减少依赖中国 欧盟新法案强调原材料自给

（德国之声中文网）根据欧洲议会12月12日通过的决议，最晚到2030年，包括锂、钴、硅在内的17种"战略原材料"各自的对单一国家供货依赖度都不得超过65%，同时，这些原材料的欧盟境内自给率也必须达到10%，原材料加工产能则必须有至少40%位于欧盟境内。此外，至少25%的上述战略原材料必须实现在欧盟境内的再生循环利用。

这17种原材料在电动汽车、新能源等领域都扮演重要角色。欧盟希望以此减轻新兴产业对中国的依赖度。欧洲议会的此项决议尚待欧盟各成员国批准，但各界普遍认为，此项计划最终落实已无太大变数。

最初提出该项议案的欧盟委员会指出，目前欧洲在部分关键原材料方面对单一国家供货的依赖度甚至超过了90%，其中包括镁以及多种稀土材料。欧洲绿党党团议员哈恩(Henrike Hahn)表示，新的决议将"降低对不可靠经贸伙伴的依赖度"。

欧洲议会负责协调此项议案谈判事务的议员、来自德国自民党的贝尔(Nicola Beer)说，高票通过议案是向工业界发出的明确讯号："我们要在欧盟内部循环利用这些原材料。"她指出，新法案也将为企业提供规划稳定性，尤其是那些从事原材料加工与回收循环的企业将能得益于简化的审批手续。按照贝尔的说法，相关审批手续的耗时有望从目前的15年大幅缩短到15~27个月。

欧洲议会高票通过了降低原材料依赖性的决议案

除了17种"战略原材料"，还有另外17种原材料也被纳入了"关键原材料"范围。欧盟委员会今后将对这34种原材料的产业链加强监管；欧洲议会则将致力于资助相关的科研项目，以替代或者部分替代这些原材料。

不过，也有一些欧洲议员对此项决议案表达了担忧。左翼党团主席谢尔德万(Martin Schirdewan)指出，"战略原材料"在欧洲境内的储量半数以上都位于原住民居住区，比如北欧的萨米人居住地："我们填补自己的原材料饥渴，却要让原住民承担后果，这真的很有新殖民主义色彩。"

（德新社、法新社）

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