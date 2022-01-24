 出征前 德国冬奥运动员一片担心 | 足坛体坛 | DW | 25.01.2022

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出征前 德国冬奥运动员一片担心

一名最佳选手被测出新冠阳性后，德国冬奥赴京队伍前往中国前陷入恐慌。他们的担心除疫情外还另有原因。

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对于正在备战冬奥会的运动员来说，保持新冠测试阴性是在出发飞往中国之前最重要的事情。他们在期待着实现奥林匹克梦想的同时，也害怕一个阳性测试结果会导致这个梦想瞬间破灭。

在官方app“冬奥通”被披露具有严重网络安全隐患之后，北京冬奥组委会强调这款应用通过奥委会及各大平台的审核，没有安全隐患，但同时表示最新版本已经修复漏洞。而进行相关研究的公民实验室表示，这些说法互相矛盾，无法令人信服。

（德国之声中文网）多年的备战，可能因一纸核酸检测阳性的报告而付诸东流，而奥运美梦也彻底粉碎。比如跳雪奥运冠军维林格（Andreas Wellinger）还在准备期间便感染了新冠病毒，由此失去参赛资格。俯式冰撬世界冠军容克（ Axel Jungk）、现代冬季两项选手普劳伊斯（Franziska Preuß）也整天提心吊胆，生怕查出阳性来。

即便已经乘飞机抵达北京后，因疫情被取消资格的风险仍然存在。据报道，中国国内的核酸检测对病毒的反应更为敏感，有可能在德国的检测结果呈阴性，到了北京后仍被隔离。奥地利国家奥运队随队主治医生朔波斯贝格（Wolfgang Schobersberger）对媒体表示，在该领域，"中国不会让步"，中方认为牵涉的只是个案而已。

随着时间的推移，个案渐渐多起来，而维林格是其中最著名的一位。德国队联邦教练洪嘉赫（Stefan Horngacher）说，不会铤而走险，让全队被维林格传染，到了北京后再被隔离。不过，人们很大的担心还在于病毒会随着飞行一同前往北京。

国际奥委会一直以来在骄傲地表示，北京冬奥会将如期举行，如今，由于疫情扩散的速度加快，该组织不得不重新作出解释。 日前，国际奥委会同北京冬奥组委会一同发表声明指出，显示体内病毒载量的CT值，其门槛从40降低到35，德国的指标设定在30，即数字高于这个门槛，便表明已不再传染。    

除新冠疫情外，德国体育协会高山滑雪项目主任迈尔(Wolfgang Maier)和单板滑雪运动协会主席赫尔茨（Michael Hölz）对体育运动被操纵和作假的可能性表示担忧，赫尔茨说，在中国能否举行公平的比赛项目有顾虑，"我们知道，像这样的国家是怎样对待兴奋剂这类事宜的。"赫尔茨曾在德国国家反兴奋剂机构长年担任监事会主席，他认为，有必要将监控兴奋剂和监控新冠疫情两者拿来对比。

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国际奥委会派卫生委员会主任麦克科罗斯基出场打消人们的顾虑。麦克科罗斯基不遗余力地指出，中国核酸检测是按照国际标准进行的，使用的也都是高级仪器。他许诺，将尽一切可能，"对新冠病毒关上大门，而同时不将任何没有被感染的人关在大门之外。"

这将是一次难度极高的走钢丝。能成功吗？

三次获得冬季奥运雪橇冠军的哈克尔（Georg Hackl ）接受德国媒体采访时表示，他不能理解冬奥为什么非要在目前的条件下举行，为什么不能延迟一年？夏季奥运会不是推迟一年了吗？他说，他的冬季奥运会经历，这批运动员在中国都无法经历。哈克尔认为，冬奥会是全世界最优秀运动员荟萃、赛出高低的活动，而从现在的情况看，无论在安全方面，还是防疫，中国都还未做出保证。

哈克尔提出是否有必要将奥运会委托给"像中国这样的极权国家"主办的问题。他说，中国得到本次冬奥主办权，是因为许多民主国家拒绝申办，因此，应该调查民主国家拒绝申办的理由。否则，中国还会继续主办奥运会。

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（综合报道）

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