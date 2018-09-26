出国后首露面　刘霞忆与丈夫生前对话

(德国之声中文网) 9月26日，诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀刘霞到了纽约，出席哈维尔图书基本会举办的研讨会，题为「中国无权者的力量」。她表示﹕「我想藉这次机会感谢基金会的邀请，以及这些年来为刘晓波和我一起努力的朋友。」

刘霞7月离开中国、抵达德国后一直保持低调，甚至没有出席丈夫刘晓波的追思会。这次是她首度出访其他国家并公开露面，刚好正值多国领袖云集纽约出席联合国大会。

忆与丈夫对话

香港苹果日报报导，刘霞在开场发言时透露一件往事，捷克前总统哈维尔的办公室曾经于2009年向她询问八个问题，而这也成为她在丈夫刘晓波最后一段日子时谈及的话题。

「我记得其中一个问题是问我，有一天刘晓波回到公众视野后，会不会一呼百应。我当时问晓波说﹕你猜我怎么回答？我说我感觉不到，我觉得我也看不到，我就这样回答。晓波听了以后就笑了。」

刘霞在研讨会上没有回答记者提问。活动由美国民主基金会主席卡尔‧加什曼主持，另一名嘉宾是哥伦比亚大学着名中国问题专家黎安友教授。

出席颁奖礼

刘霞会在美国时间周四(9/27)晚上出席哈维尔图书基金会的晚会，但预计不会发言。基本会发言人指，刘霞此行还会短暂到访捷克布拉格和荷兰。

今年7月10日，在德国总理梅克尔和国际社会不断施压下，刘霞终于在丈夫逝世週年前夕获准来到德国。

刘霞的好友廖亦武这趟也一同到访纽约，他获哈维尔图书基金会颁发本年度的「打破安宁 - 危难作家勇气奖」，刘霞也是该奖的被提名人之一，二人应邀赴美参加颁奖仪式。2009年，基本会也曾将人权奖颁给刘晓波和《零八宪章》群体。

哈维尔图书基金会2012年成立于纽约，宗旨是传承和弘扬前捷克异议领袖、后来出任总统的哈维尔的政治文化遗产。

李芊 (法新社等)