 出国后首露面　刘霞忆与丈夫生前对话 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.09.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

出国后首露面　刘霞忆与丈夫生前对话

离开中国两个多月后，刘霞在美国首次公开露面，提起与丈夫刘晓波在最后一段日子的对话，反映了二人当时对中国前景的感受。

Berlin Liu Xia (Liao Tian-Qi )

刘霞抵达德国后，其好友把一座刘晓波凋像送给她。

(德国之声中文网) 9月26日，诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀刘霞到了纽约，出席哈维尔图书基本会举办的研讨会，题为「中国无权者的力量」。她表示﹕「我想藉这次机会感谢基金会的邀请，以及这些年来为刘晓波和我一起努力的朋友。」

刘霞7月离开中国、抵达德国后一直保持低调，甚至没有出席丈夫刘晓波的追思会。这次是她首度出访其他国家并公开露面，刚好正值多国领袖云集纽约出席联合国大会。

忆与丈夫对话

香港苹果日报报导，刘霞在开场发言时透露一件往事，捷克前总统哈维尔的办公室曾经于2009年向她询问八个问题，而这也成为她在丈夫刘晓波最后一段日子时谈及的话题。

「我记得其中一个问题是问我，有一天刘晓波回到公众视野后，会不会一呼百应。我当时问晓波说﹕你猜我怎么回答？我说我感觉不到，我觉得我也看不到，我就这样回答。晓波听了以后就笑了。」

刘霞在研讨会上没有回答记者提问。活动由美国民主基金会主席卡尔‧加什曼主持，另一名嘉宾是哥伦比亚大学着名中国问题专家黎安友教授。

Liu Xiaobo (picture-alliance/AP)

刘霞從2010年起一直被软禁在家，直至刘晓波临终前一段时间才获准较长时间陪伴丈夫。

出席颁奖礼

刘霞会在美国时间周四(9/27)晚上出席哈维尔图书基金会的晚会，但预计不会发言。基本会发言人指，刘霞此行还会短暂到访捷克布拉格和荷兰。

今年7月10日，在德国总理梅克尔和国际社会不断施压下，刘霞终于在丈夫逝世週年前夕获准来到德国。

刘霞的好友廖亦武这趟也一同到访纽约，他获哈维尔图书基金会颁发本年度的「打破安宁 - 危难作家勇气奖」，刘霞也是该奖的被提名人之一，二人应邀赴美参加颁奖仪式。2009年，基本会也曾将人权奖颁给刘晓波和《零八宪章》群体。

哈维尔图书基金会2012年成立于纽约，宗旨是传承和弘扬前捷克异议领袖、后来出任总统的哈维尔的政治文化遗产。

李芊 (法新社等)

  • Liu Xia (Reuters/D. Gray)

    国家的“囚徒”：刘霞

    结缘

    刘霞与刘晓波在1996年结婚，是刘晓波的第二任妻子。当时刘晓波正因从事民主运动而遭到当局劳教。从此两人命运紧紧联系在一起。

  • Liu Xiaobo (picture-alliance/dpa/L. Xia)

    国家的“囚徒”：刘霞

    陪伴

    刘霞本人是一名诗人。早年间接受采访时曾表示，与刘晓波“最初是因为文学而相爱了”。名为“丑娃娃”的系列摄影也是刘霞的艺术作品之一。

  • China Menschenrechte Liu Xia Frau von Liu Xiaobo Friedensnobelpreis 2010 (dapd)

    国家的“囚徒”：刘霞

    囚禁

    2010年，刘晓波获诺贝尔和平奖，很快，刘霞在没有受到任何指控或判刑的情况下受到事实上的软禁。2012年12月，数名友人冒险探望，承受官方巨大压力的刘霞泣不成声。

  • Liu Xiaobo (picture-alliance/AP)

    国家的“囚徒”：刘霞

    重聚

    2017年6月，刘晓波被诊断肝癌末期，数天后被送入沈阳一家医院。刘霞得以与他团聚。他们在看守之下，外界无法与其接触。

  • Hong Kong Protest 2016 | Porträt von Lia Xia (Reuters/B. Yip)

    国家的“囚徒”：刘霞

    呼吁

    2017年7月13日，刘晓波病逝，刘霞与外界的联系被切断。国际社会开始向中国政府施压，要求允许她前往德国。法新社报道说，这也是刘晓波的遗愿。

  • China Liu Xiaobo Trauerfeier Witwe Liu Xia (Reuters/Shenyang Municipal Information Office)

    国家的“囚徒”：刘霞

    告别

    刘霞将丈夫的骨灰撒入大海，这是外界看到她的最后一次影像。近一年的时间里，她被软禁在北京的家中。

  • Finnland Ankunft Liu Xia, Witwe des chinesischen Dissidenten Liu Xiaobo (picture-alliance/dpa/Lehtikuva/J. Nukari)

    国家的“囚徒”：刘霞

    离开

    2018年7月10日，刘霞乘坐芬航航班离开中国，转道芬兰飞往德国柏林。图为刘霞抵达芬兰赫尔辛基机场。


DW.COM

国家的“囚徒”：刘霞

刘晓波获诺贝尔和平奖近八年后，刘霞获准出国。在此前相当长的一段时间内，刘霞被软禁在家中或其它地点，有专人看守，行动受限。刘晓波去年7月肝癌病逝，这一年里，刘霞能真正自由的希望看似十分渺茫。如今，刘霞得以前往柏林。 (10.07.2018)  

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹

从广场四君子到《零八宪章》，从空空的椅子到各地的纪念活动，刘晓波在中国当代史上留下了浓重一笔。 (26.06.2017)  

“追悼刘晓波，还刘霞自由”

国际人权日这一天，德国北威州莱茵-马斯职业学校的280名学生在中国驻柏林大使馆门前举行抗议，要求北京当局让诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀刘霞重获人身自由。 (11.12.2017)  

相关内容

Chinesische Schriftsteller Liao Yiwu - DW-Interview in Köln

流亡作家廖亦武获“危难作家勇气奖” 26.09.2018

哈维尔图书基金会将本年度“打破安宁 - 危难作家勇气奖”授予中国流亡作家廖亦武。颁奖仪式将于本周四在纽约的波希米亚国家音乐厅举行。廖亦武本人通过脸书透露，他已经和刘霞一道抵达纽约。

China Li Bifeng: Die Flügel des Himmels

“残酷的童话”：狱中作家李必丰小说在柏林获赞 16.09.2018

一个中国作家出版的第一部小说，得到第18届柏林国际文学节的隆重推介。李必丰的小说《天空的翅膀》，被誉为“探向那个时代的一束光”。

Deutschland Berlin Ankunft Liu Xia, Witwe des chinesischen Dissidenten Liu Xiaobo

刘霞柏林展新生活 友人称身体虚弱 11.07.2018

经过12小时航程，刘霞由北京飞抵柏林展开她的新一页。她在抵埗第一天并没有会见传媒，只是跟个别好友碰面。友人形容刘霞的身体仍很虚弱，呼吁外界给予她一点时间，本周五有机会露面。

广告

媒体看中国

USA Washington - Donald Trump verhängt Strafzölle gegen China (Reuters/J. Ernst)

德语媒体：北京聚焦后特朗普时代

《新苏黎世报》认为，中国关于中美经贸摩擦的白皮书，似乎显示北京已对特朗普不抱太大期待。《南德意志报》等则提出疑问：中企收购后的格拉默董事会集体出走，难道是因为钱？ 