府官员来说并不罕见”，杰克逊表示。

他说，中国和美国之间的紧张关系使加拿大处于“特别尴尬的境地”。渥太华和西方部分民主国家共享情报的做法，“几乎确保了随着时间的推移，这将越来越多地引起中国的不满”。

对话的时机和背景

习近平15日与特鲁多的会晤是自2019年以来两位领导人之间第一次面对面的对话。法新社在报道中指出，这次对话发生的时机，是在中国领导人习近平上个月打破长期以来的政治先例、取得第三任期，并让心腹独揽政治局常委之后。

牵动中美加三国的孟晚舟 不一样的掌上明珠 孟晚舟是华为创始人任正非的长女，后因父母离异随了母姓。不同的消息来源显示，九十年代初，刚满20岁的孟晚舟既已加入华为。她从秘书一路做起，到2018年底在加拿大被捕前，她已经官至华为副董事长兼首席财务官。

牵动中美加三国的孟晚舟 加国被捕 2018年12月1日，华为首席财务官孟晚舟在温哥华机场转机时，加拿大警方应美国政府的司法互助请求逮捕了这位时年46岁的企业高管。就此，她被推上了一场中美加三国外交纠纷的风口浪尖。

牵动中美加三国的孟晚舟 中方要求立即放人 2018年12月8日，中国外交部副部长乐玉成（上图）紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。两天之后，两名在华加拿大人遭秘密逮捕。由于时间如此巧合，外界普遍猜测，这两名加国公民成了中方向加美施压的人质。

牵动中美加三国的孟晚舟 美国要求引渡孟晚舟 2019年1月28日，美国代理总检察长惠特克、商务部长罗斯、国土安全部部长尼尔森以及联邦调查局局长瑞伊在美国司法部举行联合新闻发布会，宣布正式要求引渡孟晚舟，并以23项罪名起诉华为。

牵动中美加三国的孟晚舟 “人质外交” 两名在中国被捕的加拿大公民分别是前外交官加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。在消失半年之后，中方才正式承认上述两人已因间谍罪被逮捕。这被加拿大、美国方面指责是“人质外交”。

牵动中美加三国的孟晚舟 假释状态下的华为公主 同为接受审理，孟晚舟的境遇显然要比在中国遭关押的两名加拿大公民强了很多。孟晚舟在被拘押数天之后，她的假释申请既获法庭批准。带着电子脚镣的孟晚舟可以在规定范围内自由行动。图为2020年年底，孟晚舟离开其位于温哥华的别墅前往法庭参加引渡审理。

牵动中美加三国的孟晚舟 华人群体声援 孟晚舟被捕期间，得到了很多海外华人声援。在温哥华法院聆讯期间，一再有当地华人在法院外举牌，要求还孟晚舟自由。图为2018年庭审刚刚启动时孟晚舟支持者在温哥华法庭前要求立即放人。在2021年9月下旬获释后，孟晚舟说，“我永远不会忘记所有收到的祝福，我想感谢我的祖国，还有我祖国的人民，对我的支持和帮助，这是我走到今天最大的支柱”。

牵动中美加三国的孟晚舟 孟晚舟获释离开加拿大 2021年9月24日，美国司法部与孟晚舟方面达成协议暂缓起诉，加拿大法院也终止了引渡聆讯。孟晚舟对多项银行欺诈指控表示不认罪。不过，作为协议的一部分，她承认曾就华为在伊朗业务误导银行。这位华为高管随后登上了中国政府的包机。与此同时也传来消息，两名在中国被扣押的加拿大公民康明凯及迈克尔‧斯帕弗也已获释、9月25日返回加拿大。



此外，对话的背景其实也并不平和。自2018年华为技术公司高管孟晚舟被拘留以及北京随后以间谍罪逮捕两名加拿大人以来，加中两国的外交关系一直处于高度紧张状态。

虽然去年三人获释后对峙结束，但两国关系仍不乐观。渥太华以国家安全为由，在今年5月禁止使用华为的5G设备，并在本月早些时候命令三家中国公司剥离它们在加拿大的关键矿产股权。

加拿大联邦警察上周还表示，他们正在就中国当局在该国非法设立警察机构的事情展开调查。总理特鲁多上周也表态称，在加拿大广播公司“环球新闻”（Global News）报道了一个由北京资助的联邦选举候选人的“秘密网络”之后，中国正在玩“侵略性游戏”。

同时，中国外交部发言人毛宁本周四（11月17日）在评价中加关系时表示：“近年来中加关系出现困难的原因很明显……错不在中方。”

（法新社、《金融时报》等）

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