刀还架在脖子 中美贸易交换条件不明

(德国之声中文网) 美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）周三(10月16)表示，中美贸易谈判代表正在努力确定第一阶段贸易协议的文本，以供双方领导人下个月签署。

特朗普政府尚未决定如何处理对1560亿美元中国商品加徵10％关税的决定。如果计划不变，关税会在12月15日生效。姆努钦说：「我们没有向总统提出任何建议或决定，显然我们都聚焦在10月份的关税上......我们将继续进行对话，以解决这一问题。」

对于中方在意的汇率操纵国的认定也没有明确消息。虽然第一阶段讨论了货币的内容。姆努钦说，财政部在10月份未完成的货币报告中，尚未决定如何解决将中国指定为货币操纵国的问题。他说，双方上周就货币规定达成了一致，将在美方发布报告时进行审查。

他说，美方准备在必要时前往北京与中国代表会面。姆努钦在财政部举行的记者会上表示，北京方面目前并未邀请美方与中国国务院副总理刘鹤就上周达成的贸易协议再次举行磋商，，但本周代表们举行了电话会议。

姆努钦表示，他和美国贸易代表罗伯特·莱特希泽（Robert Lighthizer）下周将与刘鹤通电话。在特朗普与习近平11月16日至17日在智利圣地亚哥亚太经济合作组织国家峰会碰头前，3人很有可能先举行会议。姆努钦说，特朗普政府的目标是要在亚太经合组织峰会上签署该协议。

针对外界质疑中方态度未如美方如此明确，姆努钦说，拟定的第一阶段协议以相当广泛的一个章节处里知识产权保护，其中一部分是遏制美国技术遭强制转让给中国公司。

北京方面过去一直否认法律中有要求进行这种转移，并说任何技术转移都是商业交易的结果。

要买农产品先降关税

根据彭博社引述知情人士消息，北京承诺购买多达500亿美元的美国农产品有前提，就是美国降低现有关税。

知情人士表示，中国官员的确愿意在第一阶段贸易协议中购买更多的美国农产品，但在目前情况下，不太可能达到特朗普所吹捧的400亿至500亿美元。

尤其是现在中国对美国农产品仍有报复性关税在，为了降低成本，北京得先取消这些关税。但也只有在美国也这样的做的情况下北京才会回应。

过去，北京曾豁免美国农产品的关税，不过这位知情人士强调，对于每年高达500亿美元的交易量，豁免关税是不切实际的。他也说，中国正在考虑购买各种商品以增加进口量。其中包括大豆、谷类、棉花、乙醇、肥料，果汁、咖啡和肉。

北京也打算解除对酒糟和谷物的关税壁垒，并取消鸡肉进口禁令，甚至在购买清单中加上机械，木材和农药。知情人士说，这些采购总价值将超过400亿美元，但中国尚未决定这些进口商品的具体价值。

「双方谈到了一起」

根据中国官媒自双方谈判后释出的消息，许多都对中美休战保持正面看法，用词也都比过去和缓许多。

《环球时报》13日的社评＜为了中美和世界，一步步结束贸易战＞中说:「这场贸易战的意义也已经耗尽了，再接着打下去无论从经济还是政治上都难以解释」。《人民日报》的＜推动中美关系沿着正确轨道向前发展＞和新华网的＜合作是中美双方最好的选择＞，两篇文章都可以看出中方的定调。

中国《经济日报》旗下的微信公号陶然笔记则发表了双方谈判的看点。谈到许多中国人认为中国在协议中承诺将购买价值400亿至500亿美元的美国农产品让步太大，内容提到，「采购量上去了，是不是意味着跟美国农民利益联系更紧密呢？紧密意味着双赢，脱钩必然是双输。」这样的说法也和过去以中方利益为主的看法很不同。

不过有关于「争端解决」双方认知差距还是很大。虽然美方已经从一开始的「执行机制」和中方协调出新措辞叫「争端解决」，但哪一方来做最后裁决? 中美讨论中国经济政策会不会触碰北京的「主权红线」?在协议还没有白纸黑字写清楚前都还是未定之数。

夏立民/楊威廉 (路透社等)