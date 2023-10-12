分析：中國輿論怎麼看以哈衝突？

（德國之聲中文網）巴勒斯坦激進主義軍事組織哈馬斯（Hamas）7日對以色列發動大規模突襲，引發國際社會震驚。以色列隨後空襲並圍困加薩地帶，雙方死傷慘重。

哈馬斯是巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事組織，被以色列、德國、歐盟、美國等國列為恐怖組織。大規模襲擊事件發生後，西方國家普遍譴責哈馬斯。而相較於以歐美為首的西方國家，中國官方和民間對於這次衝突，採取頗為不同的立場。

觀察中國社交平台微博，許多中國網民聲援巴勒斯坦、部分甚至支持哈馬斯的恐怖攻擊，也出現反對以色列的聲音。

由以色列駐上海總領事館管理、名為「以色列在中國」的帳號，於10月10日發布一則以色列駐滬總領事的談話影片，呼籲「中國的以色列的朋友們...對以色列給予支持。」至截稿為止，貼文共有6200多條留言，多半是針對以色列政府的批評。

例如，有網民留言：「看到以色列幾十年如一日的屠殺巴勒斯坦人和侵占巴勒斯坦的土地，我只能說，支持巴勒斯坦反擊侵略者」，獲得8800多個讚，在留言中排名第一；「支持巴勒斯坦建國」的另一留言，也獲得了4300多個讚。

台灣國立政治大學外交系副教授黃奎博向DW表示，中國網民一面倒向巴勒斯坦、甚至是支持哈馬斯，這跟以色列長期親美、美中關係近期極度不睦、以及中國支持「第三世界民族解放運動」都有關。

以色列之敌哈马斯

以巴問題與中國外交

這次「以哈衝突」以來，中國官方基本延續過去立場，但態度相對低調，並未明確譴責哈馬斯。中國外交部呼籲各方克制、停火，同時也與巴勒斯坦當局和埃及外交部官員通話，重申「兩國方案」才是根本出路、呼籲恢復雙方和談，建立「獨立的巴勒斯坦國」，並表示中國是以巴共同的朋友。

黃奎博表示，中國雖稱與巴勒斯坦、以色列都是朋友，但因為以色列親美，中國能爭取的外交空間有限，而巴勒斯坦屬「第三世界民族解放運動」，遑論背後是廣大的伊斯蘭國家，中國需要與這些國家強化政經外交關係，因此對巴勒斯坦還是相對支持，「但這不表示中共反對以色列有關區域和平的主張」。

他認為，中國政府本次仍採「中間偏巴勒斯坦」的立場，且不想捲入此次以色列與哈馬斯的武裝衝突，因此把方向轉移至呼籲處理巴勒斯坦建國問題。

新加坡國立大學政治系副教授、國際關係專家莊嘉穎則向DW表示，中國長期以來，包含從毛澤東時期，就是跟哈馬斯、南非「非洲人國民大會」（African National Congress）等組織比較好，因為認為這些是「比較革命性的組織」，造成中國社會對哈馬斯、對巴勒斯坦人、對巴勒斯坦解放組織的立場比較同情。

莊嘉穎也指出，「因為以色列經常被視為是美國的親密盟友」，在中美競爭下，中國社會有一種氛圍是：「站在美國那邊的一方，就應該以負面的態度去評論」，目前中國社群網路的主流氛圍，也多少與此有關。

《人民日報》12日在微博發布的以哈衝突新聞下方，亦可見不少類似論調。例如，有網友留言指「有美國就不會和平」，就得到了最多的讚聲支持。

中國官方主導民間輿論？

傳統上，由於中國政府擁有強大的宣傳機構，加上網路防火牆和各種報導限制，外界多半認為：中國官方有能力主導民間對外交事務的看法。不過，由本次以色列和哈馬斯衝突的輿論分歧來看，官方目前尚未明顯主導輿論。

中國官媒《環球時報》前總編輯、知名評論員胡錫進11日就在個人微博表示，這次衝突離中國比較遠，保持公允、「守護道義」應是中國人民作為第三方的總體態度。

他也認為，中國的輿論不應支持哈馬斯對以色列平民實施攻擊，不因以色列全民皆兵為說辭，以支持哈馬斯對以色列音樂會的參與者和一些村民，進行無差別殺害，「這在終極道義上說不過去」。他認為，中國網路的主流輿論應與這樣的狂熱聲音劃清界線，不少網友也贊同他的說法。

此外，以色列駐華使館10月10日在貼出了兩張圖片，秀出其在北京點亮了以色列的國旗，貼文並寫道「為了我們的人民、為了我們所愛的人」。至截稿為止，這則置頂貼文吸引了上萬則中國網友留言、近3000次轉發。

在以色列官方機構微博帖文下的這條留言中，中國網民主要支持以色列。有網友留言「支持以色列！消滅恐怖組織！」，獲得了5000多個讚。「支持以色列打擊恐怖組織」的留言，也獲得了超過2200個讚。

但也有聲音認為，中國官方態度仍多少影響了民間輿論。共同負責以色列海法大學MBA雙聯學位課程、曾教過不少以色列學生的華東師範大學經濟與管理學院副教授陳弘信告訴DW，他認為中國高知識份子群體「腦子還是很清醒」，但「中下層的打工族群」確實很容易被官方宣傳的「風向」影響。

陳弘信解讀，總體來說，本次官方的宣傳方向，是在中美對抗的大背景下，轉移民間注意力，默默將輿論帶往反對以色列的方向。

以色列国防部长：围困“人形禽兽”

中國人反對以色列嗎？

美國《外交政策》雜誌10日發表的報導認為，中國公眾對以巴衝突的看法有一定分歧。但自從2013年新疆發生重大騷亂、次年發生恐怖攻擊後，仇視伊斯蘭教的情緒在中國公眾中不斷增長，這引發了中國部分民眾對以色列的支持熱潮。

但報導同時認為，「反猶太主義」在中國網上同樣日益猖獗。報導分析，這一點自2009年以來尤其明顯。當時，中國出版了一本基於陰謀論的暢銷書，將全球金融危機歸咎於猶太財閥的各項操作。

針對中國是否真的存在反以色列情節，廣西大學梧州學院特聘教授、歷史學者王立本向DW指出，中國民間普遍認定，美國的政經力量的核心是猶太財閥。而長期以來美國對以色列的無條件支持，似乎也證明了這點。這一次加沙衝突發生，美國立刻表示支持以色列、並派艦隊前往，「基於這個情緒，中國社會當然也就比較反以色列」。

王立本進一步解釋，中國有長期的「反帝國主義」傳統，認為中國過去曾經長期受到強權的侵略，所以還是會對巴勒斯坦比較同情。這一點也反映在中國民間的情緒上，就他觀察，網上至少七成以上的言論，都是較為支持巴勒斯坦、並反對以色列。

立場反應自身政治訴求

一名在中國從事學術工作、現年40多歲的上海張先生則向DW表示，從他的身邊群體觀察來看，世代落差和個人本身的政治立場似乎更為重要。

張先生表示，中國民間雖然有較多支持巴勒斯坦的聲音，但這次的輿論他個人認為「滿分裂的」。他舉例，在他父母的世代，大家都知道中國很早的時候就與巴勒斯坦的關係相當要好，中方也支持阿拉伯地區人民的「解放運動」，「這對老一輩的影響其實是很大的」。不過，他認為中國的年輕世代有許多網友支持以色列。

對此，陳弘信解讀，中國民間與以色列的交流相當密切，但中國民間和其他中東國家反而沒有那麼多的交流。

他認為，在中國的高知識份子群體中，大家有一個默認的共識，是希望美國或西方國家將注意力轉移到中東，而不要全力對抗中國，「因此在中國官方的宣傳中，對巴勒斯坦不利的說法較少呈現」。例如，巴勒斯坦當局曾經撕毀以巴和平協議、偷襲以色列等歷史事件，在中國官方論述就較少提起。

王立本則注意到，在中國的高知識份子中支持以色列的聲音不少，「這可能也是一種反彈情緒」，主要是反應了對中國這幾年以來各種發展不佳，以及對中國當局的不滿。

王立本還說，最近有一種聲音開始在中國民間出現，值得各方觀察：「如果烏克蘭戰爭無法結束，巴以衝突又越演越烈，那麼全球下一個衝突點會在哪裡？」、「這是不是給中國帶來其他新的機會？」

（DW記者葉家均亦對本文有貢獻）

这次以巴冲突 究竟是怎么开始的？

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。