分析：为什么上海疫情不会阻断李强的仕途？

（德国之声中文网）上海现任市委书记李强被看作是中国国家主席习近平数十年来的亲信。外界认为李强会在今年二十大召开时进入政治势力最为强大的政治局常委会。很多分析人士分析认为，虽然上海深陷新冠疫情危机，但是李强从上海市委书记的职位步入政治局常委会的道路依旧会是安全的。

疫情的爆发结束了一些地方干部的仕途，但是那些干部既没有李强的地位，更不具备李强同习近平之间的关系。在习近平的领导下，中国人口数量最多的这个城市的一把手在党内的地位稳步上升。

习近平可能是毛泽东以来中国最强大的领导人，但是他也需要在政治局七名常委中拥有一个核心的坚定忠诚者。

可以肯定的是，中国政治的不透明性和习近平打破先例取消了中共中央总书记任期限制，都使得外界对今年秋天即将举行的中共全国代表大会的预测变得更加困难。二十大将决定习近平的下一个领导阵容。

在公开报道中，李强没有直接参与上海新冠疫情网格化筛查防控工作。上海当局试图将冠状病毒隔离在特定的社区，避免整个城市都陷入破坏性的封锁。

但是这一方法失败了。感染率的飙升最终导致拥有2500万人口的城市进行了已经为期5周多的封城。

路透社从熟悉上海疫情防控工作的人士那里了解到，现在上海正在收紧封控，力争在5月底前消除封控区外的新增感染病例。

社交媒体的用户们将他们的愤怒直接指向李强。他们在微博上写道：“上海市委书记应该承认错误并且辞职下台。”还有人写道：“无耻的政治人物毁了上海。”

李强本人和中共组织部都没有对路透社的评论问询做出回应。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 不准出入 上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 居家禁足 根據當前的規定，只有在整棟居民樓數十戶乃至上百戶連續14天未出現陽性病例的情況下，居民才被允許下樓在小區内自由活動。只有在整個街道片區連續14天未出現感染病例的情況下，民衆才被允許在劃定為“防範區”的街區内活動。但是這樣的片區目前並不占多數。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 筋疲力竭 衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 擁擠不堪 上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，甚至曾傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 牽連全球 上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 北京搶購 上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 首都封城? 由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。



被处理的官员们

2020年，武汉因新冠疫情爆发封城3周后，湖北省和武汉市的党委书记都遭到撤换。今年年初，西安至少有31名地方官员因疫情防控期间急救工作要求落实不到位、履职不力而被处理。

上海在这一轮疫情爆发之后，也有至少25名官员受到处罚。

但是上海受到处罚的官员中没有一个是区级以上的官员。

英国前外交官、皇家联合服务研究所（RUSI）副研究员彭朝思（Charles Parton）在接受路透社采访时说：“因上海防疫失败而受到指责的人将是那些在政治上无足轻重的人。”

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴木銮（Alfred Wu）说，如果是其它地方的官员，“那么现在早已经走人了”。

他补充说：“由于李强与习近平的关系密切，他作为（二十大后）新领导阵容中的一颗棋子可能对习近平有所用处，而且上海党政领导的级别比中国其它大多数城市的党政领导要高得多，所以李强（的地位）会很安全。”

中国国家媒体已经多次播出李强在疫情中视察上海居民区和医院的画面，他戴着N95口罩，穿着黑色的夹克和裤子。

每次亮相时他都会重申同样的信息：“我们必须坚决贯彻执行习近平总书记的重要指示精神，坚定不移地坚持执行动态清零方针。”

虽然上海市每天仍有数千例新增阳性病例，但是上海市委上周表示，在习近平的抗疫政策推动下，党“一定能打赢大上海保卫战”。

前上海政法学院副教授、现为驻智利的政治评论员的陈道银说：“如果上海最终被看作是成功地抗击了新冠疫情，那么作为坚定不移地执行习近平抗疫策略而最终实现抗疫情成功的李强为什么要受到惩处呢？”

观看视频 03:07 新冠讓上海付出的代價

一切为二十大服务

在中国，没有高阶官员公开质疑习近平的清零政策。随着奥密克戎变体感染性的增强，这一政策的执行难度也变得越来越大。世界其它国家和地区纷纷开始学习与病毒共存，这也让中国显得更进一步被孤立起来。

外界普遍推测中国在二十大召开前会继续坚持其强硬清零政策，因为习近平将在二十大上开启其第三个领导任期。习近平声称中国与新冠病毒的斗争是一项重大的政治成就，显示了相较于西方模式，其社会主义模式的优越性。

李强在习近平任浙江省委书记期间曾担任省委秘书长。2013年，习近平开始担任中共中央总书记之后，李强当选浙江省省长。

2014年到2016年，江苏省多名高阶官员因贪腐落马，习近平委派亲信李强出任江苏省委书记，填补政治真空。

2017年10月25日，李强在中共十九届一中全会上当选中共中央政治局委员，晋升副国级，成为党和国家领导人。10月29日接替韩正，兼任中共上海市委书记。

除了陈良宇，80年代末以来，包括习近平在内的所有上海前党委书记的最终都被提升为政治局常委。

（路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。