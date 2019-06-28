《凡尔赛条约》百年：不稳固的和平

（德国之声中文网）谢德曼（Philipp Scheidemann）关于条件不应过分苛刻的愿望未能满足。这位由革命产生的德意志帝国总理认为，在巴黎和会上达成的停战协议不能接受。1918年11月9日在柏林宣布了共和国诞生的谢德曼由此集中表达了德国国内的普遍情绪。事实证明，这一和平协定使新生的德国民主制政体举步维艰。

根据该条约，德意志帝国必须缴纳巨额赔款、失去在亚、非、太平洋地区的殖民地，将13%的领土割让给他国。其中，阿尔萨斯-洛林割让给法国、西普鲁士的大部分地区割让给波兰。此外，由美英法意领导的战胜方宣布，德国及其协从国要对战争的爆发负全责，称它们将战争"强加于"其对手，是"全部生命财产损失的肇因"。

1919年6月28日，和平条约在巴黎附近的凡尔赛宫签署。此时，谢德曼总理已经下台，条约上没有他的签名。不过，在战胜国发出进军威胁的背景下，德国只能一边表示抗议，一边签字。自1918年11月11日停火以来，莱茵兰已经被占。鉴于条件苛刻，凡尔赛条约在德国人眼中是一种"强制和平"。马尔堡大学历史学教授孔策（Eckart Conze）在接受德国之声采访时强调，这一指责"无疑"有道理。他指出，德国人未能参与和平谈判，因而，也未能参与条约的建构。

"强制和平"条件

尽管被强加上严苛条件，德国仍能保持其在中欧的强大民族国家地位。另外，最初并未具体确定的赔偿负担未超越德国的偿还能力及其经济力。至1920年代底，通过后继谈判，德国得以将1921年由战胜国确定的总共1320亿马克赔款压缩至360亿。孔策指出，鉴于世界经济危机，1932年，赔偿行动甚至完全中止，对德国而言，这至少意味着一种财政上的积极发展。

尽管如此，以其制宪大会举行地为名的魏玛共和国终难以为继。民主制的敌人--君主主义者、国家社会主义者--从共和国问世的第一天起就与之为敌。在他们看来，要对和平会议的结果承担全部责任的是民主派，而非战败的帝国。历史学家孔策指出，这一颠倒黑白的观点之所以奏效，原因就在于德国民众几乎全体一致拒绝《凡尔赛条约》。

希特勒完全无视和平条约

然而，并没有一条道路直接通向1933年的纳粹独裁。对1919年的人们来说，未来并未确定。但是，右翼的共和国敌人利用了《凡尔赛条约》，"以反对民主制并最终摧毁之"。政治暗杀事件频繁发生。最著名的罹难者就是时任外长拉特瑙（Walter Rathenau）。1922年他在柏林遭极右分子枪杀。他们认定，这名遭他们仇视的自民党政治家是对第一次世界大战战胜国采取所谓"满足政策"的象征性人物。

《凡尔赛条约》不能满足实现持久和平的愿望。随着希特勒篡权，德国的克制时代终结。不顾被禁，纳粹大肆扩充军备，并与意大利和西班牙等法西斯国家结成新联盟。英国的绥靖政策未能达到目标，美国在欧洲不再扮演积极角色。在和平条约框架内建立的"国际联盟"也被证明过于虚弱，无力阻止再度发生全球灾难。

马克龙警告"老魔鬼"复生

孔策教授在一本书中分析了这一失败的原因。在取名为"大幻想。1919凡尔赛及世界新秩序"的这本书中，作者指出，二战结束后，战胜国们试图从1918年之后的历史发展中汲取教训。尤其是，1945年后，人们尝试发展旨在阻止对抗性的国家主义和政治霸权主义的国际架构和机构。

孔策教授指出，至少在西方世界，在美国的领导下，发展出"多边组织和一个基于规则国际体系"。他表示，在1989年柏林墙倒塌和冷战结束后，这一秩序似乎扩展至全球，但"今天，这一秩序正面临比以往任何时候都更大的挑战"，一种得到民粹主义和威权主义滋养的新的国家主义和霸权主义威胁着国际秩序的稳定。法国总统马克龙因此警告战争间歇期的"老魔鬼"有可能借尸还魂。孔策教授指出，"所以，'凡尔赛'重又接近了我们。"