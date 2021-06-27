减少工时好处多 日本建议公司允许一周四天工作制

（德国之声中文网）日本工薪族，其中包括越来越多的女性，素以兢兢业业勤劳工作而著称。为了改善民众在工作与生活间的平衡，日本政府如今倡议减少上班时间。在新近公布的年度经济政策指南中，政府建议公司允许员工选择每周工作四天，而不是通常的五天。

新冠疫情给日本企业——包括许多僵化的传统企业——带来了巨大变化。日本政治领导人现在希望说服公司管理层，即使在新冠危机过去后，保持灵活的工作时间、远程工作、远程联系等方式也大有裨益。

政策指南写道，如果实行每周四天工作制，公司将能够留住那些有能力、有经验，但又需要照顾家庭和年长亲属的员工。四天工作制还将鼓励更多的人获得额外的技能，甚至在正常工作之外从事副业。最重要的是，当局希望，每周多出一天空闲时间会鼓励人们外出消费，从而促进经济发展。

此外，人们还预计，这样一来，年轻人将有更多的时间去会友、结婚、生孩子，从而在一定程度上解决出生率下降、人口日益老化和萎缩的问题。

富士通公司全球市场研究部的首席政策经济学家马丁·舒尔茨（Martin Schulz）告诉德国之声，"政府确实非常希望让新观念扎根日本公司。”

日本政府近来想方设法寻找克服经济低迷的办法，但财政政策已经走到了尽头，中央银行手中的工具有限。舒尔茨说，这使得改革日本人的生活和工作方式成为下一个目标。"他说，"在新冠大流行期间，公司已经转向新的运营方式，并且看到生产力在逐步提高。"公司让他们的员工在家或远程工作，在客户所在地工作，这对许多人来说可能更加方便而高效。"

东京街头上班族

传统VS新观念

舒尔茨指出，富士通已经抓住这一机会，将其东京总部的办公空间削减了整整50%。"他说："今后，我的部门会有一些人在办公室，但所有人都来的情况将很罕见，现在的空间主要是用于不能远程进行的面对面的会议。不过，政府的计划也有缺点，因加入劳动大军的年轻人减少，日本正面临劳动力短缺问题。同样，人们担心管理层会不愿意放弃延续了几代人的观念，即使明摆着传统方法不那么有效。

另一方面，员工虽然认为缩短工作时间的想法很有吸引力，但却确实担心工资减少，并被指责没有全身心投入公司。

重野顺子（Junko Shigeno）刚刚完成她的商业和语言学位。有几个大公司愿意聘用她，但她选择了一家较小的信息技术公司，虽然该公司离家较远，但她觉得这个公司的 "理念 "更适合她。

"我对那些为我提供全职职位的公司做了很多研究，在每个地方都和四、五名现在的员工进行了交谈。当我问及工作与生活的平衡问题时，其中一位女性马上泪流满面，令我感到震惊。

当今年轻人面临的最大的问题之一是无偿加班，重野即将加入的公司承诺她每月的加班时间绝不会超过15小时。有一家面试她的公司说，她每个月会有60小时左右的加班时间。

过劳死

日本媒体上经常有年轻员工因过度加班而生病或因压力而自杀的报道。调查称，这样的“过劳死”往往是因为连续几个月加班超过100小时而崩溃。"这不适合我"，重野说。"我期待着工作和学习新技能，但我也希望有自己的时间，和家人、朋友在一起，保持我的爱好。这对我来说非常重要，这就是我选择这家公司的原因。"

舒尔茨认为，提高生产力才是关键。"在过去的一年里，员工们已经表明，并不需要每周五天在办公室待到深夜才能保持生产力。"他说，"现在最大的风险是，一些公司会回到旧的模式，坚持要求所有的员工每天都要到办公室。"他补充说，"对于那些不犯这样错误的公司来说，结果是双赢的。"

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