击败对手 中企获津巴布韦锂资源

（德国之声中文网）津巴布韦一家大型矿业公司确认，明年起向中国提供一种名为“spodumene精矿”的含锂矿石。

锂是实现电动车技术转型的基石之一。这导致对津巴布韦锂矿的需求大增。该国锂资源极其丰富。

Zulu锂矿是Premier African Minerals旗下公司。公司的首席执行官罗奇（ George Roach ）7月11日对路透社表示，已从中国、欧洲和澳大利亚竞标方中选定苏州天华TA&A超净科技有限公司。他称，“我曾参与11次单独谈判，各方都想得到Zulu。……那段时间真是高度紧张”。

苏州天华TA&A超净科技有限公司有意投资3500万美元，在Zulu矿区设一试验工厂，帮助该矿增能，达到年产5万吨含锂石料。该笔投资将使该公司走上实现锂电池供应链垂直整合之路。

供应锂和电动车电池

苏州天华亦为在中国领先的锂生产商——宜宾天一公司的共同所有者和闪石精矿供应商。苏州与宁德时代新能源科技股份有限公司 （CATL ，简称宁德时代）共同拥有宜宾天一。宁德时代生产的锂离子电池占全球市场30%以上。

宁德时代是全球领先的电动车电池生产商

与苏州天华行动类似，中国浙江华友钴业上月宣布，计划向津巴布韦首都附近一硬岩锂矿投资3亿美元。

华友钴业子公司Prospect Lithium Zimbabwe在一份关于该项目的最新简报中称，这笔钱将用于建设一个年处理能力450万吨矿石的设施，每年生产40万吨锂精矿。

不断变化的电动车电池市场

锂是制造电动汽车电池的一个关键因素，电池技术转型导致其市场价格急升。电池制造商以前一直倚重镍锰钴（NMC）电池，但如今越来越转而青睐磷酸铁锂（LFP）电池。

锂价上涨已影响到电动汽车整车价格。例如，特斯拉本月即明显提价，涨了6000美元。

津巴布韦拥有世界上若干最大锂矿，政府希望至2030年使国家成为中上收入经济体，矿业被视为实现这一愿景的关键。

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