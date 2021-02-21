 减少天气然消耗，你能做些什么？ | 科技环境 | DW | 06.03.2022

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科技环境

减少天气然消耗，你能做些什么？

近几个月来，天然气价格飙升创下历史记录，俄罗斯入侵乌克兰更是雪上加霜。那么，我们在日常生活中做些什么，可以减少对天然气的依赖呢？

Symbolbild I Energiearmut I Hohe Energiepreise

天然气已经成为现代生活的组成部分，煎个鸡蛋也离不开它。

（德国之声中文网）欧洲能源价格飙升至历史最高水平，越来越多的人在日常生活中也感觉到了压力。

用于家庭取暖、发电和制造日需品的天然气的价格涨到了2021年初的四倍左右。在欧盟，天然气约占能源总供应的20%；大约一半的德国家庭用天然气取暖。

价格的大幅上涨，部分原因是新冠疫情之后的经济复苏，以及欧洲在2021年经历了异常寒冷的冬季，导致天然气储存消耗殆尽。另一方面，供应也是问题所在。国际能源署（IEA）指出，俄罗斯在2021年最后三个月对欧洲的天然气出口同比减少了大约四分之一。欧盟近40%的天然气来自俄罗斯。

国际能源署执行主任比罗尔（Fatih Birol）在发表于1月份的评论中写道，"我们看到欧洲天然气市场存在明显的'人为紧缩'因素，似乎来自俄罗斯国家控制的天然气供应商的行为"，"这是在我们近几个月来从天然气市场价格异常飙升中发现的情况。"

那么，我们能做些什么来摆脱对天然气的依赖呢？

观看视频 01:32

地缘政治紧张 欧洲国家挥别俄罗斯天然气

支持转向可再生能源

从长远来看，用选票推动国家领导人更多地支持可再生能源，可以帮助我们减少对天然气的依赖。

德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）表示，乌克兰战争以及因此而导致的俄德国之间价值数十亿欧元的北溪2号天然气管道的叫停，可能会导致可再生能源的迅速扩大。

哈贝克上周四（2月25日）对美联社说："我确实认为，目前的情况将有助于德国和欧洲向可再生能源过渡"，"人们看到，这不仅是一个与气候有关的问题，如今也与安全息息相关。"

比罗尔也在他的评论中说，"目前的情况凸显了这样一个事实：如果能源系统过于依赖一方供应商，那么它将面临重大风险。"

前联邦议会绿党议员、能源观察小组负责人约瑟夫-费尔（Hans-Josef Fell）说，如果德国和欧盟此前能保持对可再生能源的资助，就不会面临今天的局面。

"太阳能和风能是不需要进口的国内能源，"他在上周三的分析报告中写道，"在过去的十年里，如果可再生能源得到强劲的增长，而不是在政治上遭到大力打压，就可能让欧盟摆脱对俄罗斯等供应国的依赖和无力感。"

家庭节能DIY

不过，即使我们立即开始向风能、太阳能和其他可再生能源投入数十亿资金，天然气消费也不会在一夜之间降下来。但是，你可以自己采取一些措施来降低你的天然气账单。

首先，确保你的房子适当使用绝缘材料，可以立竿见影。环保组织世界自然基金会（WWF）在其网站上说："如今，最节能的建筑能够比普通的家庭或办公室房屋少耗75%的能源，为你节省了大量的资金。"对于老旧的房屋，，世界自然基金会建议聘请专家进行评估，并指出多达三分之一的家庭热能可能从不保温的阁楼、地板上的缝隙或破旧的窗户泄漏掉。"

Köln Fenster Dämmung

在窗户上增加一层隔热玻璃，室内保温效果将大为改观。

对于租客或者预算紧张的家庭来说，房屋翻新或升级为双层（或三层）玻璃窗并不是合适的选择。那么，可以使用隔热材料的替代品，比如用密封胶、报纸或其他材料来填补缝隙，以及在门的底部添加挡风板。

还可以添置隔热窗帘或百叶窗，或者便宜的有机玻璃板来嵌入窗框，同样可以起到节能效果。

清风朗月不用一钱买

还有一些几乎不花钱的办法。能源公司和消费者组织提供了几十种常见的节能措施，例如：不要泡澡，缩短淋浴时间，随手关灯，在家穿上毛衣，等等。

美国能源部估计，将室内恒温器从通常设置调低7至10华氏度（4至6摄氏度），每天8个小时--例如睡眠期间，每年可以节省耗能费用高达10%。

Symbolbild I Wäsche trocknen

中国武汉市湖北大学的学生在阳台上晾晒衣服。这些在某些文化中被视为不雅的习惯，其实也是一种节能措施。

还有很多办法可以减少家庭对天然气的依赖。比如，在太阳下晾晒衣物、不使用时拔掉电子产品的插头、一次性做好几天的饭菜等。

根据爱荷华州立大学2019年的一项研究，在煮沸的锅上加一个盖子这样简单的动作，可以减少四分之一的能源消耗。

改变你的饮食习惯

少吃肉或多吃有机食品也可以间接地减少天然气消耗。

天然气不仅仅用于为我们的家庭提供能源，还用于工厂生产日需品，例如衣服、洗涤剂和容器等。

同时，它还被用来制造传统的农用品，比如饲料、农药和化肥。根据国际天然气联盟的数据，工业用途消耗了全球燃气总供应量的大约五分之一，其中主要是天然气。

美国智库后碳研究所(Post Carbon Institute)表示，转向有机农业将有助于减少对进口天然气和有争议的页岩气储备的过度依赖。

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