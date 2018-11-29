出面调停 默克尔呼吁普京释放乌克兰士兵

（德国之声中文网）德国和法国有意联手斡旋俄罗斯与乌克兰之间的冲突。德国总理默克尔在多方会谈正式开始之前，呼吁普京总统释放在俄罗斯被捕的乌克兰士兵。

约两周前，俄罗斯海岸警卫队拒绝三艘乌克兰军舰通过刻赤海峡，并扣押了船只。过程中有多名乌克兰海军士兵受伤，共24名船员被扣押。这一事件引起莫斯科和基辅之间的紧张加剧。

被俄罗斯吞并的克里米亚半岛濒临的刻赤海峡是连接黑海和亚速海的唯一通道。莫斯科将这一海峡视为俄罗斯领海。

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德国政府发言人赛博特（Steffen Seibert）表示，默克尔在同普京的会谈中强调，为了保障船只顺畅无阻地通行，亟需采取预防性措施。

本周二（12月11日），德国、法国、俄罗斯和乌克兰四国政府首脑的外交政策顾问在柏林举行会晤。默克尔在布宜诺斯艾利斯G20峰会上与普京会面后，宣布了有关外交斡旋计划。

默克尔和普京还就一系列议题进行了讨论。据政府发言人赛博特透露，两人谈到了2019年之后俄罗斯天然气输出过境乌克兰的问题，以及内战国家叙利亚的局势，尤其是组建制宪委员会。

此外，德国总理和俄罗斯总统还就《中导条约》交换了意见。美国指责俄罗斯违反这一禁止中程核导弹的条约，并威胁要退出该条约。

叶宣/石涛（法新社、德新社）