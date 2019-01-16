出自欧洲的“全球冠军”：通过合并迈向成功？

（德国之声中文网）欧洲抗御世界？这些天，布鲁塞尔正兴起一场对未来有指导意义的产业界争议。争议问题：为有资格参与全球竞争，欧洲是否需有自己的巨大康采恩？计划中的德国高技术公司西门子与法国机车生产商阿尔斯通的合并将成为该问题上的一次测试。这两家公司立意成为欧洲最大的机车及信号技术供应商。然而，该计划有可能泡汤。

一些迹象显示，欧盟委员会不愿为了应对全球性挑战而创立此类大型康采恩，从而危及欧洲内部竞争。在这里，竞争对手即为来自中国的全球最大的机车生产商- 中国中车股份有限公司（CRRC）。该公司亦早将其触角伸向了欧洲。

专长分析铁路与物流问题的德国著名企业战略咨询公司SCI Verkehr首席执行官雷嫩（Maria Leenen）指出，随着中国中车的问世，出现了一个强大的中国竞争对手，欧洲方面亦应拿出在整体规模上堪与匹敌的东西。她表示，在她看来，"的确需要有一个欧洲大玩家"。

西门子总裁凯泽尔

数月来，西门子和阿尔斯通正是以这一论点试图说服欧委会。上周，西门子总裁凯泽尔（Joe Kaeser）便对德新社表示，德国和欧洲需要在与中国打交道的问题上有一个整体和细致的评估，在政治上和经济上对巨大机会和挑战都有足够的估计。德、法两国经济部长均赞同合并。

欧盟委员维斯塔格（Margrethe Vestager）并不一味反对建立一个欧洲巨型康采恩。不过，上星期，在柏林举行的《世界报》主办的一次会议上，维斯塔格尔强调指出，在这个充满挑战的时代，当冠军不只是为了打出欧洲自己的旗帜。她提醒说，欧洲不能通过有损于内部竞争的合并方式打造冠军。

这名欧委会委员表示担心，经由合并，价格会上涨，最终令数百万欧洲铁路乘客吃亏。

迄今，西门子和阿尔斯通在地区和近程列车领域是激烈的竞争对手。

不过，虽然维斯塔格在相关事务上扮演牵头角色，但欧委会内却存在不同看法。过去，维斯塔格常在对政治副作用不以为然的情况下作决断。因其不正当竞争行为，不论是美国网络大鳄谷歌或亚马逊，还是瑞典家具大亨宜家，维斯塔格一概紧追不放。这一次，她则有可能在内部也遇到更多抵抗。

本周二，欧盟经济委员莫斯科维奇（Pierre Moscovici）这样描述28名欧委会成员的相关磋商：相关的讨论"真诚、坦率"。这位法国社民党人士表示，"我们希望顾及经济的未来发展。我们并不幼稚。"他强调，布鲁塞尔当局将从"客观的和战略性的"角度，而不是基于意识形态路线，作出决定。作决定的期限是2月18日。

波恩大学贸易与经济法研究所所长齐默尔（Daniel Zimmer）指出，"我们的竞争法基于这样一种观点：企业不应通过被允许与竞争对手合并而成为冠军"，相反，正因为内部竞争经由这样的合并遭到削弱，企业会减少创新及提高效益的动力。他指出，谁都不能担保，因竞争减少而可能获得的盈利真的会被用来使中国竞争者在第三方市场遇到更强大的竞争。

在1980年代和1990年代，就已出于同样的论点提出了创设国别冠军的要求。齐默尔强调指出，欧洲经济之所以能一直保持强大，正是因为它们始终注重同也包括外国第三方在内的竞争。

中车株洲所研制的无轨列车

至于众行业中很多企业目前受到来自中国的越来越多挑战，原因也在自己：多年里，欧洲和中国康采恩受惠于战略伙伴关系，经由这种方式，欧洲人获得进入巨大中国市场的机会，-尤其是德国汽车产业。中国人则由此获得技术知识和专项技能，并在国家的支持下，反过来使用它们在欧洲立足。

企业战略咨询公司SCI 负责人雷嫩指出，为能扭转这一局面，除纯粹的规模外，也需要有一种通过大合并而有可能出现的具备竞争力的成本结构。她认为，通过西门子与阿尔斯通的合并，在机车制造领域，欧洲内部竞争并不会受到威胁，原因是，还有斯塔德勒（Stadler）、庞巴迪（Bombardier） ，或西班牙的塔尔戈（Talgo ）和卡福（ Caf）等企业存在，它们会继续构成竞争关系。信号技术以外，机车制造板块是合并计划的一个主要组成部分。

涉及信号技术，雷嫩倒和欧委会一样，也持狐疑态度。她认为，在这一领域，中国在可见的将来还难构成竞争关系。

几天内就可能作出先期决定。倘欧委会不至少部分放弃其狐疑态度，则西门子和阿尔斯通尽可放弃其合并计划了。从短期角度看，两家康采恩都不会因此受损。但在远景上，人们还得等着看看，为对付中国人的竞争，它们还能想出什么招来。

凝炼/达扬（德新社）