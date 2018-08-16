冷处理哀悼麦凯恩　特朗普遭批后再下半旗

(德国之声中文网) 美国极具影响力的政治人物、共和党参议员麦凯恩上週五 (8/24) 因脑癌去世，享年81岁。几天以来，同属共和党的美国总统特朗普的反应成为焦点。

他只是在上週六 (8/25) 发布一则短短的推文表达哀悼，美联社形容其内容「敷衍」，有民众批评其行文甚至比民主党藉的前总统奥巴马还要短。而白宫下半旗亦仅维持一段短时间，引起美国老兵、民主党甚至共和党人不满。

美国退伍军人协会 (American Legion) 总司令罗恩 (Denise Rohan) 发声明，点名向总统宣示不满。「我代表协会的200万名美国老兵，强烈敦促你作出恰当的官方声明，向麦凯恩参议员离世及其对国家的贡献致意，以及下半旗直至他的下葬为止。

备受压力 白宫二度下半旗

沉默了两天，特朗普週一 (8/27) 终在舆论压力下，发表正式官方声明肯定麦凯恩的贡献。声明写道﹕「儘管我们政见不同，我向麦凯恩参议员为国家作出的贡献致敬。」同一天，他出席福音派领袖晚宴时表示﹕「我们的心和祷告与他的家人同在，我们非常欣赏麦凯恩参议员为国家做的一切。」

白宫在刚过去的週末下半旗，但是只维持到週一，对比国会和美国其他机构都要短。特朗普週一发表官方声明后，白宫才再次下半旗，直到葬礼为止。

这种尴尬场合恐怕仍未结束。麦凯恩的丧礼将于本週末举行，多位美国前总统都获邀致辞，但麦凯恩的家人已经表明不希望特朗普出席。特朗普称，会请副总统彭斯(Mike Pence)在国会的追恩会上致辞，白宫幕僚长凯利(John Kelly)等官员则代表出席葬礼。

多年积怨

麦凯恩与特朗普的不和是众所周知的事。他去年在国会对特朗普废除「奥巴马医改」（Obamacare）投下关键的一张反对票，对当时的共和党领导层和特朗普带来严重打击。

在特朗普宣布参加2016年美国大选后，麦凯恩因不满其言论而宣布不支持特朗普。两人关系此后交恶。在特朗普当选后，麦凯恩也公开警告美国正走向「不成熟、虚假的民族主义」。到近期特朗普与俄罗斯总统普京会面，麦凯恩直斥他是「记忆所及其中一位表现最可耻的美国总统」。

李芊 (美联社)