出手管制性業？德總理：“男人買女人”不可接受

（德國之聲中文網）德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）週三（15日）在議會上表示，希望德國針對性工作實施進一步的法律限制，並稱性交易「不可接受」，不應該被「正常化」。

肖爾茨15日下午在德國聯邦議院接受質詢時，被問及「是否正在為禁止嫖妓展開行動，幫助確保婦女免於遭受賣淫剝削？」肖爾茨直言，「我不認為男性購買女性是可以接受的」，並稱這項行為「一直在道德上讓他感到憤怒」，強調必須盡一切努力制止相關行為。

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不過，對於保守派議員提出「起訴」性工作消費者的要求時，肖爾茨則沒有直接表態，僅稱賣淫往往與虐待、暴力和犯罪結構相連結，並說他很樂意針對如何應對這項問題進行討論。

性工作在德國合法嗎？

德國聯邦議院內，立場偏保守的「基督教民主黨/基督教社會聯盟」（CDU / CSU）派系呼籲禁止民眾購買性服務，懲罰嫖客，但要避免讓性工作者受到懲罰。保守派也提到了瑞典、挪威、冰島、加拿大、法國、愛爾蘭和以色列等國家實施的相關規定。

另外，歐洲議會（European Parliament）也公開支持依照所謂的「北歐模式」禁止嫖娼禁令。

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隸屬綠黨的德國聯邦家庭事務、老年、婦女及青年部部長鮑斯（Lisa Paus）上週表示，政府目前不打算對德國的《性工作者保護法》內容進行任何修改。鮑斯指出，該項法案旨在加強性工作者的法律地位，在2017年7月正式出台後，將持續評估到2025年。

據悉，性工作多年來在德意志聯邦共和國（包括前西德）一直都是合法活動，但在2002年正式將其合法化之前，宣傳性工作交易都被視為「不道德」、違法的行為。前東德則是把性工作列為非法，且不存在於官方紀錄中。

（綜合報導）

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