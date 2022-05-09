 减少对俄能源依赖 欧盟公布3000亿欧元计划 | 科技环境 | DW | 19.05.2022

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科技环境

减少对俄能源依赖 欧盟公布3000亿欧元计划

欧盟周三宣布“REPowerEU”能源计划，未来将投资3000亿欧元，加速能源转型以减少对俄罗斯化石燃料的依赖。

Niederlande LNG Terminal Rotterdam

（德国之声中文网）欧委会主席冯德莱恩周三表示，欧盟有意在2030年前动用3000亿欧元资金，以摆脱对俄罗斯能源进口的依赖。

她在布鲁塞尔发公布欧盟脱离俄罗斯能源进口的"REPowerEU"计划时表示："我们必须尽快迅速减低对俄罗斯能源的依赖。我们办得到。"

俄罗斯是欧盟最大天然气供应方。但该国入侵乌克兰促使欧盟重新思考其能源政策。

欧盟40%的天然气和27%进口石油来自俄罗斯。在欧盟成员国波兰和保加利亚拒绝以卢布结算天然气后，俄罗斯已经切断对两国的能源出口。

欧盟对俄罗斯的煤炭禁令计划于今年八月生效。此外，欧盟表示将会尝试在年底前将对俄罗斯的能源需求减少三分之二。

然而，欧盟国家仍在努力就制裁俄罗斯石油达成共识。匈牙利和其他内陆国家因为担心转向替代能源的成本，至今仍反对制裁

如何解决能源危机

为了减少对俄罗斯化石燃料的依赖，布鲁塞尔提出了三管齐下的方案，包括转而进口非俄罗斯天然气、加速可再生能源转型以及提升节能力度。

"REPowerEU计划将让我们节省更多能源，加速告别化石燃料，并以新规模启动投资。这将加快我们的欧洲绿色协议。"

冯德莱恩指出，节省能源是应对当前能源危机最快速实惠的方案。她表示，欧盟2030年的能源效率目标将从9%提升至13%，可再生能源目标则从40%增加至45%。

在供应方面，冯德莱恩强调将能源进口从化石燃料转向多元化，加速清洁能源转型。冯德莱恩也提到，欧盟27国领导人已同意设立共同购买天然气、液化天然气和氢气的平台。

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成本几何？

REPowerEU项目将耗资高达3000亿欧元。据冯德莱恩表示，这将包含约720亿欧元的补助金和2250亿欧元的贷款。

投资项目则包括高达100亿欧元的天然气基础设施，例如成员国之间仍缺乏的液化天然气站。而20亿欧元将用于投资石油基础设施，以期阻止俄罗斯的石油运输。

冯德莱恩称，其余的资金将用于加速和扩大清洁能源转型。

（德新社、路透社）

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