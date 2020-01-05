 凯鲁比尼：《美狄亚》选段“我们一起分担痛苦” | 文化经纬 | DW | 14.01.2020

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文化经纬

凯鲁比尼：《美狄亚》选段“我们一起分担痛苦”

路易吉·凯鲁比尼（Luigi Cherubini）1760年9月8日出生于意大利佛罗伦萨，1842年3月15日去世，是和贝多芬同时代的作曲家，也被贝多芬赞誉为自己同辈中最伟大的作曲家。

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凯鲁比尼：《美狄亚》选段“我们一起分担痛苦”

凯鲁比尼6岁跟随父亲——一位羽管键琴大师学习音乐，13岁时便创作了数首宗教作品。1785年凯鲁比尼前往巴黎旅游，被引荐给巴黎上流社会并被委任创作一部音乐剧。这部音乐悲剧名为《得摩丰》，1788年上演后大获好评，也让他声名雀起，获得杜伊勒里宫皇家剧院音乐总监职位。

凯鲁比尼在法国度过了自己的大部分创作生涯，除了担任法国王宫杜伊勒里宫皇家剧院音乐总监外，还担任过法国王室音乐总监以及巴黎音乐学院院长，主要作品为歌剧和基督教圣乐。

4. Bonner Operngala Karine Deshayes (Vincent Jacques)

女中音歌唱家卡琳·德耶（Karine Deshayes）

1797年，凯鲁比尼创作了其最著名的作品、歌剧《美狄亚》。今天您将欣赏的是《美狄亚》中的选段“我们一起分担痛苦”。女中音独唱为卡琳·德耶（Karine Deshayes），由烈火歌剧院乐队伴奏。其中的低音管是法国早期浪漫主义时期使用的一种低音管。指挥戴维·施泰恩（David Stern)说，使用乐曲创作时期的乐器演奏具有特别的意义。

 

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