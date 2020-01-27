（几乎）没有密码的生活

（德国之声中文网）干脆取消密码--许多网民可能会觉得这个主意实在是太棒了。但问题可没那么简单。用户名加密码的模式依然是网上最为普及的登录方法--不管是查看邮件，上网购物还是使用社交媒体。

许多人使用根本称不上密码的"密码"，为黑客大开方便之门。比如波茨坦大学的一项分析报告指出，"12345678"或者"password"依然是最受欢迎的密码。这并不偶然，因为许多网民都有这样的疑问：我怎么才能记住那些乱七八糟的密码呢？其实，这完全是可能的--不过当然要借助一些技术手段。

这里为大家介绍一些最佳方法，如何使用以及它们各有哪些优缺点。

密码管家

最为经典的助手就是所谓的"密码管家"（Passwort-Manager）。这类软件可以保存所有密码，并在适当的时候填入。比如登录脸书页面后，密码管家就会找到相应的登录信息，并询问是否要使用。优秀的密码管家还能编制难以破解的密码，进一步方便使用者。

苹果公司的设备中已经自动采用了密码管家，而谷歌Chrome浏览器或者火狐浏览器也提供类似功能，不过只能在自家的浏览器中使用。德国专业电脑杂志c't的编辑许斯勒（Jan Schüßler）表示，这可能是一个缺点："如果我使用好几个浏览器，或者使用的设备上没有那种浏览器，就会有麻烦，因为我的密码没有存在那里。"

在这种情况下，一个真正的秘密管家能够帮上忙。但是，在大部分情况下，要想使用商业机构所提供的这些软件的全部功能，就要订阅软件--一般价格为每年10欧元到40欧元左右。密码管家的优点是：要想得到密码管家里储存的所有密码，只需要记住一个密码，也就是主密码。当然，这个密码必须细心选择，因为谁要是得到了这个密码，那你的全部数字生活就都落入他的手中了。

密码关键的一个关键缺陷在于：为了在电脑，智能手机和平板等不同平台上使用密码，必须在不同设备之间通过互联网传送密码。这一过程照理应该是在加密情况下完成。但总是存在一些风险。许斯勒表示："必须相信密码管家的供应商，会使用足够优秀的安全标准来进行密码储存和传输。"

U盘数据保险箱

如果用互联网传送密码的想法让你有些担心：还有另一个办法--密码保险箱。这是一个特殊的U盘或者得到额外加密的储存卡。比如有一些内置键盘的U盘，只有输入正确的数字组合后才能拿到密码。或者能和手机无线通讯的储存卡，只有相应的手机在附近的时候才能工作。这个办法的缺点：必须一直把储存介质或者相应的数据密匙一直带在身边。

生物识别技术

许多安全学者认为这一方法尤其安全，因为不需要记住密码，甚至没有什么主密码。要得到密码，只需要有一个个人的特征标识。比如指纹或者面容。这一技术手段目前在智能手机上已经得到广泛运用。比如苹果公司的最新设备上就采取了所谓的"Face ID"。手机的一个特殊的前置摄像头会扫描人脸，并在与事先存储的脸部信息一致的情况下解锁设备。类似网上支付运营商Paypal等公司也已经开始使用这项技术。

指纹技术已经问世很久；许多商业笔记本电脑都标配一个黑色的小口。用手指划过这个小口，设备就能读取指纹。此外，也可以购买USB接口的指纹读取设备，为电脑添加这一功能。

这个办法的缺点是：在电脑或智能手机上必须有能够读取生物识别数据的感应器。此外，黑客们已经多次对这一技术的可靠性提出质疑。他们一再成功骗过这一技术。

社交媒体登录

社交媒体登录从某种意义上而言是"简化版的密码管家"。尤其是脸书提供这一方法，接管其他网路服务的登录控制。要登录购物网站，只要使用自己的脸书账号就行。优点是：不需要记住许多密码，最理想的情况下可能只需要记住一个密码就够。这一方法在所有设备上都可使用，无论是Windows电脑，还是智能手机，脸书在后台自动完成密码的传输交换。缺点是：本来就对数据贪得无厌的脸书会得到更多的个人数据。

纸和笔

把密码写下来，听上去很傻，但其实不然。那些原本就喜欢带着实体的笔记本或手账本到处走的人，完全可以把密码也写在上面。最好能采取一些加密手法，以免人家一眼就能看出来，哪个密码是用在什么网络服务上的。比如，编一个小故事："我的叔叔马克斯住在柏林，他12月25日圣诞节来。"将这句话所有字的首字母和数字放在一起，就是一个很安全的密码。缺点是：没了手账本或笔记本，你的数字生活就不得不暂时停摆了。