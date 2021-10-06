凯旋门悬挂欧盟旗引起轩然大波

（德国之声中文网）欧盟旗帜呈蓝色背景，上缀12颗金星，象征欧洲的统一和认同。法国右翼政党抨击说，在凯旋门这个法国举足轻重的纪念碑悬挂欧盟旗帜是对法国民族统一的威胁。

极右翼的国民联盟（RN）总统候选人玛丽·勒庞（Marine Le Pen）推文称此举是"对我们祖国认同的攻击"，要向国务委员会投诉。她写道：用欧洲盟旗取代法国国旗是对为祖国而牺牲的人的侮辱。另一右翼阵营总统候选人埃里克·泽穆尔（ Éric Zemmour ）也称在凯旋门下悬挂欧盟旗帜是一种"侮辱"。

保守主义的共和党候选人瓦莱里·佩克雷斯 (Valérie Pécresse)表示，至少应同时将"三色旗"（法国国旗）悬挂在欧洲盟旗旁。他称， "这是我们有欠于所有为了这面旗帜而流血的斗士的。"

拱门下方有一战无名烈士墓

马克龙总统政府驳回批评，但同时撤回欧盟旗帜。爱丽舍宫称，在 12月31日和1月1日悬挂欧洲盟旗是为标志法国本届欧盟理事会轮值主席国身份的开始，按计划，从上周六夜间至周日收回欧盟旗。

玛丽·勒庞将降旗称为是一次"美好的爱国主义的胜利"，强调当局"被迫从凯旋门上移除欧盟旗"。她推文感谢"所有热爱法国和共和国的人们大规模动员了起来，遏止马克龙"。

法国政府欧洲事务国务秘书博恩（ Clément Beaune ）则强调，政府没有"倒退"。 他在接受多家法国媒体采访时表示，政府无需从勒庞、泽穆尔或佩克雷斯之辈"学习爱国主义"，并且，欧盟旗悬挂之地"本无任何旗帜飘扬"。

值法国开始担任欧盟理事会轮值主席国之际，埃菲尔铁塔和爱丽舍宫以及该国其它数十座建筑名胜将打出欧盟蓝色灯光 7 天。轮值主席国任期从 1月1日开始，至6月30日结束。此次任期恰逢法国下届总统竞选。马克龙尚未表明是否竞选蝉联。不过，法国国内多数人认为，这只是时间问题。

（德新社，法新社）

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