冷漠回应抵制北京冬奥诉求 国际奥会遭批假中立

(德国之声中文网) 美国共和党参议员罗姆尼 (Mitt Romney) 15日在《纽约时报》发表评论，表示抵制北京冬奥正确的做法是从外交与经济层面去惩罚中国政府，但不该禁止运动员参赛，因为这对运动员来说是不公平的惩罚。

他写道：「禁止美国运动员去中国参赛很容易，但这是错误的作法。我们的运动员为这次奥运训练了一辈子，并准备在2022年创造生涯的巅峰。要求数百名美国运动员去承担我们反对中国的结果是不公平的。」

罗姆尼认为，可以尝试呼吁美国观众不去中国观看比赛，让中国无法从美国人民的酒店丶餐饮与门票花费中获取巨额收入。此外，他还建议以往习惯招待大批客户和员工去欣赏奥运的美国公司应该让这些人到美国自己的酒店与场馆消费。

国际奥委会：这是一个非常复杂的世界

负责推动「向2022北京冬奥说不」运动的人权代表3月12日举办了一场线上记者会，批评国际奥会至今都未履行他们承诺与人权代表分享的讯息与文件。

代表与会的香港运动人士许颖婷表示，她在与国际奥会代表的会议中，谈到有超过一万名香港人在短短一年间遭逮捕，以及中国如何违反其国际人权义务，但国际奥会当时仅以「这是一个非常复杂的世界」来回应她提出的诉求。

她在记者会上说：「当我再次问到国际奥会如何合理化一场在实行种族灭绝的国家举办的运动竞赛时，他们再次以相同的理由来回应我。在会议结束後，我们非常失望地离开，因为国际奥会的官员仅稍微检视了历史中的事实，并忽视我们的诉求。」

同样参与了该场会议的还有世界维吾尔大会的发言人茱莫泰（Zumretay Arkin) 。她表示，当人权代表去年与国际奥会官员见面时，他们要求国际奥会倾听他们的声音，但国际奥会官员的回应让人权代表认为国际奥会完全无视他们的经历和痛苦，而在涉及中国议题时，国际奥会总能轻易拿出「政治中立」作为挡箭牌。

她说：「国际奥会官员不断告诉我们，国际奥委会的使命是创造一个更美好的世界，一个没有种族丶宗教丶性别和性取向歧视的世界。但是对我们来说，一个更美好的世界意味着一个自由和民主的世界，在这个世界里，没有集中营，没有强迫劳动，没有文化和宗教压迫，没有任意逮捕。一个更美好的世界是一个没有种族灭绝的世界。」

2008北京奥运的经验教训

旅美的中国人权律师滕彪在记者会上提到，国际奥会曾多次表示，2008的北京奥运使中国变的更开放，但他称中国事实上不仅在奥运期间侵犯人权，他本人除了被禁止教学与旅游外，还被中国国保绑架与施以酷刑。

他说：「2015年北京获得2022年冬奥会主办权后，中国的人权状况急剧恶化。北京没有履行承诺，他们也不想履行承诺。北京一直在做的是相反的事情。北京批准了二十多个国际人权条约，但他们根本没有尊重这些条约。」

西藏协会的主任蒙哥马利（Gloria Montgomery）分享了更多人权代表与国际奥会官员的会议细节，批评国际奥会的回应显示他们完全没意识到2008年在北京举办夏季奥运会的错误。

她说：「国际奥会只与我们谈到2008年北京奥运後，他们所遗留下来的正向成果，包含他们所谓的『奥运蓝天』。然而，中国依旧是全球主要的二氧化碳排放国，且在2019年，一名西藏的运动人士也因提出环境问题遭中国政府判刑7年。」

蒙哥马利表示，国际奥会在会议过程中，除了出言反驳外，还多次强调国际奥会不是联合国，并称中国政府以向他们保证会保障人权。

她批评道：「国际奥会官员在会议中曾提到，目前没有迹象能证明北京不会在2022年兑现他们於2015年得到主办冬奥权利时所许下的承诺。当我们问到国际奥会是否保有相关证据时，国际奥会试图延迟相关讨论，并承诺之後会与我们分享相关资讯。但会议结束至今5个月，我们仍未收到任何资讯。」

事实上，美国奥委会10日已表示他们不支持抵制北京冬奥，因为他们认为此举会伤害到正在为奥运进行训练的运动员。不过西藏协会的蒙哥马利在回覆德国之声提问时表示，「向2022北京冬奥说不」的团队之前在呼吁全球抵制北京冬奥时，其实有建议采取多阶段的方式去执行抵制。

她说：「我们不断呼吁国际奥会将2022冬奥转移至别处举办，我们也呼吁奥运的赞助商与消费者抵制2022北京冬奥，这与呼吁国际社会不要让奥运进行是非常不同的。我们都热爱体育，也认同应该让比赛能进行。」

世界维吾尔大会的发言人茱莫泰则告诉德国之声，当人权代表针对抵制北京冬奥与德国国家奥委会会晤时，德国奥委会表示他们会考虑透过举行说明会，让德国运动员了解目前正在中国发生侵犯人权的事件。

她说：「我们近期有想要与运动员接触，让他们听到我们的担忧，但我们也绝不想逼迫任何人去做会危及他们安危的事。但我认为运动员若能听取我们的意见，他们能够想办法去尽应尽的义务。」

国际奥委会强调政治中立

在距离2022北京冬奥开幕剩不到一年之际，国际社会中呼吁抵制北京冬奥的声浪也越来越强。上周，国际奥会主席巴赫 (Thomas Bach) 在第137届国际奥委会大会闭幕时，呼吁各国不要抵制北京冬奥，并称此举是在「惩罚」运动员。

巴赫重申国际奥会的政治中立性，并称各国政府有权决定是否要履行义务。巴赫还说，国际奥会非常认真的看待中国的人权状况，并强调在国际奥会与主办城市签署的合约中，会包含人权与劳工权益等细节。

他说：「我们正与主办方的委员会密切合作，我们也在密切关注中国的情势，包含供应链丶劳工权益丶媒体自由与其他议题。国际奥会不是『超级政府』，所以我们无法解决连联合国安理会丶七大工业国组织与20大工业国组织都无法处理的议题。这些是政治的职责。」然而，他的回应引来人权运动人士与部分外国政治人物的不满。

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