出口管制立法 中国反制“有理”

(德国之声中文网）经过10个月内的三次审议后，中国十三届全国人大常委会第二十二次会议周六（10月17日）表决通过了“出口管制法”。新华社当日报道称，这意味着中国出口管制领域有了第一部专门法律，将更好地促进和保障中国出口管制工作，维护中国国家安全和利益。

该法规定，任何国家或者地区滥用出口管制措施危害中国国家安全和利益的，中国可以根据实际情况对该国家或者地区对等采取措施。

这部法律将于2020年12月1日起施行，总共包括五章49条，分别在管制政策、管制清单和管制措施，监督管理，法律责任等方面做出了规定。据悉，从中国境内向境外转移管制物项，以及中国公民、法人和非法人组织向外国组织和个人提供管制物项，均受本法约束。

新华社援引业内人士报道指出，在总结实践经验的基础上，适应当前出口管制工作需要，出台一部统一的出口管制法非常必要和及时。

该通讯社介绍，根据该法，除传统的军民两用物项、军品、核外，还参考对外贸易分类标准，将其他与维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务相关的“货物、技术、服务等”均纳入管制物项；同时，明确管制物项包括物项相关的技术资料等数据。

反击美国？

针对中国出台的“出口管制法”，路透社注意到，新华社周六的相关报道中没有提到任何目标国家，但是美国上个月对中国最大芯片制造商中芯国际实施出口限制，惹怒了北京，美国对华为和其他中国公司也采取了限制措施。

彭博社在一篇文章中分析背景时也指出，中美科技之争加剧之际，中国为维护国家安全通过立法限制敏感商品出口，令中国获得对等性。该媒体写道：“中美关系恶化，导致华盛顿对华为、字节跳动的TikTok、腾讯微信以及中芯国际等几家中国公司采取行动。而新法律为中方更好地反击提供了框架。”

值得一提的是，就在中国出台新法的前两天，美国白宫发布《国家关键与新兴科技战略》，概述了如何促进和保护美国在高科技领域的竞争优势。这份报告也呼吁建立一个强有力的出口管制制度，对可以被送往海外美国技术进行规范。

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