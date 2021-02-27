凭借新冠疫情修复中美关系？

(德国之声中文网) 中美关系近年来遭遇巨大震荡，去年爆发、至今仍在延续的新冠疫情更是让全球最大的两个经济体的关系降到了冰点。不过，在两国疫情防控专家眼中，随着拜登新政府全面展开工作，疫情完全可以成为修复中美关系的契机。

3月1日，在美国布鲁金斯学会联手中国清华大学举办的一场线上研讨会上，中国疾控中心主任、病毒学家高福表示："众所周知，美中关系现在面临许多困难。为什么不从简单的事情着手来改善两国关系呢？比如公共卫生、疫苗等等。"

美国哥伦比亚大学公共卫生学院感染与免疫中心主任、知名冠状病毒专家李普金(Walter Ian Lipkin)也在研讨会上介绍说，他目前正在与中国中山大学就人畜共患病的抗体展开一项联合研究，"但是很快我们就遇到了出口管制许可证的问题，我们无法把一些样本寄往中国，而这些样本包括不同冠状病毒之间的对比。这一整个非常有意义的研究就被迫停滞了。不过，随着美国新政府上台，我对美中之间合作环境的改善很有信心。"

与会的另一名重量级专家、中国卫健委高级专家组组长钟南山在演讲中并没有对中美关系作太多展望，倒是花了一些篇幅来介绍新冠疫情爆发以来他所领衔的广州呼吸疾病研究所与哈佛医学院之间的科研合作。"这项合作去年2月就开始了，至今已经有一年。"

钟南山

钟南山：政治决策应基于科学

作为中国新冠疫情防控的领军人物，钟南山、高福在研讨会上的发言重点都是介绍中国的防疫决策历程、各种策略的比对，并且有意无意地突出中国式防疫的优越性，与中国官方立场基本保持一致。美方专家李普金则是钟南山多年好友，他在发言中反复强调跨国合作在未来传染病防治中日益重要的意义。

在研讨会上半场即将结束时，布鲁金斯学会的主持人向钟南山抛出一个问题："如果就只说一句话，你想对国家领导人说什么？"钟南山的回答意味深长："所有的政治决策者、政策制定者都应该基于科学、基于实证，不要去做政治决定，这样大家就都能走到共同合作的道路上来。"钟南山并没有明确说明"决策者"究竟是指哪国的领导人。

奥巴马时期的美国疾控中心主任弗里登

张文宏：出口疫苗也有利于中国国内防疫

研讨会的下半场，则在美国疾控中心前主任弗里登(Thomas Frieden)、美国食药监局前局长贺尼(Jane Henney)、中国疾控中心首席流行病学家吴尊友、上海华山医院感染科主任张文宏之间展开。与上半场相比，这四名专家的对谈更为聚焦两国在疫情防控中各自取得的经验和教训。他们都提到了疫苗的重大作用，也都提到了在全球范围内公平分配疫苗的迫切性。

在研讨会上半场，钟南山教授曾经提到目前中国已接种新冠疫苗的人数刚刚超过总人口的2%，即便到今年6月也只能达到40%，明显落后于一些西方国家。在下半场的问答环节，德国之声记者就这一数据向与会专家提问。张文宏表示，业内专家对中国疫苗当前接种进度确实有一些担忧。"目前接种速度缓慢，大概是因为中国疫情早期防控本身的成效比较好。"鉴于到今年年底中国总共能供应21亿剂疫苗，张文宏对疫苗的生产工作并不太担心。"关键问题还是接种的速度。哪怕一天接种1000万人，中国也需要7个月时间才能完成70%人口的接种工作。至于说6月前达到40%，这真的是很艰巨的任务。"

张文宏还将视线转向国外，指出如果其他国家因为种种原因防控失败，那么中国在历经多月完成本国疫情接种任务之前，仍将持续面临疫情输入的威胁。"所以中国当前的策略是，在WHO、COVAX等国际协作框架下，构筑全球性的疫苗免疫壁垒……作为主要疫苗生产国，中美双方都有责任在全球范围内实现疫苗群体免疫。所以我们不仅仅应该把疫苗供应给自己，还应该把它们提供给欠发达国家。"

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