几年前的欣喜和乐观到哪里去了？

今天是中华人民共和国成立75周年。德广联驻华记者回顾了中国发展的曲折历程，感受到老百姓当中几年前的乐观情绪不见了。

（德国之声中文网）1949年10月1日，即75年前的今天，在经历了数年的充满血腥暴力的内战之后，毛泽东在北京天安门城楼宣布成立中华人民共和国。

为了结束经济困境、创建工业强国，毛泽东于1957年底发起了所谓的"大跃进"运动，这一政策导致数百万人因饥荒而丧生。

毛泽东统治下的中国笼罩着恐怖的氛围，人人自危，反人类罪行更是比比皆是。然而，这些暴行在中国从未得到彻底反省与清算。直到1976年9月，这位长年的统治者去世后，中国才打开国门，开启了经济开放政策。

20世纪80年代，中国进行了一系列政治改革。然而，1989年在北京天安门广场上，以大学生为代表的民主运动遭到血腥镇压，改革进程也突然终止。

几年后，经济改革得以逐渐恢复。自此，中国朝着经济和军事强国的方向迅速崛起，不仅成为世界第二大经济体，而且拥有现代化的城市、高效的交通系统和一个数字化互联的社会。

相比几十年前，当下的中国许多人的确生活得更为富足 图像来源: Hector Retamal/AFP/Getty Images

然而，近年来，中国的经济增长速度放缓，面临人口老龄化和低出生率的问题。中国尚缺乏完善的社会保障体系。

如今，中国共产党领导层在国际舞台上展现出自信的姿态，军事上也愈发强硬，比如在南海的行动。在国内，习近平统治下的中国被管控得更加严厉。言论自由的空间进一步缩小，监控和审查不断加强，媒体和互联网的控制日趋严格，公民社会遭到噤声。

相比几十年前，当下的中国许多人的确生活得更为富足，然而，在中华人民中国成立75年的今天，许多地方已经感受不到几年前在中国弥漫着的那种欣喜和乐观。

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