 减冲击、释善意？ 北京“赦免”部分美国商品 | 经济纵横 | DW | 11.09.2019

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经济纵横

减冲击、释善意？ 北京“赦免”部分美国商品

中国当局宣布，将对16种美国商品暂停加征关税，为期一年。中国媒体指出，此举是为了减轻贸易战对在华企业的不利影响。巴克莱银行等国际金融机构则认为，这是中方在10月份中美新一轮磋商前释放善意。

Symbolbild USA-China-Handelskrieg (Colourbox)

DW.COM

即将上任的欧盟委员会贸易专员霍根（Phil Hogan）说，欧盟将竭尽全力让特朗普放弃鲁莽的贸易政策，一些英国人对“硬脱欧”的想法是一厢情愿。 (10.09.2019)

许多人好奇，中美经过了这么多轮谈判卻仍未达成协议，双方在10月又要如何向前推进?白宫贸易顾问纳瓦罗表示，要从5月谈判时双方几乎达成的协议谈起。不过当时就否决的北京，现在又有什么理由接受呢? (09.09.2019)

美中贸易战缠鬥至今，特朗普不断下重手，从报复性关税到命令美企撤出中国等，态度强硬。专家表示，这与他的选举策略紧密相关。 (06.09.2019)

中美双方迟迟无法敲定九月的会谈日期，直到今天才终于达成共识。特朗普的一番发言，也让贸易磋商达成共识的可能性再添变数。 (05.09.2019)

过去一年美国经济在贸易战中表现强劲，但是随着关税不断升级，美国消费者日常生活进一步受到影响，特朗普还有把握能达成他想要的协议吗? (04.09.2019)

(德国之声中文网) 本周三，中国国务院关税税则委员会宣布，将16种美国商品排除出加征关税清单。这部分获得"赦免"的美国产品包括虾苗、润滑油、医用直线加速器、部分药物、饲料用乳清等，但是不包括美国的大宗农产品。北京方面并没有透露这部分商品的具体贸易金额。

目前，中美两国已经对绝大多数的对方进口产品加征关税，只有少部分商品得以幸免。而此次中国国务院公布排除清单，则是在贸易战开打后，中方首次将已经开始被加征关税的部分美国商品重新排除出加税之列。具有中国官方背景的《环球时报》指出，此举是为了尽量减少经贸摩擦对在华企业的影响。

就在国务院宣布该决定前，《环球时报》总编胡锡进在推特上表示，中方即将宣布"重大措施"，以减轻贸易战带来的负面影响。"这些措施将给中美两国的企业都带来利好。"

根据国务院公告，《排除清单》将在9月17日生效，为期一年，其中12种商品此前已经加征的关税还可退还，其余4种则仅暂停加征、但不退还已征关税。公告还强调，"国务院关税税则委员会将继续开展对美加征关税商品排除工作，适时公布后续批次排除清单。"

中国国际广播电台等官方媒体指出，《排除清单》的标准主要考虑三方面因素：(在华)企业难以找到替代来源；加征关税对企业经营造成明显不利影响；对相关行业造成负面结构性影响。"中方对美进口商品加征关税的根本目的不是要收取企业关税，而是要坚决捍卫国家核心利益与人民根本利益，维护正当的发展权益。……中方坚决反对贸易战升级，不会为反制而反制；既对美方贸易霸凌行为作出坚决的回应，同时也尽最大努力减少对在华企业的冲击。"

Handelsstreit zwischen USA und China (picture-alliance/dpa/Getty Images/F. Li)

10月初，中美将重开会谈

在中方首次公布《排除清单》之前，美方已经在这场贸易战中公布了8次针对中国产品的《排除清单》。

按照目前的计划，中美两国将在10月初于华盛顿举行第13轮经贸高级别磋商。巴克莱银行在一份分析报告中指出，中国现在首次公布《排除清单》，说明北京有意在10月磋商中取得进展，比如通过承诺购买更多美国商品来换取美国减轻关税措施。

在这场贸易战中，美方最初的诉求是缩小高额对华贸易逆差。特朗普政府认为，中国通过限制市场准入、掠夺知识产权、提供政府补贴等行为获得了不正当竞争优势，要求中方停止这些行为。特朗普还要求北京进行结构性改革，并进行相应的修法。中国方面则难以接受美国总统的这些要求，官方媒体也一再指责特朗普"出尔反尔"。

开打一年有余的贸易战已经对中美两国的经济都产生了不利影响。分析人士担心，这场贸易争端有可能引发全球性的经济疲软。

 

文山/乐然(路透社、法新社等)

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