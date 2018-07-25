出招声援盟友 美制裁俄惩罚毒杀案

(德国之声中文网) 俄罗斯早前试图利用神经毒剂杀害在英国的前俄国特工和其女儿，美国宣布8月22日向俄罗斯实施制裁以表惩罚，更警告如果俄罗斯不承诺弃用化武，会有第二轮更严厉的制裁。

美国国务院发言人週三(8/8)表示，俄国今年3月在英国南部城市索尔兹伯里(Salisbury)，企图以「诺维奇克」(Novichok) 神经毒剂刺杀英国公民斯克里帕尔(Skripal)两父女，直指使用化学或生物武器违反国际法。

三个月后或实施次轮制裁

华府指，这次制裁8月22日生效，针对美国售予俄国的「敏感」国家安全产品，它们通常用于航空电子系统的测试及校定设备，涉及数以亿计美元出口。但商业航空和太空活动会获豁免，具体情况按个案而定。

美国要求俄罗斯在3个月内证明不会再使用生化武器及允许美国核查，否则会实施第二阶段「更严厉」制裁，包括把两国外交关係降级、禁止俄国国营航班飞往美国、禁止美国银行借贷给俄罗斯机构，甚或全面禁运。

欧美联手反制

莫斯科当局一直否认向斯克里帕尔使用「诺维奇克」神经毒剂。在该事件后两个月，英国南部城市再有两人中「诺维奇克」毒，但他们与俄国没有关联，其中一人最终死亡。英国调查部门相信他们无意中接触到毒剂。

此前，21个欧美国家联合起来声援英国，反制俄罗斯。美国决定驱逐60名外交官，其他国家也各自驱逐名额不等的俄罗斯外交官，俄罗斯表示会「一报还一报」。

李芊/罗法 (法新社等)