 出院后首造势 特朗普:我觉得自己很强大 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

出院后首造势 特朗普:我觉得自己很强大

美国白宫医师表示，总统特朗普最新新冠病毒检测为阴性，已不再具有传染力。这也代表特朗普将全面回归参与竞选相关活动。

USA I Donald Trump I Wahlkampf Florida (Joe Raedle/Getty Images)

美国总统12日在佛州的造势大会上说，他想走进群众，并亲吻每一位帅哥美女。

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周一 (10月12日)在佛罗里达州举行造势晚会。这也是他在出院后的首场公开集会。在大批支持者前面发表演讲的他并没有戴口罩。

他说：「你们的祈祷让我很振奋，你们的支持让我很惭愧。」

特朗普的医生康利 (Sean Conley)在集会前宣称，特朗普多次检测新冠病毒结果皆呈阴性。

他说：「这些全面的数据，再加上美国疾病管制局有关解除病毒散播预防措施的指导方针，都让我们的医疗团队能够依循评估，确定总统不会传染给其他人。」

在康利发表声明的前一天，特朗普曾在推特上表示，他已经收到了白宫医生对他健康状况的说明。

不过这条推文却因违反了推特关于传播新冠肺炎错误信息的规定而被推特删除。特朗普还曾在接受采访时声称，他对该病毒的免疫力「也许是很长一段时间，也许很短，可能是一辈子」。

对于特朗普举行公开集会的决定，有多位专家表示担忧。主责防疫的免疫学家福奇 (Anthony Fauci)说，在佛罗里达州新冠病毒病例上升之际，特朗普举行集会是「自找麻烦」。

邹宗翰/杨威廉 (法新社、德新社)

USA I Donald Trump I Wahlkampf Florida (Saul Loeb/AFP/Getty Images)

美国总统多次宣称自己已经免疫，甚至出院后就不带口罩，让许多专家担心会让美国民众轻忽疫情，导致感染人数持续上升。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

USA Präsident Trump und Nick Luna

特朗普身边有谁确诊? 06.10.2020

美国总统特朗普确诊新冠肺炎的消息震惊全球。除了他之外，白宫还有几十位跟他接触频繁的重要人物也都陆续传出确诊。

Dr. Anthony Fauci und Donald Trump bei einer Rede zur Corona-Pandemie

共和党打防疫竞选牌 福奇：断章取义我的言论 12.10.2020

美国共和党上周播了一段30秒的竞选广告赞扬特朗普政府的防疫成效，但现身该影片的防疫专家佛奇11日却发表声明，批评共和党「断章取义」他的言论。

USA Trump verlässt Krankenhaus

纾困方案谈判喊停 特朗普将参加下周总统辩论 07.10.2020

美国总统特朗普6日突然宣布结束新冠疫情纾困方案的谈判，但此消息不但让引起部分国会议员反弹，也让美国股市重挫。

广告

媒体看中国

Symbolbild Handelskrieg USA und China (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

德语媒体：美中争端已无回头路

特朗普任内，中美关系急转直下，最初的贸易争端已经发展成双边全方位的对抗。那么，即将举行的总统大选会对中美关系带来怎样的影响呢？  