出资救马国家基金换项目股份？中方否认

（德国之声中文网）据路透社报道，中国驻吉隆坡大使馆周二（1月8日）发声明，反驳了《华尔街日报》的一篇报道。该报道称，中国官员曾在2016年提出，愿出资解决深陷丑闻之中的马来西亚国家基金1MDB的困境，并愿想办法让美国等国家停止对该基金的腐败调查。

《华尔街日报》本周一的这篇报道引述该报记者见到的一份备忘录。据称，该备忘录记录了2016年中国与马来西亚官员间的会晤。报道称，马来西亚方面对北京的回报是，提供中国"一带一路"框架下马来西亚铁路和输送管道项目利润丰厚的股份。

路透社周二报道称，中国驻吉隆坡大使馆在一份声明中回应说，中国从不在与其它国家的合作中附加政治条件，"中国始终坚持不干涉内政的原则"，"我们不接受毫无依据的指责"。

马来西亚国家投资基金1MDB由纳吉布创立

协议成本被指虚高，纳吉布1MDB基金获利

1MDB基金由马来西亚前总理纳吉布成立，目前在至少6个国家受到腐败、洗钱调查。美国司法部估计，1MDB基金高层官员侵吞了总计45亿美元的资金。

该丑闻也导致去年马来西亚大选中纳吉布下台，马哈蒂尔出任总理。

纳吉布受到指控涉嫌1MDB的腐败案。他本人则宣称无罪。周二晚些时候，纳吉布还在脸书上驳斥《华尔街日报》的报道，称中国从未提出愿出资拯救1MDB。此外，他还为当时与中国签订的高成本的基建项目进行辩护。

自从今年5月上台以来，马哈蒂尔政府指责纳吉布当政期间与中国达成的协议成本虚高。马哈蒂尔政府暂停了价值超过200亿美元的与中国公司的项目，重新审核。

马来西亚财政部长林冠英表示，政府会详查《华尔街日报》报道中提出的指控。

马哈蒂尔上任后暂停了与中方的200余亿美元项目

《华尔街日报》周一的报道称，那份备忘录显示，中方官员当时还曾提出会窃听《华尔街日报》在香港记者的通讯信息，以找出消息源的身份。当时，该报记者正在调查有关1MDB的事。

报道称，在双方官员会晤后数月内，吉隆坡政府即与有中国银行出资支持的中国国有企业签署了数十亿美元的协议。

《华尔街日报》还写道，一名目前逃亡中国的马来西亚金融家刘特佐（Jho Low）当时负责筹划马来西亚官员与中方的会面。

苗子/李鱼（路透社、法新社等）