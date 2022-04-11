净化网络还是暴露隐私？微博显示IP属地引争议

（德国之声中文网）从4月28日起，新浪微博官方发布《IP属地功能升级公告》，宣布即日起全量开放评论展示发评IP属地小尾巴功能，用户无法主动开启或关闭。

该公告指出，为减少冒充热点事件当事人、恶意造谣、蹭流量等不良行为，确保传播内容的真实、透明，从3月起上线展示用户“IP属地”功能。

而这次升级之后，不仅微博下方的每条评论都会显示发布评论者的IP属地，而且在用户的个人主页一级页面上，也会展示其IP属地。

微博官方强调，为了“更透明地向广大用户呈现真实情况，IP属地显示功能无法由用户开启或关闭。IP属地由用户近期发微博、发评论和参与投票的IP属地来进行判定。在中国国内会显示到省份/地区一级，国外用户则显示到国家。

据中国媒体报道，微博、抖音、微信、今日头条、知乎等多个社交平台，陆续开放在个人主页等位置展示帐号IP属地的功能。这一功能上线后，不少网红博主的“秘密”被网友发现，直呼大型“翻车”现场。

比如阿根廷足球明星梅西的带V认证账号，在个人主页上显示的IP属地为上海；还有不少以身在外国来分享资讯或是生活的博主，IP属地显示均在中国国内。

而这种标榜所在地和IP属地不符的情况，不仅仅局限于海外博主。据媒体发现，有不少介绍北京、成都等各地新鲜事的账号，IP属地都在湖南。不难猜测的是，这些账号应该都是由一家运营公司在管理和运作。

对于微博的这一做法，网友反响不一。有的人认为这是对个人数据隐私的侵犯，表示“显示IP本身就很过分，也没征求过我的意见就公布了我的信息”；也有的认为公布属地可以减少造谣、传谣的内容，净化网络环境。



（综合报道）

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