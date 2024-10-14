分析：中国“联合利剑2024B”与过往有何差异？

中国官媒称，这次军演是针对赖清德在“双十”国庆发表的“新两国论”演说，警告意味浓厚。DW采訪多名专家，解析“联合利剑2024B”与过往的围台军演有什么不同。

（德国之声中文网）中国解放军东部战区週一（10月14日）宣布展开“联合利剑 — 2024B”围台军演；过去几年来，北京已多次对台湾实施大规模军演，此次与过往军演相比是否更具威胁性，成为各方讨论焦点。

台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏紫云向DW表示，其实中国去年分别在蔡英文及赖清德过境美国后实施围台军演，这几场军演距离台湾本岛各有远近，“比如说北部的海域，它划的位置（此次军演）比前两次更远”。

苏紫云强调，这次演习重点在于北京展现封锁台湾的野心，包含解放军提及针对台湾“要港要域的封控”，以及中国海警扩大参与规模。

“（中国）海警这次会比较大规模参与，这个是跟以往不同的。在中国的这个情境里面，未来如果对台湾进行封锁，可能海军解放军扮演的是中国主权的角色，海警扮演海上控制和治理的部分。”

中国解放军东部战区14日宣布在台海周围实施联合利剑军演 图像来源: PLA/AFP

中国官媒央视报道，4支中国海警编队在台湾本岛附近海域绕航，从台湾东部的一个区域扩展到了“围岛”的整片区域。

台湾海巡署週一上午也发布声明，指4艘中国海警船在上午8点驶入马祖南竿及东引的限制水域，台湾方面同步派遣4艘巡防艇对应驱离。

淡江大学国际事务与战略研究所助理教授林颖佑认为，此次解放军军演规模大于今年5月的“联合利剑 — 2024A”，但也同样应关注此次与2023年军演的差异。

林颖佑告诉DW，2023年时，中国解放军将山东号航母部署在台湾东部外海，这是派遣的则是辽宁号，“这一次其实解放军也会去测试的是，辽宁号在大修之后的状况，可不可以达到山东号的水准”。

此外，林颖佑也指出，赖清德在今年5月的就职典礼上提及“两岸互不隶属”的立场，引发北京不满，展开军演，国庆演说又重申相同论调，“如果它（中国）没有军演的话，会不会让外界、国际认为，北京默认了互不隶属这样的态度，这是它要去反映的事实”。

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金门未划入军演范圍

值得注意的是，中国在此次军演当中，并未将金门划入军演范圍。但台湾海巡署金门巡防区14日上午发现一名中国籍人士驾驶橡皮艇偷渡金门猛虎屿，当前已将相关人员押至金门料罗港。

台湾海巡署金马澎分署指出，由于此案适逢中国军演，不排除为中方结合对台军演，以小艇偷渡方式进行灰色地带袭扰。

苏紫云表示，中国军演一向是“七分政治、三分军事”，未纳入金门，除了是要展现厦门海事局在金门周边执法巡逻已经常态化，其次是凸显金门的差异，“也就是他派遣了所谓的踩线团、观光团到金门等等，他的做法就是把政治跟军事高度结合，那政治又会优先于军事”。

台湾政治大学社科院助理教授南乐（Lev Nachman）向DW分析，金门未纳入军演范圍，可能会被视为“中国试图把焦点放在台湾本岛上”的迹象，且金门民众对中国的看法确实与台湾其他地区有很大的不同；不过，中国决定军演方式与地点的背后逻辑，说到底仍然是“黑箱中的黑箱”，一切“都只是猜测”。

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不只是“剑指”双十国庆演说

南乐指出，“显而易见的是，只要民进党执政，中国就不会打电话给海峡这岸并尝试对话”；此外，中国把焦点指向民进党的政治人物，暗示只要对方说了“不该说的话”，他们就会以军事威胁来回应。

另一方面，过去几次的军演规模有所变化；南乐认为，关键的转捩点是2022年时任美国众院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访问台湾。

“从单单几架战机，到军事演习的质和量都变得更大规模……不幸的是，只要民进党政治人物发表他们不是特别喜欢的声明，我们就会看到越来越多这种反应。”

南乐认为，赖清德国庆演说的内容本身“非常温和”，与赖清德过往的对中论调相比，反而更像是蔡英文时期的演说，而且赖清德在国庆晚会上的“祖国论”还比国庆演说更具挑衅性，“我认为，中国的反应不只是对双十的讲话，而是对赖清德总体的回应”。

中国官媒：随时可“由训转战”

中国官媒央视旗下新媒体“玉渊谭天”週一在微博发文称，“‘2024B’演习投送的信号就是，我们更不允许迷惑性、欺骗性、和渐进性的‘台独’分裂蒙混过关”，并称赖清德在双十的演说“极具欺骗性和迷惑性和危害性”，“继续鼓吹‘两岸互不隶属’的‘新两国论’……赖清德发表挑衅言论在先，解放军采取必要行动惩戒在后”。

玉渊谭天称，“‘联合利剑－2024B’演习是惩‘独’促统国家意志的集中体现……随时可由训转战，让赖当局近距离感受战争威慑”，“只要‘台独’（分裂）份子挑衅一次，解放军围岛锁岛行动将会进逼一步”。

台湾总统府发言人郭雅慧14日回应中国军演表示，赖清德国庆演说内容强调“愿与中国共同维护区域安全作出贡献，为两岸人民带来福祉”，呼吁中方“理解其中善意”，勿持续以武力胁迫周边国家。

（DW记者叶家均、李宥臻、James Chater对此文有贡献）

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