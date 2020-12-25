 出现多点零星病例 北京进入“紧急状态”  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

出现多点零星病例 北京进入“紧急状态” 

在近日出现多例新冠感染病例之后，北京各区进入“紧急状态”。在出现感染病例的顺义区，80万民众全体接受核酸检测。 鉴于元旦和春节将至，人员流动增加，北京疾控中心呼吁民众留京过节。

China Peking Weihnachtsbaum Covid-19 Alarm

北京王府井天主堂门外的圣诞树

（德国之声中文网）北京近期出现零星的新冠确诊病例，鉴于新年和春节将至，政府加强了防疫措施。据路透社报道，这座中国首都的各个城区已经在周日接到通知，要求各部门进入“紧急状态”，在出现确诊病例的城区实施封闭管理。

近日来北京确诊病例都出现在顺义区，当地已经进入“防疫战时状态”。该区内80万居民全部接受了核酸检测。在与顺义相邻的朝阳区，也有23.4万余人接受检测，没有发现阳性测试结果。朝阳区政府下令，凡未得到阴性测试结果的人员，一律不得出行。

China Peking Coronavirus | Zahl der Infizierten steigt weiter

许多北京居民的上一个春节也是在“宅家”模式中度过的

DW.COM

春运将从明年1月28日开始，至3月8日结束，共计40天，外界关注中国当局会否限制春运人流。

中国庆祝战胜新冠大流行瘟疫。与众多其它国家不同，中国人的生活基本恢复常态。但是，对在疫情中失去了亲人的多名武汉居民来说，再无正常生活可言。

今年初，武汉因爆发全球首波新冠疫情，成为全球瞩目的焦点。在疫情肆虐全球将近一年的时候，德国之声专访了3位武汉当地居民，他们的生活虽已逐渐恢复正常，但不敢掉以轻心。

中国目前整体上控制住了疫情，但仍然有零星的确诊病例出现。据官媒《环球时报》报道，政府计划在春节假期到来之前，对5000万高风险人群进行新冠疫苗接种。北京市政府呼吁所有的公务员，从元旦到春节期间都留京过节，避免外出。北京疾控中心也向市民发出“健康提示”：“鉴于国内外疫情现状，倡导非必要不离京，做到非必要不出境，建议市民朋友在京过节”。

游乐场等公共设施都缩短了营业时间，北京的一些天主教教堂也暂停接待访客。从1月1日到春节期间，所有的商业性演出都被禁止。

深圳市周六也报告一例无症状感染病例。该病例本月曾两度赴京出差。

 

雨涵/任琛（路透社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。  

相关内容

Reischaos in China

春运将至 北京市：干部国企带头就地过节 25.12.2020

春运将从明年1月28日开始，至3月8日结束，共计40天，外界关注中国当局会否限制春运人流。

Coronavirus - Impfbeginn Sachsen-Anhalt: 101 Jahre alte Heimbewohnerin wird geimpft

德国启动疫苗接种 变种新冠病毒蔓延 27.12.2020

101岁老奶奶成为德国接种新冠疫苗的第一人。德国卫生部长斯潘表示，希望至明年夏天能具备为全民提供疫苗的能力。与此同时，在英国发现的变种新冠疫苗已传至多国。中国也在加强戒备，对北京等地出现的零星病例实施严格防控。

China Impfstoffentwicklung bei Sinovac

墙外文摘：新冠疫苗来源地有多重要？ 27.12.2020

 “买国产车还是进口车你们都能鉴别，为什么一到疫苗就鉴别不了呢？” 有评论引述上海防疫专家张文宏的话，反驳香港特首林郑月娥不要“政治化”疫苗来源地的说法。

广告

媒体看中国

China Impfstoffentwicklung bei Sinovac

墙外文摘：新冠疫苗来源地有多重要？

 “买国产车还是进口车你们都能鉴别，为什么一到疫苗就鉴别不了呢？” 有评论引述上海防疫专家张文宏的话，反驳香港特首林郑月娥不要“政治化”疫苗来源地的说法。  