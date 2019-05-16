「刀架脖子」谈判 中美贸易战何解?

(德国之声中文网) 美国财政部长姆努钦周三(5月15日)表示，他可能很快就会前往中国继续谈判。不过并没有详细说明谈判时程。他表示:「我们正在继续讨论。还有很多工作要做。」

美国总统特朗普15日否认与中国的协商破局，并对于双方达成协议表示乐观。他敦促中国购买更多的美国农产品。另外，他再次强调和中国国家主席习近平关系极佳。两人计划于下月在日本举行的G20峰会上见面。不过，中国方面曾表示，美方谈判的强势态度，是「把刀架在別人脖子上」。现在面对3000亿美元商品关税威胁还有美国要求北京妥协的坚持，这把刀是否能够透过双方领导人会面拿下来，外界充满了质疑。

美国再祭农业援助

包括大豆在内的美国农产品已成为中国报复性关税的目标。美国农民是特朗普重要的票源。许多农民对中美双方未能解决争端感到沮丧。美国农业部发言人周三表示，2018年援助计划至今已提供农民85.2亿美元的补助款，抵消与中国和其他贸易伙伴因课征关税所造成的损失。2018年7月，美国政府公布了120亿美元的救助基金。

美国农业合作社联合会周三呼吁，应尽速解决贸易战。该组织强调，美国农业因为出口损失擴大而陷入困境。根据农业局的数据，随着大宗商品价格下跌，农业收入在过去六年中减少了一半。美国中西部地区的破产农民人数暴增，主因是许多农民无力偿还债务。而贸易战以来，美国的农产品，像是大量出口中国的黄豆和猪肉更是受到巨大冲击。

在北京誓言不会屈服的情况下，贸易战很有可能再升级。一旦成真，将扰乱全球供应链并破坏世界经济成长。最近的数据也看出中美两国经济已受到影响。中国周三公布的4月零售销售和工业产出增幅意外地减缓。美国数据也显示美国上月零售销售下降，原因是家庭减少购买汽车和其他商品。

夏立民 (路透社、法新社)