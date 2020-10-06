出院后首造势 特朗普:我觉得自己很强大

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周一 (10月12日)在佛罗里达州举行造势晚会。这也是他在出院后的首场公开集会。在大批支持者前面发表演讲的他并没有戴口罩。

他说：「你们的祈祷让我很振奋，你们的支持让我很惭愧。」

特朗普的医生康利 (Sean Conley)在集会前宣称，特朗普多次检测新冠病毒结果皆呈阴性。

他说：「这些全面的数据，再加上美国疾病管制局有关解除病毒散播预防措施的指导方针，都让我们的医疗团队能够依循评估，确定总统不会传染给其他人。」

在康利发表声明的前一天，特朗普曾在推特上表示，他已经收到了白宫医生对他健康状况的说明。

不过这条推文却因违反了推特关于传播新冠肺炎错误信息的规定而被推特删除。特朗普还曾在接受采访时声称，他对该病毒的免疫力「也许是很长一段时间，也许很短，可能是一辈子」。

对于特朗普举行公开集会的决定，有多位专家表示担忧。主责防疫的免疫学家福奇 (Anthony Fauci)说，在佛罗里达州新冠病毒病例上升之际，特朗普举行集会是「自找麻烦」。

邹宗翰/杨威廉 (法新社、德新社)

美国总统多次宣称自己已经免疫，甚至出院后就不带口罩，让许多专家担心会让美国民众轻忽疫情，导致感染人数持续上升。

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