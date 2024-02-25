分析：两会召开在即 中国经济纾困无望

中国股市跌至五年来的最低点，通货紧缩空前严重。即将召开的“两会”能带来利好改革措施吗？专家分析认为，中国决策者似乎仍将社会稳定和国家安全置于可持续增长之上。
（德国之声中文网）随着下个月中国年度"两会"的临近，中国领导人正面临着近十年来最大的压力，要求他们做出大胆的政策决定，以保障经济的长期增长潜力。
今年年初，由于对经济增长的担忧，中国股市跌至五年来的最低点，通货紧缩严重到全球金融危机以来从未见过的程度，让人想到2015年迫使决策者采取紧急措施的动荡。
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德国商业银行经济学家汤米·吴（Tommy Wu）说："中国领导层上一次面临这种压力还是在2015年。"
"2024年是中国稳定经济的关键一年。"他说，"然而，目前的情况要复杂得多。"
中国通过人民币贬值和收紧资本账户来防止资金外流，同时向房地产和基础设施领域投入资源，并将利率下调了100多个基点，从而克服了2015年的危机。
但是，这些政策弹药现在已经耗尽、扭曲或缺损，限制了其修复停滞不前的经济的能力以及找到因消费者和投资者信心下降、经济增长循环带来的螺旋式下滑的办法。
自2021年以来，中国房地产市场一直处于垂直下滑状态，原因是开发商在多年过度杠杆化的不良投资后出现了一系列违约事件。由于地方政府债台高筑，基础设施支出难以为继。
由于与其他经济体的利率差距过大，进一步放松货币政策有可能导致人民币资产挤兑，而且随着廉价信贷流入产能过剩的中国产业，可能会加剧通货紧缩压力。
中国的橡皮图章议会--全国人民代表大会年度会议将于3月5日开始举行，但目前尚无迹象表明会由此出台重大刺激措施或制定宏大的改革计划。
荣鼎集团（Rhodium Group）合伙人赖特（Logan Wright）说："人们普遍低估了中国政府目前在通过财政政策或银行信贷增长来刺激经济方面所面临的限制。"
他说："全国人大不会公布任何政策火箭筒，部分原因是中国没有通过传统渠道维持经济增长的好办法。"
去年，中国经济未能重复其他经济体在新冠疫情之后的爆发式复苏，逃离中国的投资者对中国政府没有公布明确的路线图来解决结构性问题表示失望。
市场希望有明确的长期计划来清理房地产行业、重组地方政府债务，并转向更可持续的增长模式，减少依赖债务推动的过度投资，更多地依靠家庭消费。
全国人大会议不是中国领导人宣布重大政策转变的传统场所，这样的机会通常会留给中共在每五年举行一次的全国代表大会之间举行的"全会"。
人们本预计在2023年的最后几个月会有一次这样的全会（三中全会），但是没有如期召开；尽管仍有可能在不久的将来召开，投资者对政策不作为的担忧却不可避免地加深了。
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在全国人大会议上，国务院总理李强将作年度工作报告，并确定今年的经济目标，可能包括2024年实现5%左右的稳定增长，以及预算赤字占国内生产总值的3%。
不过，分析人士认为，在没有新政策将资源从基础设施和制造业投资转向家庭投资的情况下，制定与去年类似的目标有可能会打击而非提振信心。
据法托姆金融咨询公司（Fathom Financial Consulting）估计，目前中国经济每增加10元人民币的投资，能带来0.2元人民币的产出；而在2002年，同样的投资可以带来2.1元人民币的产出。
在需求方面，在中国结束疫情封锁一年多之后，消费者信心仍在创纪录的低点徘徊。
"投资者和企业信心不足，但其根本原因在于消费者信心不足。" 策纬咨询公司（Trivium China）的经济分析师佩塞尔（Joe Peissel）说。
"解决这一问题的最有效方法是通过改革，让消费者口袋里有更多现金。" 他说，"然而，习近平此前曾对发现金或提供更多的社会保障表示反感，因此这种可能性不大。"
经济学家和投资者目前呼吁的再平衡政策其实是习近平早在2013年就提出的措施，但中国从未真正实施过，导致债务水平的增长速度远远超过经济增长速度。
一些分析人士说，由于担心不同的发展模式会带来混乱，决策者似乎仍然将社会稳定和国家安全置于可持续增长之上。
因为这些改革措施将赋予消费者和私营企业权力，而限制政府部门的利益。
美国企业研究所（American Enterprise Institute）的中国经济专家史剑道（Derek Scissors）说："现在进行重大转变等于承认长期以来犯了严重错误--这不太可能。"
他说："中国被它自己选择的道路困住了。"
（路透社）
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