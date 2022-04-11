 净化网络还是暴露隐私？微博显示IP属地引争议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.05.2022

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新闻广角

净化网络还是暴露隐私？微博显示IP属地引争议

自从新浪微博上线展示用户IP属地功能之后，“梅西在上海”、“吴京在泰国”、“西安吃喝玩乐咨讯在湖南”这样的发现都让不少网友大跌眼镜。而如今微博的评论也会自动显示发布者的IP属地，而且这一功能用户无法自行关闭。

Illustration | Sina Weibo Logo

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继中国网信办今年八月底发表通知，宣布取消明星艺人榜单等十项措施之后。中国对于“饭圈”乱象治理如今更进一步。中国演出行业协会发起《构建清朗网络文化生态自律公约》。包含微博、抖音在内的平台将对严重违规账号实施联合惩戒。

俄罗斯入侵乌克兰后，中国拒绝谴责俄罗斯，拒绝使用侵略一词。 中共严格控制的社交媒体也全力打压任何支持乌克兰、谴责普京的声音，最新的例子是著名舞蹈家金星在微博上被禁言。上周，中国5名历史学家谴责俄罗斯发动战争的公开信也被封杀。

上海封城后，社媒上很多尖锐的批评之声只活跃了很短时间便被消音。尽管如此，人们没有停止对言论自由的期盼。

中国当局为何打压饭圈文化和“娘炮”明星？是因为他们的“畸形审美”让当局不能容忍，还是强大的网络动员能力让当局感到害怕？

（德国之声中文网）从4月28日起，新浪微博官方发布《IP属地功能升级公告》，宣布即日起全量开放评论展示发评IP属地小尾巴功能，用户无法主动开启或关闭。

该公告指出，为减少冒充热点事件当事人、恶意造谣、蹭流量等不良行为，确保传播内容的真实、透明，从3月起上线展示用户“IP属地”功能。

而这次升级之后，不仅微博下方的每条评论都会显示发布评论者的IP属地，而且在用户的个人主页一级页面上，也会展示其IP属地。

微博官方强调，为了“更透明地向广大用户呈现真实情况，IP属地显示功能无法由用户开启或关闭。IP属地由用户近期发微博、发评论和参与投票的IP属地来进行判定。在中国国内会显示到省份/地区一级，国外用户则显示到国家。

据中国媒体报道，微博、抖音、微信、今日头条、知乎等多个社交平台，陆续开放在个人主页等位置展示帐号IP属地的功能。这一功能上线后，不少网红博主的“秘密”被网友发现，直呼大型“翻车”现场。

比如阿根廷足球明星梅西的带V认证账号，在个人主页上显示的IP属地为上海；还有不少以身在外国来分享资讯或是生活的博主，IP属地显示均在中国国内。

而这种标榜所在地和IP属地不符的情况，不仅仅局限于海外博主。据媒体发现，有不少介绍北京、成都等各地新鲜事的账号，IP属地都在湖南。不难猜测的是，这些账号应该都是由一家运营公司在管理和运作。

对于微博的这一做法，网友反响不一。有的人认为这是对个人数据隐私的侵犯，表示“显示IP本身就很过分，也没征求过我的意见就公布了我的信息”；也有的认为公布属地可以减少造谣、传谣的内容，净化网络环境。
 

（综合报道）

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