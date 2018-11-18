减肥太难：为什么越减越难？

（德国之声中文网）这是所有减肥的人都害怕的事情：平台期--也就是减肥停滞期。刚开始的几周很美好。你只要少吃一点，每天早上上秤时都会有一丝微笑挂在嘴边：又少了几斤。然后告诉自己：我可以的！

但是，这段好日子没过多久就结束了。你继续残忍地饿自己，但秤上的指针就是不再往下走了，身体就是不愿意继续减负。而这正是很多人放弃的时候，因为，"反正也没用"。现实太残忍。在我们的身体里，究竟发生了什么？

减水而非减肥

刚开始减肥的时候体重下降得很快，因为你减下来的不是肥，而是肝糖，阿姆斯特丹自由大学的营养学教授卡坦（Martijn Katan）告诉我们。"肝糖包含很多水。所以体重在节食刚开始的时候会迅速下降。"

肝糖又名糖原，能储存肝脏、肌肉和肾脏中的淀粉。并根据身体的需要调整分泌强度。由于这种淀粉类物质吸水性很强，身体在储存了许多肝糖的同时也储存了许多水。西班牙科学家通过研究发现 ，人体肌肉中每克肝糖有能力存储3克以上的水分。当这些淀粉储存介质在节食中被清空时，水分也会相应被清空。所以人就很容易在秤体重的时候有所感觉，以为减肥成功。

卡坦教授解释说："消耗脂肪的过程比这慢很多。因为脂肪存储的能量要比肝糖多得多"，身体在节食多日后才会开始消耗脂肪。

十大减肥妙招 避免过度节食！ 过度限制饮食可以在很短的时间内减少很多的体重，但减少的主要是水分和肌肉，而很少脂肪。因此一旦恢复正常饮食，体重便会出现反弹。过度节食还会带来如头痛，恶心或口臭等后果。从长远来看，只有彻底改变饮食结构才有助于减肥。

十大减肥妙招 低热量食品优先！ 谁想要减肥，控制体重，就应该多食水果和蔬菜。大多数蔬菜和水果含有多种维生素和矿物质，而且水份多，热量少。此外还要多喝水，以促进新陈代谢。辛辣食物也具有相同作用。

十大减肥妙招 少吃容易发胖的食物！ 最容易导致肥胖的食品不是油脂，而是精制的碳水化合物如精白面粉制品，速食食品和所有含糖或果糖的食品。此外，还有甜饮料和快餐。同时也应避免酒精，酒的蛋白或糖等卡路里含量是其它食品的两倍。

十大减肥妙招 改变饮食习惯！ 即便采取了这些措施，也有必要合理控制饮食：要减肥必须做到一日三餐定时定量，早餐可以丰盛些。此外还要慢嚼细咽，这样能更快获得饱腹感。只吃八分饱很重要。

十大减肥妙招 要多运动！ 经常运动是减肥不可缺少的一个途径。体育锻炼增加能量消耗和燃烧脂肪。对于初学者来说，步行或水中体操是一个很好的选择，有助于保护脊柱和关节。之后建议进行几乎所有的耐力运动，如跑步，骑自行车或游泳。至少每周3次每次30分钟。

十大减肥妙招 充足的睡眠！ 睡眠太少第二天更容易有饥饿感。睡眠不足还会导致荷尔蒙失调，增加食欲，影响新陈代谢。此外，睡眠不知会导致引发饱腹感的瘦蛋白激素减少，同时促进食欲的生长素荷尔蒙增加。因此要想减肥，必须保障足够的睡眠。

十大减肥妙招 洗冷水澡！ 洗冷水澡刺激脂肪燃烧，帮助你减肥。特别是冷水刺激大腿，髋部和臀部棕色脂肪组织时，会迅速促进新陈代谢。水温应从最初的20摄氏度逐渐降至15摄氏度，但不要再低。在寒冷的早晨洗冷水浴15分钟，可以促进全天的新陈代谢。

十大减肥妙招 锻炼肌肉！ 肌肉大约占体重的40％。甚至不运动时，也会消耗比脂肪组织多三倍的热量。肌肉昼夜消耗着热量，是最重要的脂肪杀手之一。经常锻炼的肌肉比不锻炼的肌肉具有更多的“脂肪燃烧炉”。肌肉越多，消耗的热量和脂肪就越多。

十大减肥妙招 减轻压力！ 压力是导致发胖的最大心理因素之一。因此，减轻压力是减肥的一个重要环节。压力荷尔蒙可以大幅度引发饥饿感和食欲，导致对食物的渴望无法控制，尽管身体无需补充营养。因此说，没有压力的生活是燃烧脂肪的最佳途径之一。

十大减肥妙招 不要饥饿时采购！ 大量采购时，购物车中肯定会装上不利减肥的食品。因此，应该饭后采购。通常饱食之后对众多的美食就减少了朵颐的乐趣。



有争议的"节能模式"

但当身体终于开始消耗脂肪的时候，它会一直继续下去吗？还是说，身体能够学会用更少的能量维持运转，进入所谓的一种"节能模式"？

科研学者们就这一问题仍有争议。卡坦认为，所谓的"节能模式"只是一个传说。"我们的身体不会自己学习，它只是服从物理定律"，让一辆大卡车以每小时100公里的速度前进，所需要的油耗肯定比一辆小轿车要多。"人减肥的过程，就像从大卡车到小轿车的过程"，或者用另一种方式来说："如果体重少了10公斤，你所需要承载的负荷也少了10公斤。"

早在1995年美国研究学者就发现，一个胖子比瘦子的能量消耗要高。所以说，在节食的过程中，人的能量消耗也会随之下降。对于卡坦教授来说，这是唯一可以解释用同样的减肥计划却不能再减掉体重的原因。

美国国家健康研究所的哈尔（Kevin Hall）则从人类新陈代谢的角度作出了进一步解释。他向德国之声表示："非常明显的是，人摄取的卡路里越少，其身体新陈代谢的速度就会越慢。"在节食过程中，身体会随之减少卡路里的消耗量。这一切大概通常发生在节食开始6至8个月以后。

有争议的是，在节食者重新加大进食量的时候，他的新陈代谢是否会停留在同一水平，还是也会有所上升。哈尔对14名美国节食节目"Biggest-Loser"参与者在节目结束6年后诊断发现，大多数人的新陈代谢水平停留在很低的水平--虽然他们在这段时间里的体重平均又增加了40公斤。哈尔认为，"新陈代谢的减慢是可以持续的"，虽然他也承认支持这一定论的统计样本还并不完善。

成功减肥

那么，怎么减肥才最有效？哈尔给出了一个非常简单的答案："用有乐趣的方式减肥"。真正成功的减肥只有在生活方式变得更健康、而且能持久时才能实现。多吃蔬菜、少吃卡路里、多运动："我们的研究结果表明，只有那些节食后仍注重锻炼的人，才能保持体重。"

除此以外：不是说减肥就一定要瘦成一道闪电，能穿上20年前的校服。哈尔教授表示，哪怕体重只是少了一点，对身体健康的良性影响也相当可观。