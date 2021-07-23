分析：中国“战狼”外交章法有点乱

习近平要求努力塑造中国“可信、可爱、可敬”的形象，但是中国外交官们似乎正在加倍地冒犯西方国家。中国嘲笑新冠病毒从武汉实验室泄露的阴谋论，却又推动同样性质的德特里克堡实验室泄露说。一些西方外交官认为，中国的“战狼“外交章法有点乱，效果适得其反。
（德国之声中文网）中国“战狼”外交代表人物、外交部发言人赵立坚在2020年5月提出，美国军事运动员将新冠病毒带到了武汉，导致中国这个城市成为全球新冠疫情爆发的起点。
美国对这一没有任何公开证据支持的断言表示愤慨，当时赵立坚的同事中也没有人站出来支持他。
14个月过去了，赵立坚再次提出这个指控。这一次，他的上司华春莹和中共官媒也加入进来，要求美国公布参加武汉军运会的美国军人患病病例数据，并邀请世卫专家调查华盛顿附近的德特里克堡实验室和其他生物实验室。
专家和外交官认为，中国政府加倍强调没有根据的新冠病毒起源说，是为了转移国际社会从疫情处理到人权等问题越来越激烈的批评。中国同时对西方国家的人权记录进行抨击。
科学家们的普遍看法是，新冠病毒很可能源自中国，大概是通过野生动物市场传播到人，尽管从武汉一个实验室泄露的说法最近得到了更多关注。
专家和外交官认为，北京的“战狼”外交虽然在国内很受欢迎，但是随着国内仇外情绪的积累，它可能会放弃改善与西方的关系。
"他们正在告诉世界上其他国家，他们在为自己的利益而战。"德国马歇尔基金会的亚洲专家葛来仪（Bonnie Glaser）说， "我相信这在中国国内能产生共鸣。"
她说，她不确定中国希望通过这种做法在外交上达到什么目的。"也许他们想非常明确地向美国发出信号，'你们的办法不灵--试试别的办法吧'。"
在被问及中国的战略时，华春莹周五（8月20日）说，中方希望同包括美国在内的世界各国发展良好关系，但是独立主权国家间发展友好关系必须基于相互尊重，平等互利。
但是，针对她所说的美国的污蔑，她在一次例行新闻发布会上说：难道有人以“莫须有”罪名对中国口诛笔伐时可以如狼似虎，而中方却只能做“沉默的羔羊”吗？
执政七个月后，拜登总统在很大程度上延续了其前任特朗普对中国的对抗路线。双方的高级别会晤似乎收获了彼此的恶感。
今年3月，在阿拉斯加举行的一次紧张的会晤中，中国的最高外交官公开抨击了美国的外交政策和对少数民族的歧视。他的美国同行们似乎被吓了一跳，称其为 "哗众取宠"。上个月在天津，双方都列出了要求清单，但似乎没有进行任何谈判，同时中国指责美国制造"假想敌"。
牛津大学中国历史和政治学教授米特（Rana Mitter）说，在中国高度控制的媒体环境中，一种说法已经深入人心，那就是中国受到西方国家更多的攻击。
中国嘲笑一种阴谋论，即认为新冠病毒来自武汉的国家实验室泄露——此说得到部分美国共和党议员的认同，但是并没有得到美国情报机构的支持。然而，北京正在力推动同样性质的阴谋论，认为该病毒于2019年从马里兰州德特里克堡的一个实验室中泄露而来。
为了反击对新疆穆斯林维吾尔人实施种族灭绝政策的指控，中国欢迎"黑人的命也是命 "等美国反种族主义口号。
路透社资料库显示，中国的外交官在公开评论中越来越多地提到人权和德特里克堡，以此传递一个信息，即西方国家没有资格批评中国——他们自己也应该被调查。
一些观察家发现，习近平在今年5月一次讲话中语气变得温和了，要求努力塑造中国“可信、可爱、可敬”的形象。但他的外交官们似乎加倍地冒犯了西方国家。
"这是'那你们又怎样主义'（whataboutism）。我认为，他们这样做是因为没有其他更有效的策略，"葛来仪说。如果新冠疫情的处理已经让北京丢分，那么这种策略"让中国的形象变得非常糟糕"。
在外交官和中国官媒的鼓动下，超过2500万中国人签署了一份请愿书，要求世卫组织（WHO）调查德特里克堡实验室。该实验室因安全问题于2019年8月暂时关闭。
在回应这方面的提问时，世卫组织提到了一份关于新冠病毒溯源的声明，其中呼吁 "所有政府在次问题上去政治化"。德特里克堡实验室没有回应评论请求，但已经告诉美国媒体那里没有泄漏。
本周，中国抓住阿富汗首都被塔利班叛乱分子攻陷这一事实，证明美国没有资格谈论人权问题。
一位驻日内瓦的西方外交官说，中国历来反对在联合国人权理事会中 "点名羞辱"，但今年自己开始这样做了，这是一个 "转折"。
"这主要是表演给中国国内民众看——拍胸脯打包票——但是对外也有更多想法，他们试图用不同的言辞来获得支持。"
一些西方外交官说，中国的“战狼“外交适得其反，而且信息传递的受众并不明确。
"这有点乱了章法。"日内瓦的一位高级外交官告诉路透社说，"它具有很强的防御性和应急性。"
(路透社)
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