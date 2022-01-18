 减少堕胎 完善托育：中国当局“组合拳”促生育 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.08.2022

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新闻广角

减少堕胎 完善托育：中国当局“组合拳”促生育

在中国出生率创历史新低的背景下，当局近日宣布了一系列支持生育、改善托育服务的措施，包括“减少非医学需要的人工流产”、“住房政策向多子女家庭倾斜”、“幼儿园可收2~3岁幼儿”等。中国卫健委称，“婴幼儿无人照料是阻碍生育首要因素”。不过网友们则纷纷表示，首要因素是“币子”和“房子”。

中国国家卫健委8月1日在《求是》发文，表示“十四五”（2021年-2025年）期间中国将进入人口负增长阶段

中国国家卫健委8月1日在《求是》发文，表示“十四五”（2021年-2025年）期间中国将进入人口负增长阶段（资料图片）

（德国之声中文网）近年来中国出生率走低，社会开始面临诸多老龄化问题。面对迫在眉睫的人口危机，中国当局开始更多鼓励生育。

在过去十年里，中国先是结束了严厉的独生子女政策、放开二胎，随后又在2021年放开了三胎。尽管如此，过去五年，出生率还是有所下滑。

根据中国国家统计局的数据，2021年中国的出生率降至1949年建国以来最低。当时不少媒体发文表示，中国可能很快迎来人口负增长的时代。中国国家卫健委也在不久前表示，中国总人口增速明显放缓，在 “十四五”（2021至2025年）期间将进入负增长阶段。

造成这种人口发展有多种多样的原因。法新社指出，许多中国年轻人由于高昂的生育成本和工作压力等因素选择不生育。路透社此前的一篇报道指出，中国政府对新冠疫情的“清零”政策也让很多女性不想生育，因为不想面临和承受该政策所带来的惶恐与不安。

為什麼許多中國女性不願意多生孩子？

17个政府部门联名发文促生育

中国国家卫生健康委、中国国家发展改革委等17部门8月16日发布指导意见，要求“进一步完善和落实积极生育支持措施”。卫健委网站当日刊登了该指导意见文件，其中敦促中央和省级政府增加生殖健康方面的支出，并在全国范围内改善儿童保育服务。文件也要求地方政府实施积极生育支持措施，包括提供补贴、退税和更好的健康保险以及为年轻家庭在教育、住房、就业等方面提供支持。

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历经几十年严格生育控制，中华人民共和国正面临人口下降问题。为此，当局现在允许每个家庭可生3个孩子。不过，德国之声记者当远认为，在不久的将来出现婴儿潮只是一厢情愿的想法。

中国国家统计局本周公布的人口和经济数据引起了德语媒体的关注：中国人口是否面临萎缩？中国经济的高增长是否走到了尽头？

昨天，中国官方公布了修正后的“三孩生育政策”。《南德意志报》分析认为，当今中国年轻夫妇的负担已经相当重，两个孩子都养不起，更奢谈“三孩”。《法兰克福汇报》评论认为，中国的制度就是要求人民顺从，所以“官方在生育计划问题上的‘支持’落到相关人员头上就会变成压力”。

中国政府5月31日宣布开放「三孩」，这是「全面两孩」施行5年后，人口生育政策再次放宽。「三胎」政策被质疑能否提高民众生育意愿？对于这件事，中国女性怎么说？

中国日前宣布实施「三孩政策」，20日取消社会抚养费， 意味「超生罚款」将走入历史，也引發全面开放生育的联想。

例如，文件表示要“逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目”纳入医保体系、“预防非意愿妊娠，减少非医学需要的人工流产”、“鼓励和支持有条件的幼儿园招收2—3岁幼儿”、“住房政策向多子女家庭倾斜”等等。

法新社报道指出，中国一些富裕城市此前已经通过税收、住房信贷、教育福利等措施鼓励生育，这个最新的指导意见试图在所有省份推出此类措施。

“阻碍生育的首要因素”

中国国家卫健委也在8月17日的一场新闻发布会上介绍了《指导意见》的有关情况，其中提到“婴幼儿无人照料是阻碍生育首要因素”，表示要发展和完善托育服务。不少中国媒体也在微博等社媒上发布了《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》的相关消息。

例如，《中国日报》向网友提问：“完善托育服务后，你愿意生孩子吗？”下方一位网友回复：“这不是没人照料的问题，是没钱”，获得了评论中最多的赞。也有网友说，这一提问是“揣着明白装糊涂”。

在“观察者网”报道“婴幼儿无人照料是阻碍生育首要因素”的相关微博贴文下方，也有不少网友表示，没钱才是少生的“首要因素”。

一位网友写道：“没有钱。又不想下一代被割韭菜。还能有啥原因”。还有评论说：“你就不敢承认是房价的原因吗？”、“工资降了这年头一胎都养不起了”、“为什么没时间照料国家心里没数么”。

“限制堕胎”的前奏？

此外，指导意见中提到的“减少非医学需要的人工流产”在社媒上也有一定讨论度。这个提法其实并不算新，已经出现在了之前的“中国妇女发展纲要（2021—2030年）”中；另外2011年发布的十年计划也包含类似措辞。但鉴于过去数十年的计划生育政策、无数女性被迫人流，中国民众对于政府介入其私人生育规划这一话题格外敏感。

在相关标签下方，一些网友推测，这是否会是未来“限制堕胎”的前奏。一位网友说：“脸都不要了。”另一位说：“倒也不必在这点上跟🇺🇸比……“还有一位写道：“子宫是我自己的，如果一个国家为了提高生育率要开始侵犯女性的独立人权的话，那我无话可说。”

​不过，也有网友指出，“原文是保障妇女享有避孕节育知情自主选择权，从而达到减少非医用需要的人工流产”，表示很多人在断章取义。

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