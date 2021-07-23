分析：中国“战狼”外交章法有点乱

（德国之声中文网）中国“战狼”外交代表人物、外交部发言人赵立坚在2020年5月提出，美国军事运动员将新冠病毒带到了武汉，导致中国这个城市成为全球新冠疫情爆发的起点。

美国对这一没有任何公开证据支持的断言表示愤慨，当时赵立坚的同事中也没有人站出来支持他。

14个月过去了，赵立坚再次提出这个指控。这一次，他的上司华春莹和中共官媒也加入进来，要求美国公布参加武汉军运会的美国军人患病病例数据，并邀请世卫专家调查华盛顿附近的德特里克堡实验室和其他生物实验室。

专家和外交官认为，中国政府加倍强调没有根据的新冠病毒起源说，是为了转移国际社会从疫情处理到人权等问题越来越激烈的批评。中国同时对西方国家的人权记录进行抨击。

科学家们的普遍看法是，新冠病毒很可能源自中国，大概是通过野生动物市场传播到人，尽管从武汉一个实验室泄露的说法最近得到了更多关注。

专家和外交官认为，北京的“战狼”外交虽然在国内很受欢迎，但是随着国内仇外情绪的积累，它可能会放弃改善与西方的关系。

"他们正在告诉世界上其他国家，他们在为自己的利益而战。"德国马歇尔基金会的亚洲专家葛来仪（Bonnie Glaser）说， "我相信这在中国国内能产生共鸣。"

她说，她不确定中国希望通过这种做法在外交上达到什么目的。"也许他们想非常明确地向美国发出信号，'你们的办法不灵--试试别的办法吧'。"

在被问及中国的战略时，华春莹周五（8月20日）说，中方希望同包括美国在内的世界各国发展良好关系，但是独立主权国家间发展友好关系必须基于相互尊重，平等互利。

但是，针对她所说的美国的污蔑，她在一次例行新闻发布会上说：难道有人以“莫须有”罪名对中国口诛笔伐时可以如狼似虎，而中方却只能做“沉默的羔羊”吗？

执政七个月后，拜登总统在很大程度上延续了其前任特朗普对中国的对抗路线。双方的高级别会晤似乎收获了彼此的恶感。

今年3月，在阿拉斯加举行的一次紧张的会晤中，中国的最高外交官公开抨击了美国的外交政策和对少数民族的歧视。他的美国同行们似乎被吓了一跳，称其为 "哗众取宠"。上个月在天津，双方都列出了要求清单，但似乎没有进行任何谈判，同时中国指责美国制造"假想敌"。

拍胸脯打包票和 "那你们又怎样主义"

牛津大学中国历史和政治学教授米特（Rana Mitter）说，在中国高度控制的媒体环境中，一种说法已经深入人心，那就是中国受到西方国家更多的攻击。

中国嘲笑一种阴谋论，即认为新冠病毒来自武汉的国家实验室泄露——此说得到部分美国共和党议员的认同，但是并没有得到美国情报机构的支持。然而，北京正在力推动同样性质的阴谋论，认为该病毒于2019年从马里兰州德特里克堡的一个实验室中泄露而来。

为了反击对新疆穆斯林维吾尔人实施种族灭绝政策的指控，中国欢迎"黑人的命也是命 "等美国反种族主义口号。

路透社资料库显示，中国的外交官在公开评论中越来越多地提到人权和德特里克堡，以此传递一个信息，即西方国家没有资格批评中国——他们自己也应该被调查。

一些观察家发现，习近平在今年5月一次讲话中语气变得温和了，要求努力塑造中国“可信、可爱、可敬”的形象。但他的外交官们似乎加倍地冒犯了西方国家。

"这是'那你们又怎样主义'（whataboutism）。我认为，他们这样做是因为没有其他更有效的策略，"葛来仪说。如果新冠疫情的处理已经让北京丢分，那么这种策略"让中国的形象变得非常糟糕"。

在外交官和中国官媒的鼓动下，超过2500万中国人签署了一份请愿书，要求世卫组织（WHO）调查德特里克堡实验室。该实验室因安全问题于2019年8月暂时关闭。

在回应这方面的提问时，世卫组织提到了一份关于新冠病毒溯源的声明，其中呼吁 "所有政府在次问题上去政治化"。德特里克堡实验室没有回应评论请求，但已经告诉美国媒体那里没有泄漏。

本周，中国抓住阿富汗首都被塔利班叛乱分子攻陷这一事实，证明美国没有资格谈论人权问题。

一位驻日内瓦的西方外交官说，中国历来反对在联合国人权理事会中 "点名羞辱"，但今年自己开始这样做了，这是一个 "转折"。

"这主要是表演给中国国内民众看——拍胸脯打包票——但是对外也有更多想法，他们试图用不同的言辞来获得支持。"

一些西方外交官说，中国的“战狼“外交适得其反，而且信息传递的受众并不明确。

"这有点乱了章法。"日内瓦的一位高级外交官告诉路透社说，"它具有很强的防御性和应急性。"

“战狼外交”的前世今生 电影《战狼》 2015年，由吴京自导自演的军事题材电影《战狼》上映后受到欢迎。中国媒体搜狐新闻报道，该片票房达到5.45亿人民币。吴京继而在2017年推出了续集《战狼2》，片子同样卖座。这部电影民族主义情绪相当浓厚，其中的一些台词“犯我中华者，虽远必诛”，“中国护照不能让你到达世界上每个地方，但他能让你从世界上任何一个地方回来”广为流传。而几乎在同一时期，特朗普出任美国总统，中美爆发贸易战。中国外交作风渐渐强硬，这种新的外交风格开始被形容为“战狼式外交”。

“战狼外交”的前世今生 外交风格转风向 北京近年来一改邓小平定下的韬光养晦外交基调。CNN指出，与过去几十年素来温和的中国外交官们相比，“战狼外交”是一种完全不同的类型。这些中国外交官不会发表冗长的声明，而是在推特和其他社交媒体平台上，对任何针对中国或共产党的批评进行直接回击。

“战狼外交”的前世今生 有狼才有战狼？ 中国的外交官们最初并没有否认这种表述。根据中国官媒央视报道，中国驻英国大使刘晓明今年5月曾表示，中国坚持走和平路线，然而因为世界上有“狼”，因此中国需要“战狼”来捍卫国家尊严。图为《战狼2》剧照。

“战狼外交”的前世今生 战狼外交官 “战狼外交”代表人物之一是中国外交部发言人赵立坚，其言论多次引发争议。比如3月，他在推特上提出，可能是美军把新冠疫情带到了武汉。 “五眼联盟”外长发出针对香港问题的声明后，他在例行发布会上回应，不管他们长“五只眼”还是“十只眼”，只要胆敢损害中国的主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎。最近一次引发争议是赵立坚发布的一则抨击澳军在阿富汗战争罪行的推文以及相关图片。澳洲总理莫里森表示，中国政府完全应该为这条推文感到羞耻。

“战狼外交”的前世今生 战狼大使们 中国驻澳大利亚大使成竞业4月威胁说，如果澳州政府继续推动调查新冠病毒源头(图为冠状病毒结构示意图)，中国民众可能抵制澳大利亚的产品或者旅游。中国驻巴西大使杨万明则针对巴西总统博尔索纳罗的儿子指责中共“专制政权”的说法，在推特上称他去了一次迈阿密后“感染思想病毒”。

“战狼外交”的前世今生 战狼学者 《环球时报》总编辑胡锡进最近发出“战狼呛声”，声称若是蓬佩奥及以上美国官员访台，中国应该在台北超低飞行动，宣誓中国主权。学者金灿荣(见图)曾表示，中国块头大了，物理上再继续韬光养晦已经做不到了，他在2018年11月的一次讲话中说，中国GDP是日本的2.5倍，现在蹲下来也比日本高，怎么韬光养晦。

“战狼外交”的前世今生 “战狼”效果适得其反 可北京的“战狼外交”未能改善中国的国际处境，相反，地缘政治变得进一步恶化。澳大利亚战略政策研究所（ASPI）的学者汉森（Fergus Hanson）指出，由于中共开始表现得日益“咄咄逼人”，其在澳民众舆论中的形象“急转直下”。越来越多的国家开始站出来反对中国“战狼外交”，明确表示对于新疆再教育营和限制香港自由的反对。

“战狼外交”的前世今生 中国外交部不高兴 中国外交部最近也不满“战狼外交”的说法。根据中国外交部网站，中国外交部副部长乐玉成在一次论坛发演讲时表示，给我们贴“战狼外交”这个标签，至少是对中国外交的误解。他还指出，中国从来就是礼仪之邦、以和为贵，从没有主动挑衅别人，也没有跑到别人家门口更没有到别人家里去挑事，“是别人到我们家门口耀武扬威，我们不得不奋起自卫”。 作者: 文木



(路透社)

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