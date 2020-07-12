出口民调只赢2% 波兰现任总统提前宣布胜选

(德国之声中文网) 周日(7月12日)，波兰举行总统大选第二轮投票，根据益普索舆情机构(Ipsos institute)所进行的第三次、也是最后一次出口民调，杜达的支持率为51%，和对手恰斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）的49%相比，杜达只领先2个百分点。

由于该出口民调的抽样误差在正负1个百分点之间，因此出口民调结果不足以推论选举结果。而且，第三次出口民调和前几次相比，差距更小。

但是波兰现任总统杜达仍然以出口民调当做依据，提早宣布胜选。他说: 「波兰万岁! 在投票率高达70%时赢得总统大选是一件不可思议的事情。」

该选举的整体投票率高达67.9%，可能创下欧盟会员国投票率新高的记录。

杜达拥有政府资源以及右翼执政党「法律与正义党」 (PiS) 的奥援，而华沙市长暨前欧洲议会议员恰斯科夫斯基获中间派反对党「公民平台」支持。两人今年都是48岁。

波兰大选原定于五月进行，但在新冠疫情下，当局出于对公共卫生安全的考虑，决定推迟投票。大约3000万人有投票权。

在第一轮选举中，杜达获得43.5％的支持，恰斯科夫斯基则获得30.5%的支持。

这场选举将会决定波兰政府是否要配合欧盟提出的司法改革，让欧盟可以提高对波兰司法体系的政治掌握。欧盟从2017年开始就提出不同版本的声明，希望保护波兰法官不会因为做下司法决定受到当局的调查。

杜达将自己标榜为天主教价值观的捍卫者、社会福利计划的实施者。他所推行的社会福利计划曾改变了贫困农村地区许多人的生活。但是，批评人士说，他的竞选活动可能强化了恐同症和反犹太主义。另一方面，恰斯科夫斯基说过他想要一个更宽容的波兰，也试图呈现出一个兼容并蓄的形象。

虽然波兰总统几乎没有行政实权，但如果他们确实拥有否决权。如果恰斯科夫斯基选上总统，便可以获得否决「法律与正义党」立法的权力。

张慈/杨威廉(路透社、美联社)