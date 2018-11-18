减肥太难：为什么越减越难？

经常节食的人很清楚：刚开始的几公斤很容易。然后就很难过了。不管你对自己多恨，上秤时的数字都不会再下降了。这究竟是怎么肥四？
（德国之声中文网）这是所有减肥的人都害怕的事情：平台期--也就是减肥停滞期。刚开始的几周很美好。你只要少吃一点，每天早上上秤时都会有一丝微笑挂在嘴边：又少了几斤。然后告诉自己：我可以的！
但是，这段好日子没过多久就结束了。你继续残忍地饿自己，但秤上的指针就是不再往下走了，身体就是不愿意继续减负。而这正是很多人放弃的时候，因为，"反正也没用"。现实太残忍。在我们的身体里，究竟发生了什么？
减水而非减肥
刚开始减肥的时候体重下降得很快，因为你减下来的不是肥，而是肝糖，阿姆斯特丹自由大学的营养学教授卡坦（Martijn Katan）告诉我们。"肝糖包含很多水。所以体重在节食刚开始的时候会迅速下降。"
肝糖又名糖原，能储存肝脏、肌肉和肾脏中的淀粉。并根据身体的需要调整分泌强度。由于这种淀粉类物质吸水性很强，身体在储存了许多肝糖的同时也储存了许多水。西班牙科学家通过研究发现 ，人体肌肉中每克肝糖有能力存储3克以上的水分。当这些淀粉储存介质在节食中被清空时，水分也会相应被清空。所以人就很容易在秤体重的时候有所感觉，以为减肥成功。
卡坦教授解释说："消耗脂肪的过程比这慢很多。因为脂肪存储的能量要比肝糖多得多"，身体在节食多日后才会开始消耗脂肪。
有争议的"节能模式"
但当身体终于开始消耗脂肪的时候，它会一直继续下去吗？还是说，身体能够学会用更少的能量维持运转，进入所谓的一种"节能模式"？
科研学者们就这一问题仍有争议。卡坦认为，所谓的"节能模式"只是一个传说。"我们的身体不会自己学习，它只是服从物理定律"，让一辆大卡车以每小时100公里的速度前进，所需要的油耗肯定比一辆小轿车要多。"人减肥的过程，就像从大卡车到小轿车的过程"，或者用另一种方式来说："如果体重少了10公斤，你所需要承载的负荷也少了10公斤。"
早在1995年美国研究学者就发现，一个胖子比瘦子的能量消耗要高。所以说，在节食的过程中，人的能量消耗也会随之下降。对于卡坦教授来说，这是唯一可以解释用同样的减肥计划却不能再减掉体重的原因。
美国国家健康研究所的哈尔（Kevin Hall）则从人类新陈代谢的角度作出了进一步解释。他向德国之声表示："非常明显的是，人摄取的卡路里越少，其身体新陈代谢的速度就会越慢。"在节食过程中，身体会随之减少卡路里的消耗量。这一切大概通常发生在节食开始6至8个月以后。
有争议的是，在节食者重新加大进食量的时候，他的新陈代谢是否会停留在同一水平，还是也会有所上升。哈尔对14名美国节食节目"Biggest-Loser"参与者在节目结束6年后诊断发现，大多数人的新陈代谢水平停留在很低的水平--虽然他们在这段时间里的体重平均又增加了40公斤。哈尔认为，"新陈代谢的减慢是可以持续的"，虽然他也承认支持这一定论的统计样本还并不完善。
成功减肥
那么，怎么减肥才最有效？哈尔给出了一个非常简单的答案："用有乐趣的方式减肥"。真正成功的减肥只有在生活方式变得更健康、而且能持久时才能实现。多吃蔬菜、少吃卡路里、多运动："我们的研究结果表明，只有那些节食后仍注重锻炼的人，才能保持体重。"
除此以外：不是说减肥就一定要瘦成一道闪电，能穿上20年前的校服。哈尔教授表示，哪怕体重只是少了一点，对身体健康的良性影响也相当可观。