出征前 德国冬奥运动员一片担心

（德国之声中文网）多年的备战，可能因一纸核酸检测阳性的报告而付诸东流，而奥运美梦也彻底粉碎。比如跳雪奥运冠军维林格（Andreas Wellinger）还在准备期间便感染了新冠病毒，由此失去参赛资格。俯式冰撬世界冠军容克（ Axel Jungk）、现代冬季两项选手普劳伊斯（Franziska Preuß）也整天提心吊胆，生怕查出阳性来。

即便已经乘飞机抵达北京后，因疫情被取消资格的风险仍然存在。据报道，中国国内的核酸检测对病毒的反应更为敏感，有可能在德国的检测结果呈阴性，到了北京后仍被隔离。奥地利国家奥运队随队主治医生朔波斯贝格（Wolfgang Schobersberger）对媒体表示，在该领域，"中国不会让步"，中方认为牵涉的只是个案而已。

随着时间的推移，个案渐渐多起来，而维林格是其中最著名的一位。德国队联邦教练洪嘉赫（Stefan Horngacher）说，不会铤而走险，让全队被维林格传染，到了北京后再被隔离。不过，人们很大的担心还在于病毒会随着飞行一同前往北京。

国际奥委会一直以来在骄傲地表示，北京冬奥会将如期举行，如今，由于疫情扩散的速度加快，该组织不得不重新作出解释。 日前，国际奥委会同北京冬奥组委会一同发表声明指出，显示体内病毒载量的CT值，其门槛从40降低到35，德国的指标设定在30，即数字高于这个门槛，便表明已不再传染。

除新冠疫情外，德国体育协会高山滑雪项目主任迈尔(Wolfgang Maier)和单板滑雪运动协会主席赫尔茨（Michael Hölz）对体育运动被操纵和作假的可能性表示担忧，赫尔茨说，在中国能否举行公平的比赛项目有顾虑，"我们知道，像这样的国家是怎样对待兴奋剂这类事宜的。"赫尔茨曾在德国国家反兴奋剂机构长年担任监事会主席，他认为，有必要将监控兴奋剂和监控新冠疫情两者拿来对比。

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国际奥委会派卫生委员会主任麦克科罗斯基出场打消人们的顾虑。麦克科罗斯基不遗余力地指出，中国核酸检测是按照国际标准进行的，使用的也都是高级仪器。他许诺，将尽一切可能，"对新冠病毒关上大门，而同时不将任何没有被感染的人关在大门之外。"

这将是一次难度极高的走钢丝。能成功吗？

三次获得冬季奥运雪橇冠军的哈克尔（Georg Hackl ）接受德国媒体采访时表示，他不能理解冬奥为什么非要在目前的条件下举行，为什么不能延迟一年？夏季奥运会不是推迟一年了吗？他说，他的冬季奥运会经历，这批运动员在中国都无法经历。哈克尔认为，冬奥会是全世界最优秀运动员荟萃、赛出高低的活动，而从现在的情况看，无论在安全方面，还是防疫，中国都还未做出保证。

哈克尔提出是否有必要将奥运会委托给"像中国这样的极权国家"主办的问题。他说，中国得到本次冬奥主办权，是因为许多民主国家拒绝申办，因此，应该调查民主国家拒绝申办的理由。否则，中国还会继续主办奥运会。

你应该知道的北京冬奥 北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市 2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。

你应该知道的北京冬奥 雪上运动在张家口举行 冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

你应该知道的北京冬奥 疫情使观众再次缺席 东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运也是如此。组委会宣布本届冬奥将在全面闭环状态下举行。

你应该知道的北京冬奥 拜登祭出“外交抵制” 美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

你应该知道的北京冬奥 不愿选边站 “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

你应该知道的北京冬奥 法国和韩国不参与抵制 巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

你应该知道的北京冬奥 普京总统要去的 普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

你应该知道的北京冬奥 古特雷斯收到邀请并答应出席 联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

你应该知道的北京冬奥 运动员：不一定再去一次 Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。



（综合报道）

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