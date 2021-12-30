 冻结许可费两年 英国政府计划削减 BBC 资金 | 经济纵横 | DW | 17.01.2022

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经济纵横

冻结许可费两年 英国政府计划削减 BBC 资金

英媒报称，现任英国保守党政府决定冻结其许可费收入，英国广播公司BBC 面临巨额资金缺口。在野的工党人士指责此举源于意识形态动机。

UK I Hauptsitz der BBC in London

位于伦敦的BBC总部

（德国之声中文网）据英国《星期日邮报》（ Mail on Sunday ）报道，英国政府已决定冻结其许可费收入，英国公共广播公司 BBC 面临不确定未来。 

鉴于通货膨胀率超过 5%，文化大臣多里斯（Nadine Dorries）关于冻结许可费收入两年的决定，可能会使 BBC 出现约 20 亿英镑（24 亿欧元，27.4 亿美元）财政缺口。 

根据该报道，以后的增费还可能低于通胀水平，这意味着 BBC 的资金缺口最终还会更高。

多里斯推文称，"此次许可费通知将是最后一次。……该讨论和辩论资助、支持和销售伟大英国内容的新方式了。"

Großbritannien | Boris Johnson

打击公营媒体

 鉴于需同私人资助的频道以及 Netflix 等流媒体巨头竞争，将出现的财务损失有可能重创 BBC的广播电视服务。 

与政府之间关于增加电视收看许可费的谈判--目前每户年费 159 英镑--去年 11 月启动。 

首相约翰逊的政府反对作为公法性媒体的BBC收取许可费，要求改革融资方式。 

在野党对此提出批评。工党文化政策负责人鲍威尔（ Lucy Powell ）表示，"首相和文化大臣似乎铁了心要打击这个伟大的英国机构，只是因为他们不喜欢它的新闻工作。"

保守党与BBC的冲突 

《星期日邮报》报道说，英国广播公司不断受到保守派政府关于其有左翼倾向的指责，双方发生争执。 英国退欧问题便是一大争论点。支持退欧的保守党人士指责 BBC 的相关报道充满偏见。 

上周，一保守派议员更指责BBC大量报道停摆期间首相官邸举办派对活动，不下于一场"政变企图"。 

 

（德新社，路透社）

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