出口贸易不再是德国的主要经济支柱

（德国之声中文网）去年11月，德国出口商遭受了明显挫折。正如联邦统计局周四（1月9日）所公布的那样，2019年11月份德国的出口额比前一个月下降了2.3％。接受路透社采访的经济学家此前曾预计德国出口最多下降0.5％。因为去年的9月和10月，经济增长还达到1.5％。

不过同样是在去年的11月，德国企业的生产大幅度提高，创一年半以来的最高纪录。工业、建筑和能源供应领域的总产值比10月份增长了1.1％。联邦经济部认为，"工业领域的经济不景气并未消除。" "但是稳定的新订单来源和商业预期的改善表明，未来几个月工业界的局势将有所好转。"

2020年将是艰难的一年？

但是巴符州州立银行（LBBW）的经济学家尼克拉什（Jens-Oliver Niklasch）认为，德国工业的状况"仍然不尽人意。他认为尽管对经济衰退的担忧可能被夸大，但对于德国经济而言，2020年可能是艰难困苦的一年。"特别是中美之间的贸易战正在给全球经济带来压力，也遏制了中国的经济增长。德国作为一个大型出口国，受到的打击尤其严重。据德国外贸协会（BGA）最近的预测，2019年德国全年出口最多增长0.5％。

但是慕尼黑经济研究所指出，各行业的发展存在"很大差别"。据该研究所公布的消息，化学工业"亮点最大"。汽车和机械工程领域则明显出现赤字。据相关机构公布的数据，去年11月工业产值同比下降了2.6％。而工业协会最近的一次调查显示，2020年各行业的经济发展将不是很均衡。

杜伊斯堡-埃森大学的经济学家特鲁格（Achim Truger）认为，"经济发展将有不同的结果"。他在接受媒体采访时表示，没错，企业销售额是在下降。但是"服务行业发展良好，就业市场稳定。"德国所谓的经济贤人通过定期提交经济评估报告为联邦政府提供咨询。

"消费支撑着经济"

特鲁格认为，德国劳动市场的强劲发展导致工资有所上涨。他说，这便是"消费支撑着经济。"

德国《商报》也强调，虽然出口和周期性产业是德国国民经济的支柱，但是在劳动力市场上，这些领域"不再是工业界老大"。现在是贸易、物流、酒店餐饮、护理或建筑部门正大量招聘员工。《商报》写道："即使工业疲软，在德国也不会没有工作可做。"

德国VP银行（VP Bank）的经济学家吉策尔（Thomas Gitzel）总结了新一年的发展前景，他认为："相对稳定的国内经济仍然是德国经济增长的支柱。" 而且德国经济并没有那么糟糕。"所有预测都显示不会出现经济衰退。"

李京慧/达扬 (德新社、法新社，路透社等)