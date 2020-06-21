凛冬将至？德国中小企业资金链紧张

（德国之声中文网）新冠危机将导致许多德国公司在未来几个月内陷入严重的财政困境。根据德国工商会的一项调查，德国40％以上的公司出现流动资金紧缺。

几乎有一半的公司称自有资本下降。德国工商会负责人马丁·万斯雷本（Martin Wansleben）周二在柏林谈到"争取自有资本"的问题。他认为秋季形势将会变得非常困难。万斯雷本呼吁联邦政府进一步扩大援助计划。他指出，经济稳定基金必须扩大到中小企业，国家应该为更多的企业注资。

联邦政府在新冠危机期间成立了旨在稳定经济的救助基金，但是迄今该基金只面向职工人数超过250人的企业。联邦政府可以通过该基金在企业投资参股，汉莎空公司就是一个例子。

万斯雷本说，德国工商会正在与联邦政府就扩大对中小型企业的救助进行气氛"良好的"会谈。他明确表示，联邦政府应该对更多的陷入困境的公司提供救助。他强调，为了减轻国家的压力，各种模式的私人投资也是可以想象的。

万斯雷本说，在危机初期，政府制定的救助计划主要是为公司提供资金，帮助他们避免出现支付困难。但是现在公司越来越多的面临生存问题。 许多公司承受着"行动压力"。

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根据对大约8500家公司的调查，其中一半的公司预计最早要到明年才能恢复正常。五分之四的公司预计全年销售额将下降。企业的经营状况已降至自1985年开始调查以来的最低水平。

此外，许多公司存在很大的不确定性。万斯雷本说："他们非常担心公司的生意不会很快恢复正常，尽管德国和其他伙伴国家已经放宽限制措施。"现在进入像美国和中国这样的主要销售市场仍然很困难。联邦政府启动的庞大刺激经济计划是否奏效还有待观察，其中也包括暂时降低增值税等措施。

据德国工商会称，调查证实了今年经济下滑10％的预测。这比联邦政府和研究机构的预测更为悲观。走出低谷的道路也将更加漫长而不是更短。由于新冠危机限制了世界贸易，德国工商总会预计今年的出口将下降15％。

李京慧 / 李鱼 （德新社 ）