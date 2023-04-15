 出人意料：中国经济指数四月出现滑坡 | 经济纵横 | DW | 30.04.2023

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经济纵横

出人意料：中国经济指数四月出现滑坡

尽管去年年底刚刚解除严苛的疫情限制，但中国经济今年第一季度仍实现了增长。不过，刚刚发布的四月经济指数却出现了回落，一般认为，这同全球需求减少有关。

China I Wirtschaft

（德国之声中文网）中国官方周日发布的采购经理人指数PMI显示，今年四月，中国工业生产出人意料地出现了滑坡。采购经理人指数从此前的51.9降到了49.2。

这一指标不仅远远低于经济学家此前的预计，也在去年12月之后首次再度降至50门槛值之下。一般认为，采购经理人指数高于50时，意味着经济的增长，反之则意味着市场氛围低迷。

今年四月：建筑业虽然在增长，但涨幅低于预期。

今年四月：建筑业虽然在增长，但涨幅低于预期。

服务业和建筑业增速减缓

反映服务业及建筑等行业经营状况的非制造业采购经理人指数也从上个月的58.2降至56.4，这一指标虽然显示上述行业仍在明显增长，但增长幅度则远远低于此前经济学家的预期。专家们普遍认为，中国工业领域低迷的氛围主要是由于同全球需求呈现疲软。如果国际市场的需求状况不出现好转，中国结束严苛清零政策后，经济领域的复苏进程将受到影响。今年第一季度，中国国民经济还曾出人意料地实现了4.5%的高增长。

（德新社）

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