出现多点零星病例 北京进入“紧急状态” 

（德国之声中文网）北京近期出现零星的新冠确诊病例，鉴于新年和春节将至，政府加强了防疫措施。据路透社报道，这座中国首都的各个城区已经在周日接到通知，要求各部门进入“紧急状态”，在出现确诊病例的城区实施封闭管理。

近日来北京确诊病例都出现在顺义区，当地已经进入“防疫战时状态”。该区内80万居民全部接受了核酸检测。在与顺义相邻的朝阳区，也有23.4万余人接受检测，没有发现阳性测试结果。朝阳区政府下令，凡未得到阴性测试结果的人员，一律不得出行。

中国目前整体上控制住了疫情，但仍然有零星的确诊病例出现。据官媒《环球时报》报道，政府计划在春节假期到来之前，对5000万高风险人群进行新冠疫苗接种。北京市政府呼吁所有的公务员，从元旦到春节期间都留京过节，避免外出。北京疾控中心也向市民发出“健康提示”：“鉴于国内外疫情现状，倡导非必要不离京，做到非必要不出境，建议市民朋友在京过节”。

游乐场等公共设施都缩短了营业时间，北京的一些天主教教堂也暂停接待访客。从1月1日到春节期间，所有的商业性演出都被禁止。

深圳市周六也报告一例无症状感染病例。该病例本月曾两度赴京出差。

雨涵/任琛（路透社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。