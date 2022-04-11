净化网络还是暴露隐私？微博显示IP属地引争议

（德国之声中文网）从4月28日起，新浪微博官方发布《IP属地功能升级公告》，宣布即日起全量开放评论展示发评IP属地小尾巴功能，用户无法主动开启或关闭。
该公告指出，为减少冒充热点事件当事人、恶意造谣、蹭流量等不良行为，确保传播内容的真实、透明，从3月起上线展示用户“IP属地”功能。
而这次升级之后，不仅微博下方的每条评论都会显示发布评论者的IP属地，而且在用户的个人主页一级页面上，也会展示其IP属地。
微博官方强调，为了“更透明地向广大用户呈现真实情况，IP属地显示功能无法由用户开启或关闭。IP属地由用户近期发微博、发评论和参与投票的IP属地来进行判定。在中国国内会显示到省份/地区一级，国外用户则显示到国家。
据中国媒体报道，微博、抖音、微信、今日头条、知乎等多个社交平台，陆续开放在个人主页等位置展示帐号IP属地的功能。这一功能上线后，不少网红博主的“秘密”被网友发现，直呼大型“翻车”现场。
比如阿根廷足球明星梅西的带V认证账号，在个人主页上显示的IP属地为上海；还有不少以身在外国来分享资讯或是生活的博主，IP属地显示均在中国国内。
而这种标榜所在地和IP属地不符的情况，不仅仅局限于海外博主。据媒体发现，有不少介绍北京、成都等各地新鲜事的账号，IP属地都在湖南。不难猜测的是，这些账号应该都是由一家运营公司在管理和运作。
对于微博的这一做法，网友反响不一。有的人认为这是对个人数据隐私的侵犯，表示“显示IP本身就很过分，也没征求过我的意见就公布了我的信息”；也有的认为公布属地可以减少造谣、传谣的内容，净化网络环境。
（综合报道）
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张哲瀚
2021年8月，演员张哲瀚被曝曾到乃木神社参加过婚礼，并参观过靖国神社。尽管张哲瀚立即发文道歉，中国演出行业协会仍发出公告，对其进行道德申诉，并要求对其进行从业抵制。其相关音乐作品、主演的电视剧和参与的综艺均被下架，其代言的商家均宣布与其终止合同关系。
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赵薇
2021年8月26日晚，中国著名影星赵薇突遭全面封杀，她主演、参演或指导的影视作品纷纷下架。其名字被从创作人员列表中删除。赵薇到底犯了什么事，官方迄今还没有给出说法。中国海内外媒体分析可能涉及金融违规以及与马云的蚂蚁金融集团的关系，也可能和其曾穿”日本军旗“方巾的历史有关。
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高晓松
2021年8月28日，著名音乐制作人、导演、作家高晓松主持的节目被优酷紧急下架，其名下图书馆也被暂时关闭。“中国历史研究院”发文，直接点名批高晓松在网络上发表了一系列谬论，“脱口秀袍子里，藏着的尽是包藏祸心的私货——历史虚无主义”，“奇谈”怪论的结局就是被历史埋葬。中国国家网信办从2021年5月开展“清朗”行动，其中一项就是整治网上历史虚无主义。也有人猜测，高晓松被封杀还涉及和马云的跨界渊源。
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2021年8月，以一曲《卷珠帘》名声鹊起的歌手霍尊宣布退出演艺圈，其参演的相关综艺全部被下架。先前，霍尊前女友陈露发布微博长文爆料霍尊出轨多名女子，并曝光其在微信群聊中的大尺度聊天记录，令其国风美少年的形象崩塌。
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吴亦凡因为桃色丑闻被中国电视剧制作产业协会青年工作委员会点名為「劣迹艺人」。7月31日，北京市朝阳区警方发布公告，吴亦凡因涉嫌强奸罪被刑事拘留。8月，吴亦凡遭网上全面封杀，微博账号被禁、音乐平台下架其作品。
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中国女星郑爽2021年初代孕弃养一事闹得沸沸扬扬，其后国家广播电视总局主管的刊物《广电时评》发表文章，标题为《代孕弃养者，德不优法不容》。文章称，郑爽作为演员规避法律、在境外代孕，而且事后准备弃养，这样的行为于私德有亏。2021年8月 27日，上海税务局对郑爽做出追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计2.99亿元人民币的处罚决定。
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早在2018年，中国著名女星范冰冰就遭到全面封杀。她被指透过阴阳合同逃漏税高达8.9亿元人民币，并一度消失近4个月，最后，范冰冰在补缴税后】免去牢狱之灾。她被人民日报海外版旗下专注时事政治评论的《侠客岛》点名为「劣迹艺人」，遭到各种封杀。