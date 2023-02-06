减少依赖？德中、美中2022年贸易额双双创新高

（德国之声中文网）德国联邦统计署局最新发布的数据显示，2022年，德中贸易总额达到2980亿欧元，比2021年增长了21%。至此，中国已经连续第七年成为德国最大贸易伙伴，排名其后的分别是美国（2480亿欧元）以及荷兰（2340亿欧元）。墨卡托中国研究中心首席经济学家曾林（ Max Zenglein）表示："商贸行为不会隔夜就发生变化，在很长时期内，中国仍将是德国最重要的贸易伙伴。"

2022年，德国总共从中国进口了1919亿欧元的商品，比2021年增加了近三分之一。德国主要在中国购买电子产品、纺织品、机械以及化工制品。而德国对华出口则只增长了3.1%，出口额为1070亿欧元。德国对华贸易的逆差为840亿欧元。

曾林表示："中国的确是一个重要的出口市场，但其重要程度其实远远低于公众社会的感知。对德国经济来说，美国要重要得多。对华出口已经到了极限，不大可能再出现大幅增长。我们已经进入了平台期。"

尽管如此，德国政界和学界仍对德国一些经济领域同中国复杂的关系感到担忧。柏林德国经济研究所世界经济部主任蒙克霍夫（ Lukas Menkhoff）对路透社表示："尤其在一些重要金属方面，我们正在进行的能源及交通转型，使我们在一些重要金属材料方面产生了高度依赖。"德国进口的稀土产品中有三分之二来自中国，稀土被广泛用于蓄电池、半导体以及电动车中的电磁部件。

德中贸易总额大幅上升的同时，中美两大经济体之间的进出口贸易也再创新高。美国商业部本周发布的数据显示，中美双边进出口总额达到6906亿美元，超过2018年的最高记录。

受贸易战及新冠疫情的影响，中美贸易额在2019年至2020年期间出现下滑。之后拜登政府虽然实施了一系列在高科技领域的对华贸易限制，但消费品贸易却仍在增加，此外，全球通货膨胀也推高了贸易总额。

日经新闻报道称，与中美贸易战影响全面显现之前的2018年相比，中美贸易结构发生了变化。美国2022年从中国进口的商品金额达到5367亿美元，达到与创出历史新高的2018年基本相同的水平。

特朗普任内针对玩具和塑料制品等一系列中国进口产品制定了惩罚性关税。为了应对通货膨胀，拜登政府曾讨论过调整关税的可能性。但后来因众议院议长佩洛西访台等原因，中美关系持续紧张，调整关税一直搁置。疑似中国间谍气球被美国击落的事件，更使北京和华盛顿的外交关系雪上加霜。

（综合报道）

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