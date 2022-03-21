分析：中国为何仍在避免批评俄罗斯

（德国之声中文网）北京因在俄乌问题上的暧昧立场在国际上面临越来越大的压力。越来越多声音要求中方摆明立场，拿出实际行动支持和平。

美国总统拜登在上周五与中国领导人习近平的视频会谈中警告，若中国向俄方提供实质性援助，将会对中美关系产生“后果”。

其他一些西方国家领导人也敦促中国在这场危机中发挥更积极的作用。意大利总理德拉吉在周三（3月23日）呼吁中国不要支持俄罗斯，而是为和平做出努力。德拉吉说：“我们需要重申，我们期望北京避免采取支持莫斯科的行动，并积极、有力地参与和平努力。”

乌克兰副总理费多罗夫（Mykhailo Fedorov）近日接受BBC中文网采访时表示，“我们希望中国支持乌克兰，选择光明的一面”，称“基辅注意到了中国在乌克兰问题上的措辞出现了某种变化”，呼吁中国通过实际行动支持乌克兰。

泽连斯基的幕僚长叶尔马克 (Andriy Yermak)也在3月22日一场在线新闻会上称，乌克兰希望中国在制止战争中发挥“更明显的作用”，也表示泽连斯基考虑与习近平举行会谈。

目前，泽连斯基已经同西方多位领导人举行了会谈，也通过视讯向多国议会发表了讲话。

叶尔马克在推特上写道：“基辅希望北京能在结束这场战争中发挥更突出的作用，我们期待着泽连斯基和习近平的会谈。”

中方打造“中立立场” 西方不买单

自2月24日俄罗斯举兵入侵乌克兰以来，中方拒绝称俄罗斯入侵乌克兰为“战争”或“入侵”，更没有谴责俄罗斯。尽管俄乌战争现已造成成千上万人死亡，数百万人流离失所，但中方虽一再强调和平的重要性，却继续维护与莫斯科的伙伴关系，在外交政策上仍未出现明显的转向。

德国《商报》在3月20日的评论文章中表示，“西方应该以实际行动衡量中国”，“种种迹象均表明，中国绝非中立”。

在3月21日的例行记者会上，针对“英国首相约翰逊呼吁中国同其他国家一道谴责俄罗斯入侵乌克兰”的提问，中国外交部发言人汪文斌回应称，中方在乌克兰问题上“一直秉持客观公正的立场”，并表示中方“同大多数国家的愿望相一致”，并称“时间将证明，中方的主张是站在历史正确的一边”。

围绕西方有关俄罗斯是否应继续留在G20及其它重要国际组织的讨论，中国也表明了力挺俄罗斯留在G20的态度。在3月23日的中国外交部例行记者会上，外交部发言人汪文斌针对西方国家评估俄罗斯是否应继续留在二十国集团内的提问时回应道，“俄罗斯是G20重要成员，任何成员都无权将其开除”。

观看视频 03:00 中国反战中立? 审查下的民意暴露天机

《纽约时报》在3月23日分析中国为何在俄乌冲突中“处于外交边缘”的文章中表示，中国在俄乌冲突中已处于“外交边缘”。文章写道：“中国一直没有做的是敦促俄罗斯就结束战争进行谈判。俄乌战争已造成数千人死亡，数百万人流离失所，并对世界经济乃至粮食安全造成威胁。尽管世界其他国家领导人呼吁中国发挥更积极的作用，但中国反而试图保持与战争的距离。中国敦促和平，但不出面调停或组织谈判，而是把这些努力留给法国、土耳其和以色列等小得多的国家。”

文章还指出，“中国避免批评俄罗斯的做法已削弱了其自称的中立国主张”，“华盛顿的官员把习近平的立场视为两面手法，将其与中国围绕着朝鲜核计划的外交做法进行对比。”

除了力挺俄罗斯继续留在G20外，中国还反对乌克兰提出的在二十国集团部长级会议上讨论俄乌战争的呼吁。中国外交部发言人称，“二十国集团是国际经济合作主要论坛，不是讨论乌克兰等政治安全问题的合适场所。”

不过，分析人士认为，在拜登已发出警告的当前形势下，中国也不太可能对俄罗斯提供太多援助。美媒《巴伦周刊》在3月23日的一篇题为《中国不太可能援助俄罗斯，这是其中原因》的文章中指出，中国对世界市场的依赖以及考虑到制裁可能给中国目前已陷入困境的经济带来的破坏，北京不太可能铤而走险援助莫斯科。

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乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “阻止一个人，就能让数百万人活下去” 乌克兰总统泽连斯基在向意大利议会发表视讯讲话时发出了一些呼吁，其中包括不应该再允许俄罗斯船只停靠外国港口，就像西方国家对俄罗斯航班关闭领空一样。他说：“你们知道是谁发起了战争，是谁在下令轰炸，是谁在做政治宣传。”泽连斯基呼吁意大利冻结俄罗斯方面的资产，没收游艇等奢侈品。他说，这对于阻止俄罗斯领导人普京来说是必要的，“你们只需要阻止一个人，就能让数百万人活下去”。在谈到俄罗斯军队时，他补充说：“他们不会停止杀戮。”泽连斯基提到了正受到俄方猛烈轰炸的马里乌波尔，提到了这座黑海港口城市人民的苦难，将其与意大利城市热那亚相类比。“想象一下，热那亚被完全摧毁。……俄罗斯军队想进入欧洲。绝不能让这种野蛮行径得逞！”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “冷漠会杀人，算计会杀人” 乌克兰总统泽连斯基3月20日通过视讯连线向以色列国会发表讲话。他呼吁以色列协助击退俄罗斯对乌克兰的攻击，对以色列不愿向乌克兰出售先进的导弹防御系统提出质疑。具有犹太血统的泽连斯基在15分钟的演讲中表示：“我们知道你们懂得如何保护自己的利益，保护乌克兰人和乌克兰的犹太人。但我们要问，我们为什么没有收到你们的武器？为什么你们没有对俄罗斯以及俄企进行制裁？”这位乌克兰总统也在周日的演讲中将当下的乌克兰与80年前的犹太人相类比，表示“冷漠会杀人，算计会杀人”，他说，“国家之间可以斡旋，但善与恶之间不行。……乌克兰在80年前做出了拯救犹太人的选择。现在是以色列做出选择的时候了。”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “请推倒这堵墙” 3月17日，泽连斯基在向德国联邦议院发表的视频讲话中，提醒人们不要忘记二战的破坏：“德国政治家们每天都在说‘再也不会了'。而现在我们看到，这些话毫无意义。”他对德国政府在北溪2号上的犹豫不决以及德国企业和俄罗斯密切的经济关系提出批评，并称这已“成为一堵将我们隔开来的墙”。泽连斯基呼吁道，“亲爱的肖尔茨总理，请推倒这堵墙，给德国应有的领导地位”。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “生命一定会战胜死亡” 3月1日，俄罗斯入侵乌克兰的第6天，泽连斯基向欧洲议会发表视讯演说，向前一天在砲火袭击中丧命的16名孩童致哀。他针对普京控诉说：“昨天你杀了16个孩子 ...... 这是什么特别行动？”泽连斯基指出，乌克兰人民正为自由、生命及生存而战，“生命一定会战胜死亡，光明一定会战胜黑暗。”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “生存还是毁灭？”——“绝对是生存” 3月8日，泽连斯基透过视频向英国下议院发表演讲，誓言绝不投降，将战斗到底。他引用英国大文豪莎士比亚名句描述俄罗斯入侵后乌克兰处境：“生存还是毁灭（to be or not to be），这是我们现在的问题”。他说， “在过去的13天里，这个问题一直存在。但现在我可以给你们一个明确的答案。是的，绝对是生存。”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “我们将继续为我们的土地而战，不惜一切代价” 在向英国下议院发表演讲时，泽连斯基还引用了丘吉尔抗击纳粹德国时的名言：“我们将在海上、在空中战斗到底。我们将继续为我们的土地而战，不惜一切代价。我们将在森林里、田野里、海岸上和街道上作战。”泽连斯基向英国首相约翰逊表示感谢，并请求英国加大对俄罗斯的制裁压力，将俄罗斯定性为“恐怖主义国家”。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “现在是选择的时候了。选择乌克兰。为了和平!” 3月12日，泽连斯基向聚集在佛罗伦萨等地广场上的意大利民众和欧洲人民发表视频讲话，呼吁继续支持乌克兰卫国战争。他说，成千上万的人在战争中死亡，79名儿童已经在战争中死亡，79个乌克兰家庭被这场可耻的战争——俄罗斯的入侵所摧毁。他呼吁欧洲社会团结一致，“现在是选择的时候了。选择乌克兰。为了和平! 为了我们所有人的利益。荣耀归于乌克兰!”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “你能想像多伦多国家电视塔被俄罗斯炸弹击中吗？” 3月15日，泽连斯基向加拿大国会发表演讲，恳求加拿大能支持设立禁飞区，助乌克兰人民度过这场浩劫。他说，“你能想像多伦多著名的国家电视塔被俄罗斯炸弹击中吗？当然，我不希望这会发生，但这是我们所处的现实。”他指出，如果乌克兰垮掉，不仅是乌克兰人民的悲剧，也是对国际秩序和民主的严重威胁。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “你必须成为世界的领导者” 3月16日，泽连斯基通过视讯向美国国会发表近20分钟讲话，呼吁美国在乌克兰“最黑暗的时期”“采取更多行动”。他也向美国总统拜登喊话道：“今天，仅仅成为一个国家的领导人是不够的。今天，你必须成为世界的领导者。如果你是世界的领导者，你就是和平的领导者。”





