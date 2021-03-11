减少对美依赖 华为聚焦软件和智能汽车部件

（德国之声中文网）华为周一（4月12日）宣布，计划今年在自动驾驶汽车业务领域投资10亿美元。在这一领域，这家中国电信、电子巨头对美国技术和元件供应的依赖性较小。

周一在深圳总部召开全球分析师大会上，华为副董事长、轮值董事长徐直军表示，2021年对华为而言是继续充满挑战的一年，也是“未来发展战略逐步清晰的开始”。

他阐述了华为“未来5大关键战略举措”：增强软件能力、加强先进工艺弱相关产业投资和智能汽车部件产业投资；推动5G价值全面发挥，定义5.5G，牵引5G持续演进；以用户为中心打造全场景无缝的智慧体验；通过技术创新降低能源消耗、实现低碳社会；努力解决供应连续。

徐直军指出，华为将强力投资自动驾驶软件，推动汽车行业与ICT行业的融合，为华为带来长期战略的发展机会。

但华为三年前确定的自己不造车、只“帮助车企造好车”的路线不变。目前华为在与包括北汽在内的三家合作伙伴“打造子品牌”。

2019年，特朗普政府将华为列入制裁实体名单后，美国供应商向华为出口技术和产品受到极大限制，尤其是在芯片领域。徐直军并不认为，拜登政府会将华为从这一名单上删除。因此，华为的战略目标是，使业务在尽量不受美国政策影响的条件下得以生存和发展。

徐直军表示，美国对华为制裁造成全球企业的恐慌性备荒是今年半导体行业的供应紧张与紧缺的重要原因，华为呼吁全球半导体产业尽快恢复合作常态。

徐直军还介绍，华为2020年业绩“符合预期”。虽然手机业务下滑，但“进一步完善了笔记本、平板等其他硬件领域的布局”，所以公司收入整体保持增长。同时华为进一步加大了研发投入，去年研发投入占销售收入15.9%。

叶宣/文木（路透社、德新社等）

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