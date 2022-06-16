分析：世界聚焦烏克蘭 中俄趁機逐鹿非洲

（德國之聲中文網）年初以來，西方國家高度關注俄羅斯入侵烏克蘭的行動。與此同時，中國與俄羅斯持續在非洲開展行動，兩國利用截然不同的戰略入場非洲，深化它們在非洲的利益——這讓歐美及其盟國越來越擔心，它們在非洲大陸的影響力可能嚴重衰退。

路透社專欄作家艾普斯（Peter Apps）撰文指出，俄羅斯自2022年至今，尤其大幅增加了其在馬利共和國的活動，在該國的長期戰爭中，疑為俄羅斯的瓦格納傭兵團被指是造成當地平民傷亡急劇上升的原因。

與此同時，俄羅斯入侵烏克蘭導致全球糧食和燃料價格飆升，非洲受到嚴重衝擊。對此，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月在出訪索契時向非洲聯盟主席、塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）示好。普京認為，克里姆林宮是問題的「解決方案」，而不是如西方國家所稱，是製造問題的「原因」。

中國方面則持續在整個非洲地區展開已長達10年的經濟和外交攻勢，並將自己定位為埃塞俄比亞、蘇丹、索馬利亞和其他非洲地區長期衝突的新和平使者。

美國官員亦質疑，北京希望在大西洋上新設一個非洲軍事基地，作為其在吉布地俯瞰印度洋的首個基地的補充。五角大樓非洲司令部負責人湯森德將軍（Stephen Townsend）3月在美國眾議院軍事委員會發言時稱，赤道幾內亞是中國最有可能建立這類基地的地方，美國正採取行動來「阻止」這種結果。

近年來，美軍加強了其在非洲的訓練活動，本月才在摩洛哥、突尼斯、塞內加爾和加納舉行了「非洲雄獅」（African Lion）軍演。

此外，中國本月也展開外交攻勢。中國外交部非洲司司長吳鵬正出訪非洲多國，包括南非、馬拉維、坦桑尼亞、布基納法索和多哥。他還將訪問贊比亞，中國政府正在該國就60多億美元雙邊債務的潛在重組進行談判。

中國的非洲野心大增

正當非洲聯盟主席、塞內加爾總統薩爾遊說西方解除對莫斯科的制裁時，美國仍在塞內加爾進行演習。路透社分析指出，這提醒了人們，非洲地緣政治正變得越來越複雜：非洲各國既與西方國家接觸，也與西方的潛在敵人接觸。例如，仍是西方堅實盟友的肯尼亞，是今年4月出席由美國主導、於德國拉姆施泰因舉行的烏克蘭問題會議的唯一非洲國家，但它同時也是中國非洲之角峰會的共同主辦國。

路透社分析，非洲之角和平峰會代表著中國在非洲的外交野心大增，超越所謂「不干預」的傳統說法，並將自己定位為一個談判者。今年2月，中國政府任命資深外交官薛冰為中國外交部非洲之角事務特使，此後他一直在該地區各國首都之間穿梭。

然而，截至目前這次峰會的真正意圖仍不明確。北京顯然認為它需要更深入地參與該地區，它在該地區有大量投資，包括從埃塞俄比亞到吉布地的鐵路、在蘇丹的港口和能源利益，同時中國也牽扯了該地區的部分衝突，特別是在埃塞俄比亞的提格雷地區，甚至是在中東和其他地區更廣泛的地緣政治糾葛。

此外，中國是蘇丹軍事政權的主力，也正成為非洲越來越多國政府的武器供應商。據報導，阿拉伯聯合酋長國也使用其武裝的翼龍無人機來支持埃塞俄比亞提格雷地區的戰事。這是一場殘酷的反叛亂運動。人權組織稱，平民遭到轟炸，食品和醫療援助被封鎖，許多人死亡。

俄烏戰爭導致非洲糧食危機

艾普斯指出，面對中俄在非洲的勢力擴張，華盛頓及其西方盟友認為，莫斯科和北京的影響力對非洲及其人民都沒有好處。在馬利，聯合國報告表示，隨著今年俄羅斯「顧問」的到來，該地死亡人數急劇增加，同時俄方也填補了法軍撤出後留下的空白。

相比之下，儘管俄羅斯在非洲的勢力足跡比中國要小得多，但馬利是克里姆林宮今年一個主要的成功故事，而且據信莫斯科也正加強其在整個薩赫勒地區的影響力。

路透社報導，隨著俄烏這兩個非洲最大糧食供應國的供給中斷，非洲的人道主義和經濟危機正急劇惡化。西方國家和烏克蘭指責俄羅斯對敖德薩的實際封鎖和對烏克蘭基礎設施的攻擊，導致數百萬噸糧食供應中斷，但俄羅斯越來越成功地將責任推給西方制裁。

對中國來說，食品價格飆升被證明是一把雙刃劍——它使其部分債務人更深地陷入新冠大流行引發的財務困境。其中，贊比亞被廣泛視為可能是多個非洲國家中、第一個在償還債務苦苦掙扎的國家。如同斯里蘭卡，贊比亞的債務談判也受到其他國家的密切關注。

路透社分析稱，儘管越來越多地深入非洲，可能會給莫斯科和北京帶來新的挑戰，但現在，似乎是他們正擁抱這些挑戰。對此，西方還沒有找到應對策略。

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（路透社）

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