 “几乎每天出事”: 特斯拉德国工厂安全事故频发 | 经济纵横 | DW | 29.09.2023

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经济纵横

“几乎每天出事”: 特斯拉德国工厂安全事故频发

据德国媒体报道，特斯拉在德国的超级工厂投产以来，发生生产安全事故的频率也超级高。去年下半年几乎平均每天出现工伤事故。

特斯拉工厂是勃兰登堡州最大的工业设施

特斯拉工厂是勃兰登堡州最大的工业设施

（德国之声中文网）位于柏林附近的特斯拉德国超级工厂建成投产才一年半时间，但安全事故却已发生了很多。德国《明星》（Stern）杂志首先报道了这一现象。

该刊记者获得的政府部门和救援单位的记录显示，有相当长一段时间“几乎每天都有事故发生”。仅2022年6月到11月这半年中，就发生了190起必须向政府部门上报的安全事故，平均每天都有。在德国按照规定，造成受害者病休3天以上的事故，就属于必须上报。

此外，医疗急救单位的记录显示，特斯拉工厂开工后一年中，总共247次叫救护车或直升机送医。作为比较，如果分摊到员工人头，几乎同一时间段中, 特斯拉工厂呼叫救护的次数是位于巴伐利亚英戈尔施塔特（Ingolstadt）的奥迪汽车厂的三倍。 

救护人员记录的事故包括烧伤、盐酸灼伤、被高温液态铝烫伤等等，最严重的伤者不得不接受截肢治疗。还有一名工人被一个从数米高处坠落的重50公斤的木箱砸伤。

飞越德国特斯拉

劳工部长表担忧

德国金属工会（IG Metall）柏林-勃兰登堡-萨克森地区分会呼吁特斯拉改善工厂的生产安全防护，不能将经济利益置于员工的健康之上。分会负责人舒尔策（Dirk Schulze）称，工会方面对特斯拉的安全生产状况早已有所忧虑。

不少员工向工会反映企业事故频发、工作条件造成健康压力。这在某些领域造成高达40%的病休比例。而管理层的反应不是努力消除根源，而是向生病的员工施压，并给上岗的员工加码以完成生产任务。马斯克：柏林和德克萨斯州的特斯拉工厂是「巨大的钱坑」

德国联邦劳工部长海尔（Hubertus Heil）在接受媒体采访时表示，有关特斯拉工厂的报道让他“深感担忧”。不过工厂所在地勃兰登堡州的社会福利部回应表示，特斯拉工厂发生的“严重事故”数量并不明显高于一般水平，该厂定期接受安全检查，发现的违反安全规定的疏失也并不异常的多。所谓“严重事故”是指造成受害者住院治疗6周以上或遗留下长期健康损害的事故。

去德国特斯拉上班：美梦还是恶梦？

环境事故

此外，据勃兰登堡州环境保护局的资料，特斯拉工厂投产以来，还发生了26起环境事故，包括油漆、柴油等化学品泄漏以及火灾等。

《明星》杂志的报道还称，2020年9月工厂在建过程中发生的一次火灾后，有300吨灭火液体渗入土壤。2023年5月，厂区一处加油站的250吨柴油泄漏。

特斯拉工厂部分位于当地一个水源保护区内。因此该超级工厂在规划阶段就遭到环保团体的反对

 

（德广联、德新社、Focus）

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