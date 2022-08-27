 “出海”寻增量?拼多多将上线跨境平台 | 经济纵横 | DW | 31.08.2022

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经济纵横

“出海”寻增量?拼多多将上线跨境平台

得益于“618购物节”和促销活动的成功，中国电商拼多多在第二季度取得了高出预期的业绩。据媒体报道，拼多多的跨境电商平台“Temu”也在酝酿之中，首站为北美市场，并希望在初期通过零佣金的优惠政策吸引招商。

拼多多即将上线跨境电商平台

拼多多即将上线跨境电商平台

（德国之声中文网）总部位于上海的电商巨头拼多多本周公布的第二季度财报高出了华尔街的预期。在财报公布的当天，该公司在纽约证交所的股价上涨了超过15%。

拼多多CEO陈磊表示，业绩强劲增长得益于消费者信心的复苏，尤其是在618购物节期间

对于销售表现出色的门类，陈磊提到了农产品、快消品、消费电子产品和美妆品等，并表示促销活动也起到了很大作用。

路透社报道指出，在近年来中国政府对科技巨头进行整治打压的背景下，拼多多着力宣传自己作为联系农户与消费者纽带的角色，并且对销售农产品的商家免收佣金。陈磊还表示，未来也会为手工艺者推出类似的项目。

在经济增速放缓和青年失业率居高的背景下，中国居民消费出现了普遍的低迷。根据国家统计局公布的7月社会消费品零售总额同比增长仅为2.7%，远远低于预期的5%，也低于6月份3.1%的增长率。

即将上线跨境电商平台

陈磊在拼多多第二季度财报会上也提到了探索海外业务的计划。据“财新网”报道，该公司计划上线跨境电商平台，平台暂时定名为“Temu”，目前正在招商中，首站将面向北美市场。

拼多多是以拼团购物模式起家

拼多多是以拼团购物模式起家

该报道援引拼多多招商经理提供的一份招商指南指出，这一跨境电商平台已经开启全品类招商，包括鞋服、箱包、珠宝、母婴、户外、3C数码、工业用具等品类。

据称，拼多多为现阶段入驻的卖家提供“0元入驻，0佣金”的优惠政策。这对于卖家来说可能是一个相当吸引人的条件，因为相比之下，在欧美市场比较普及的电商平台亚马逊（Amazon）不同品类的佣金在8%-15%之间。宁波一名家居鞋服品类的卖家告诉财新网，其所售商品在亚马逊平台的佣金普遍为15%。

不过，财新网的报道也指出，还有不少卖家不太清楚具体经营模式，还在观望之中。此外，以社交拼团电商模式起家的拼多多，在走向海外之后能否将成功经验复制到国外市场，还有待验证。

上周五，中美双方分别宣布，中国证监会、财政部与美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）签署审计监管合作协议。近年来，美方一直警告中方，如果不允许美方机构核查上市中资企业审计底稿，就要将后者赶出纽约的证券交易所。

这一协议达成之后，在美股上市的中资企业被赶出纽约证交所的风险暂时缓解。而包括拼多多、京东和阿里巴巴在内的多家电商企业也从中受益。

根据拼多多8月29日发布的第二季度财报，该公司当季收入同比增长36%，达314.4亿元；净利润88.96亿元，同比增长268%。
 

（路透社、财新网）

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