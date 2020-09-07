 出口冠军也扛不住 德国外贸复苏情况″令人失望″ | 经济纵横 | DW | 08.09.2020

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经济纵横

出口冠军也扛不住 德国外贸复苏情况"令人失望"

德国出口量虽然持续回升，但是数量依然远低于新冠危机前的水平。尽管7月以来连续第三个月增长，出口仍比去年减少了11％。

Deutschland Exporteinbruch Containerhafen Duisburg (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

德国出口复苏缓慢

（德国之声中文网）与上个月相比，德国7月出口增长4.7％。6月份增长14.9％，5月份则增长9.0％。尽管最近这几个月出口量有所回升，但1月到7月出口额仍下降13.1％，至6790亿欧元。

德国与欧盟国家的贸易萎缩了13.6％，与欧盟以外国家的贸易萎缩了12.4％。4月出口下降了30％以上，这是自1950年对外贸易统计数据以来最大的跌幅。进口也同样低于新冠危机发生之前：与2月相比减少了11.5％。

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新冠疫情导致第二季度德国经济急剧下滑创新低。据联邦统计局周四（7月30日）公布的数据，从4月到6月，德国国内生产总值比上一季度下降了10.1%，明显超过接受路透社采访的经济学家们此前的预期（降幅9%）。他们现在怎么看？

德国第二季度经济数据出炉，虽然经济萎缩程度小于预期，但经济学家指出， 投资、私人消费、出口、进口数据都呈自由落体式下滑。

新冠疫情使欧洲经济遭受重大打击，19个欧元区国家第二季度GPD下跌12.1％，创历史新低。西班牙首当其冲，减少18.5％。

现在正是去露天啤酒花园的好天气。因为疫情的关系，数百万德国人今年都在本土度过了他们的假期。尽管如此，因为疫情爆发后生意连月受到严重影响，许多酒店和餐馆都面临破产的威胁。

德国联邦批发外贸商协会（BGA）副主席伊尼斯·基辛（Ines Kitzing）表示："贸易量于第二季度急剧下滑后，目前已有复苏的迹象。现在似乎已经克服了谷底，但是做出结论还为时过早。"

风险依然存在

德国工商总会（DIHK）外贸负责人沃尔克·特里尔（Volker Treier）表示："出口贸易正在非常吃力地从新冠危机低谷中走出。七月份的小幅复苏主要是由于危机后的追赶效应。但是总体而言，外贸复苏的程度仍然令人失望。"

荷兰ING银行经济学家卡斯滕·布热斯基（Carsten Brzeski）表示："事实上，德国出口仍在面对结构性的挑战，例如贸易摩擦、英国脱欧和全球供应链中断，以及最重要的贸易伙伴对抗疫情的困境。"

德国银行Bankhaus Lampe的亚历山大·克鲁格（Alexander Krüger）也谨慎评论了这些数字："我们应该对出口的增长保持谨慎的态度。增加的订单虽然提高了工作量，但是这些订单的处理速度还是取决于新冠疫情。"

工作成本增加

根据统计，由于新冠疫情的限制，德国第二季度的工作成本明显增加。联邦统计局表示，每小时的工作成本与去年同期相比增长了5.1％，是1996年有相关统计数据以来的最高值。

劳动成本是由总收入和辅助工资成本组成。与去年同期相比，今年第二季度的总收入增长了4.9％，辅助工资成本则增长了5.7％。不过，作为欧洲最大经济体的德国，其劳动成本刚刚达到欧盟平均水平。

杨宇/石涛（路透社，德新社，法新社）

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    作者: Magdalena Neubig


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