几大“金句”梳理2019博鳌时间

（德国之声中文网）"土地是国家的，为什么对购房者征税呢？"

2019博鳌论坛的最热门话题恐怕就是房产税了。针对房产税"征还是不征"的问题，专家们展开了激烈讨论。

据中国媒体《新京报》援引与会的中国人民大学副校长吴晓求称，他没有找到征收房产税的理由。他说，"作为经济研究者，我始终在思考中国房地产税或者说房产税的基础究竟是什么，因为土地是国家的，不是土地上面的东西值钱，而是土地值钱，而土地又不是购房者的，为什么对购房者征税呢？"

吴晓求还表示，如果仅仅出于调节房价的考虑，大可不必通过征收房产税来调节。

"房地产税征收没有硬障碍"

并非所有人都同意这个说法。据《证券时报》报道，另一位与会的经济学家贾康表示，"国际上也并不是土地私有才（可以）征税"。这位华夏新供给经济研究所的经济学家说，比照国际经验，从实践和理论两个角度上看，中国征收房地产税都没有硬障碍。

贾康还表示，2019年春节后中国楼市呈现的"小阳春"只是区域现象，而且并不明显。

"大幅放宽"金融业

更受到外媒关注的则是中国扩大金融业对外开放的动作。

在博鳌亚洲论坛的演讲中，中国国务院总理李克强表示，中国将持续扩大金融业对外开放。"银行、证券和保险业对外资全面放开市场准入正在加快推进，外资银行业务范围大幅扩大，对外资证券公司和保险经纪公司业务范围不再单独设限，征信、信用评级服务、银行卡清算和非银行支付的准入限制大幅放宽"，李克强说。

很多人推测，在高级别的中美贸易谈判正在进行之际，中国可能很快公布新规，允许外国银行、保险公司增加在中国的份额和影响力。

李克强还誓言，"将进一步便利外商投资企业举办创业投资、设立投资性公司，完善外国投资者对上市公司战略投资、并购境内企业的相关规定。推进债券市场对外开放，完善相关政策，为境外投资者投资和交易中国债券创造更便利的条件"。

"要做打硬仗的准备"

同样受关注的还有中国经济面临的下行压力。据路透社报道，李克强在演讲中也提到，2019年中国经济发展面临的形势"更加复杂严峻"，"要做打硬仗的准备"。

这位中国总理特别指出，"今年不稳定不确定因素明显增多，外部输入型风险上升"，并表示经济增速"不排除会出现一定幅度的波动"。这里的"外部输入型风险"显然也包括中美贸易战。

在两会期间，李克强在政府工作报告中将2019年的经济增长目标设定为6%至6.5%，是近三十年最低的一次。李克强在报告中也提到"外部输入性风险上升"，英国《金融时报》当时报道称，中国政府"罕见地承认增长放缓是因为受到中美贸易战的影响"。

"抓一抓民企行贿，社会更和谐"

这句话来自中国企业界的一位"话题女王"、格力电器的董事长董明珠。她在论坛上提到民营企业的行贿问题。董明珠说，"国企哪里敢拿钱去行贿啊，现在有些民营企业存在政商勾结的问题，如果抓一抓民企行贿，社会更和谐"。

不过，对于国务院总理李克强而言，迫在眉睫的是民营企业的融资问题。在博鳌论坛的演讲中，李克强说，"要降低利率实际水平，着力解决中小企业融资难融资贵，务必使融资成本明显下降"。

凯宏投资（Capital Economics）的分析师认为，中国将在未来数周内降低基准贷款利率。另外一些观察家则称，决策者应该会先观望，通过4月中旬公布的第一季度经济数据来判断经济运行是否呈现稳定。

不过其他消息人士对路透社表示，北京应该只在万不得已、其他刺激经济的措施都没有生效的时候，才会降低基准贷款利率。