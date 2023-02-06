 减少依赖？德中、美中2022年贸易额双双创新高 | 经济纵横 | DW | 09.02.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

减少依赖？德中、美中2022年贸易额双双创新高

尽管德国政界不断呼吁减少对中国的经济依赖，但过去一年德中贸易仍再创新高。与此同时，尽管美中政治关系持续紧张，但两个世界最大经济体之间的贸易总额也创下了新高，进出口达到6906亿美元。

Containerschiff im Hamburger Hafen, Hamburg,

（德国之声中文网）德国联邦统计署局最新发布的数据显示，2022年，德中贸易总额达到2980亿欧元，比2021年增长了21%。至此，中国已经连续第七年成为德国最大贸易伙伴，排名其后的分别是美国（2480亿欧元）以及荷兰（2340亿欧元）。墨卡托中国研究中心首席经济学家曾林（ Max Zenglein）表示："商贸行为不会隔夜就发生变化，在很长时期内，中国仍将是德国最重要的贸易伙伴。"

2022年，德国总共从中国进口了1919亿欧元的商品，比2021年增加了近三分之一。德国主要在中国购买电子产品、纺织品、机械以及化工制品。而德国对华出口则只增长了3.1%，出口额为1070亿欧元。德国对华贸易的逆差为840亿欧元。

曾林表示："中国的确是一个重要的出口市场，但其重要程度其实远远低于公众社会的感知。对德国经济来说，美国要重要得多。对华出口已经到了极限，不大可能再出现大幅增长。我们已经进入了平台期。"

尽管如此，德国政界和学界仍对德国一些经济领域同中国复杂的关系感到担忧。柏林德国经济研究所世界经济部主任蒙克霍夫（ Lukas Menkhoff）对路透社表示："尤其在一些重要金属方面，我们正在进行的能源及交通转型，使我们在一些重要金属材料方面产生了高度依赖。"德国进口的稀土产品中有三分之二来自中国，稀土被广泛用于蓄电池、半导体以及电动车中的电磁部件。

德中贸易总额大幅上升的同时，中美两大经济体之间的进出口贸易也再创新高。美国商业部本周发布的数据显示，中美双边进出口总额达到6906亿美元，超过2018年的最高记录。

受贸易战及新冠疫情的影响，中美贸易额在2019年至2020年期间出现下滑。之后拜登政府虽然实施了一系列在高科技领域的对华贸易限制，但消费品贸易却仍在增加，此外，全球通货膨胀也推高了贸易总额。

今年1月18日，中国副总理刘鹤同美国财长耶伦在瑞士举行会晤。

今年1月18日，中国副总理刘鹤同美国财长耶伦在瑞士举行会晤。

日经新闻报道称，与中美贸易战影响全面显现之前的2018年相比，中美贸易结构发生了变化。美国2022年从中国进口的商品金额达到5367亿美元，达到与创出历史新高的2018年基本相同的水平。

特朗普任内针对玩具和塑料制品等一系列中国进口产品制定了惩罚性关税。为了应对通货膨胀，拜登政府曾讨论过调整关税的可能性。但后来因众议院议长佩洛西访台等原因，中美关系持续紧张，调整关税一直搁置。疑似中国间谍气球被美国击落的事件，更使北京和华盛顿的外交关系雪上加霜。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

04.02.2023 *** Spectators watch after a suspected Chinese spy balloon was shot down off the coast in Holden Beach, North Carolina, U.S. February 4, 2023. REUTERS/Allison Joyce

太晚擊落偵察氣球？拜登政府遭批對中國示弱 06.02.2023

雖然拜登政府一再強調是為了人民安全，才選擇待氣球飄至外海再擊落，卻仍遭共和黨抨擊動作太慢，對中國太過軟弱。

04.02.2023+++ In this photo provided by Chad Fish, a large balloon drifts above the Atlantic Ocean, just off the coast of South Carolina, with a fighter jet and its contrail seen below it, Saturday, Feb. 4, 2023. The balloon was struck by a missile from an F-22 fighter just off Myrtle Beach, fascinating sky-watchers across a populous area known as the Grand Strand for its miles of beaches that draw retirees and vacationers. (Chad Fish via AP)

客座评论：中美关系在气球事件后如何“漂流”？ 07.02.2023

飘荡在美国上空的中国气球，算是被击落下来了，但是各种决定中美关系的因素则变得更复杂。而这个关键时刻，如果双方没有足够政治智慧，本来世界期待的布林肯与中方会谈中要提出的议题是不可能再有机会得到解决的。

04.02.2023 *** US President Joe Biden speaks to reporters after arriving at Hagerstown Regional Airport in Hagerstown, Maryland, on February 4, 2023. - Biden on Saturday congratulated fighter pilots for taking down a Chinese spy balloon off the east coast after it spent several days flying over the US. They successfully took it down. And I want to compliment our aviators who did it, Biden told reporters in Maryland. (Photo by Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP) (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)

德语媒体：面对中国 拜登是否过于软弱? 07.02.2023

中美之间的侦察气球纠纷依旧是德语报刊高度关心的话题。《新苏黎世报》批评拜登政府在面对中国气球时行动不够坚决果断，《商报》则注意到美国全社会的反华氛围逼迫拜登必须对华强硬。

广告
土耳其人们坐在倒塌建筑物废墟中的篝火旁

土耳其强震伤亡惨重 专家：受难者生还机会越来越渺茫

搜救行动因寒冷天气难上加难，专家表示受困者可能至多再撑一周，之后获救的希望会更加渺茫。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。